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 Законодавчі ініціативи щодо реформи 5% акцизу будуть внесені в парламент, - Гетманцев

Законодавчі ініціативи щодо реформи 5% акцизу будуть внесені в парламент.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками наради в Службі безпеки України з проблемних питань тютюнового ринку, передає Інтерфакс Україна.

"Ухвалено рішення розробити деякі законодавчі ініціативи, які повинні бути внесені в парламент. По-перше, про удосконалення адміністрування 5% місцевого акцизу, по-друге, про введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів", - вказав глава профільного парламентського комітету.

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На нараді також були присутні глава СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді, глава Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Держмитниці Роберт Зелді, а також представники бізнесу.

Також СБУ, Національна поліція, Державна митна служба, податкова міліція створять оперативні групи для боротьби з тютюновою контрабандою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175261
 
 
 Топ коментарі
 
Опять бухло подоражает? Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4631 зробили це разом Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7616
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Замість того щоб сприяти бізнесу, зелень закручує гайки. ДЛБ
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Введут акцыз на сахар в одни руки более 3 кг. В месяц!))))
За дрожжы...10 лет у деда Лукяна))))
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Меньше пить будешь водяру больше будешь строить будок Законодавчі ініціативи щодо реформи 5% акцизу будуть внесені в парламент, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 143
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Замість того щоб сприяти бізнесу, зелень закручує гайки. ДЛБ
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Подожди, так ето же хорошо что налоги повышают. Чтобы пенсионерам пенсии было из чего платить. Ваши же слова, порохоботы, или забыли
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недиджитализированые 5% акциза врядли сработают, тут важно шо бы в паре.
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Это повышение на 5 процентов ежеесячно.
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будут внесены /обещает Гетманцев по примеру обещающих Зеленского и Гончарука.
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а каким боком бакан с авакяном к акцизам, или уже пилят?
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Они будут нагибать уклонистов)))
Гроши они и в Африке гроши...
Были ваши...стали наши
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Снова будут ГРАБИТЬ!))))
не прячте свои грошики по банкам и углам...
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Правильно. Меньше курильщиков станет воздух портить, Ато по Киеву уже нельзя пройти от етих сигаретных и разных спайсовых и кальянных курильщиков.
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В Европе пачка сигарет стоит 5-7Евро. У нас тоже такую цену нужно сделать. А еще лучше сделать в 3 раза дороже чем в Европе, как Евробляхи сейчас стоят в Украине
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точна, а если повысить цену на яйца скажем - меньше запорщиков будет....
скажем нет колиту!
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А почему Повышение Цен , - Это реформа , а понижение Зрада.
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