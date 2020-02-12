 Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтепер люди з телефону або комп'ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - зазначив прем'єр.
Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про виробників органічної продукції, органи сертифікації, наявність органічних насіння і садивного матеріалу.
Відзначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.
При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.
Не достоверную информацию, а ту что занесут в реестр. Возможно с ошибками, возможно что что-то и не внесут. Тем более, что никаких правовых последствий наличие или отсутствие в данном реестре не несет.
Халяльные и кошерные продукты продаются свободно, а за правдивостью лейбы следят муллы и раввины
Они, *** всякие дижитализации придумывают - игрушками развлекаются, бабло пилят - без этого же завтра апокалипсис государственный случится.