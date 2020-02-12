 Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер люди з телефону або комп'ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - зазначив прем'єр.

Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про виробників органічної продукції, органи сертифікації, наявність органічних насіння і садивного матеріалу.

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Відзначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.