EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  916  22
Все про:Кабмін (3665) реєстр (98) Гончарук_Олексій (666)

 Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук

Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив відкриття реєстру органічної продукції.

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер люди з телефону або комп'ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - зазначив прем'єр.

Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про виробників органічної продукції, органи сертифікації, наявність органічних насіння і садивного матеріалу.

Також читайте: Уряд має намір розширити функції Держгеокадастру

Відзначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175265
 
 
 Топ коментарі
 
Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5895 Это конфеты "Своя линия". атэбешная торговая марка....а все что продается в АТБ под этой торговой маркой...это все дерьмо....
 показати весь коментар
 
Сколько собак нужно продать...что бы питаться органическими продуктами?? В Украине это удел избранных....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А вот и работа Дуплету подвалила....теперь это все в приложение Дия засунут....надо же как то отмывание 25 лимонов евро оправдывать....
 показати весь коментар
 
 
Самая большая зарплата футболистов киевского "Динамо" составляет 21 тысячу гривен в месяц.

При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.
 показати весь коментар
 
Например в ФК Волынь самая маленькая зарплата составляет 2 тыс дол. самая большая 7 тыс. дол. Это оф. данные.
 показати весь коментар
 
Лохи.....журношлюшка серОжа лещ...пол лимона в месяц имеет....ни клят ни мят...и на за что не отвечает....
 показати весь коментар
 
 
Сколько собак нужно продать...что бы питаться органическими продуктами?? В Украине это удел избранных....
 показати весь коментар
 
 
Любой на своем огороде может вырастить. Я уже перчики высадил.
 показати весь коментар
 
Много на своем огороде вырастить можно без удобрений и химикатов? К примеру ту же картошку.
 показати весь коментар
 
тут уж каждый сам решает, количество или качество.
 показати весь коментар
 
Не путайте качество продукта и наличие гос.бумажки к ней
 показати весь коментар
 
 
В дурдоме валенки ипут.....а в белорусской губернии паРаши перчики в феврале месяце высаживают....
 показати весь коментар
 
Ну и что собственно это нашим людям даст? Все равно покупают то на что денег хватает.
 показати весь коментар
 
 
Э не! Некоторым "людям" таки даст: 2копейки потратят на реестр, а 2лимона на карман.
 показати весь коментар
 
Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.
Не достоверную информацию, а ту что занесут в реестр. Возможно с ошибками, возможно что что-то и не внесут. Тем более, что никаких правовых последствий наличие или отсутствие в данном реестре не несет.
 показати весь коментар
 
 
Дело доброе. Только причём тут государство?!
Халяльные и кошерные продукты продаются свободно, а за правдивостью лейбы следят муллы и раввины Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1660
 показати весь коментар
 
Сегодня чуть конфеты не купил. "Королева ночи", с Олей Поляковой на коробке. Чуть слюнями не истёк. Хватило ума посмотреть сзади, оказалось с пальмовым маслом. Положил обратно, взял две шеколадки. А было бы у меня приложение на смартфоне, я в её сторону даже не глянул!
 показати весь коментар
 
Это конфеты "Своя линия". атэбешная торговая марка....а все что продается в АТБ под этой торговой маркой...это все дерьмо....
 показати весь коментар
 
 
Виробники органічних овочів і фруктів, готуйтеся до нових податків і штрафів.
 показати весь коментар
 
Вы когда ****** коронавирусом займетесь???
Они, *** всякие дижитализации придумывают - игрушками развлекаются, бабло пилят - без этого же завтра апокалипсис государственный случится.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору