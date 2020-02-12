 361 тис. компенсації за житло: екснардеп півтора року винаймав дорогий номер у готелі "Київ" за рахунок держави, - НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"11 лютого 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем")", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентар отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла у столиці. Однак, як з’ясували детективи, попри те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Також читайте: На придбання житла для тимчасового проживання ВПО виділять 13 млн грн, - Гончарук

Зазначається, що лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ. 18 грудня 2019 року депутату України VII та VIII скликань повідомили про підозру. У роботі НАБУ декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання.

Водночас у відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За даними ЗМІ, йдеться про екснардепа, члена фракції "БПП" Руслана Сольвара.