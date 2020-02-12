 361 тис. компенсації за житло: екснардеп півтора року винаймав дорогий номер у готелі "Київ" за рахунок держави, - НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"11 лютого 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.
Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем")", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентар отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла у столиці. Однак, як з’ясували детективи, попри те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.
Зазначається, що лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла.
Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ. 18 грудня 2019 року депутату України VII та VIII скликань повідомили про підозру. У роботі НАБУ декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання.
Водночас у відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За даними ЗМІ, йдеться про екснардепа, члена фракції "БПП" Руслана Сольвара.
Хотел бы видеть того, кто смог бы там жить.
В одной ремонт уже второй, возможно, скоро закончится и можно будет приступить к ремонту во второй.
В старых квартирах надо выкидывать абсолютно все до штукатурки.
Проводить новые коммуникации, ставить окна и двери...
Любая бригада сдерет столько за два дня работы, что зарабатывать эти деньги надо несколько месяцев.
Там все завалено хламом, который надо вывозить, срывать полы, резать все трубы, менять столярку, ставить окна и двери.
В советских снипах канализация ложилась без наклона, все надо выбрасывать, менять всю сантехнику, ставить бойлер, закупать мебель, стиралку, холодильник.
Прикинь стоимость и не свисти.
С одгой зарплаты тебе сорвут обои в одной комнате.
Она не рассчитана на сегодняшние нагрузки и в каждой комнате не больше одной розетки!
В сортир и ванную течет дерьмо со всего стояка, заселяйся!
Теперь вы в списке.
Когда они поймут что бюджетные деньги это не халява, эти деньги людей которые платят налоги.