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Все про:НАБУ (2301) житло (210) компенсації (160) Антикорупційна прокуратура (1074)

 361 тис. компенсації за житло: екснардеп півтора року винаймав дорогий номер у готелі "Київ" за рахунок держави, - НАБУ

Досудове розслідування за фактом безпідставного отримання народним депутатом України VII та VIII скликань понад 361 тис. грн компенсації вартості винайму номера в готелі "Київ" завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"11 лютого 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем")", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентар отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла у столиці. Однак, як з’ясували детективи, попри те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

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Зазначається, що лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ. 18 грудня 2019 року депутату України VII та VIII скликань повідомили про підозру. У роботі НАБУ декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання.

Водночас у відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За даними ЗМІ, йдеться про екснардепа, члена фракції "БПП" Руслана Сольвара.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175260
 
 
 Топ коментарі
 
а юзик як там, благоустроївся у тещі?
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Ну куда там до зе партии снимал квартиру в месяц за 15 тысяч в тёщи из гос бюджета
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Вот оно свиное рыло БПП...
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Аааа, терь понятно зачем цензор фамилию не пишет.
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НЕ защищаю БПП но посмотри статистику за 28 лет-ссколько депутаты получили компесаций.. сколько квартир ОТЖАЛИ служебных, сколько тратят из бюджета на содержание этих свинорылыхх и ты поймёшь что даже 300 депутатов для страны это очень много.. украина самая нищая страна в ЕВРОПЕ но зарплаты министров депутатов на уровне ГЕРМАНИИ 150-200.000 грн в месяц это5500- 9000 евро... зарплата работники в украине 250-300 евро.. а госкорпорации посмотри что там коболев витренко по 2,5 ляма грн =90 тыс евро в месяц!!! укр почта смолянский 1250000000евро=45000 евро!!! и это ГОСКОРПОРАЦИИ которые практически ничего не произодят и не добывают только денежные прокладки
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Перечитай тугодум внимательно - снимало номер не БПП а конкретный Руслан Сольвара.
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а юзик як там, благоустроївся у тещі?
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і не менш... завзятий (бо у Юзіка жона працює помічником, а Сткфанчук і свого молодшого братця у депутати протиснув...от такий "семейный подряд"..."дінастія"...в тім "раю"))))...)
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ну вот,а субсидии пересчитали в первую очередь,кстати что там с поднаймом жилья у тещи?как дела обстоят?
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Стефанчук деньги вернул.
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"вернул" это как по закону выглядит?я не защищаю этого из бпп,я про нынешних
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І тут пес відзначився.А хто як не порубій підписував йому цю компенсацію і чому він не притягується?
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А що хтось десь забороняв копатися? Копають скрізь,тільки чомусь пес викопується,певне багато за п"ять років закопав на чорний день.
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да, а ти про Стефанчука забув в же?
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А хто він мені такий щоб я його пам"ятав? Гроші повернув ,і на біса він мені здався.
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хаха, а ти засранецб однако. факт доїння держави був? - Був. Чий холоп? - СН. так що не нада тута.
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Ти вважаєш що цього песа якось по іншому покарають? Питання стоїть щоб повернув державі пограбоване,і це ще прийдеться доводити в суді ,а стефанчук повернув сам,чуєш різницю?
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а факт доїння був. 361 тис. компенсації за житло: екснардеп півтора року винаймав дорогий номер у готелі "Київ" за рахунок держави, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4729 була можливість - скористався.
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А зеленський десь казав що у нього всі святі? Тільки одне діло отримувати незаконні кошти п"ять років і вважати що так і повинно бути і друге діло примусити повернути у перші два місяці не дивлячись на рило порушника.
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а де там про п"ять років, 1,5 роки у статті. ну так у нас ніде святих немає. ти сам соби протирічеш. чи то ти заговарюєшся вже.
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Ну, мой знакомый тоже получил в наследство аж две квартиры в Киеве.
Хотел бы видеть того, кто смог бы там жить.
В одной ремонт уже второй, возможно, скоро закончится и можно будет приступить к ремонту во второй.

В старых квартирах надо выкидывать абсолютно все до штукатурки.
Проводить новые коммуникации, ставить окна и двери...
Любая бригада сдерет столько за два дня работы, что зарабатывать эти деньги надо несколько месяцев.
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так ти його захищаєш? ти б хоча б статтю почитав та дати порівняв: листопад 2017 отримав у спадок, а відмовився у жовтні 2018, це він рік їх ремонтував?
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Ты попробуй на зарплату отремонтировать хрущобу и увидишь, что и года будет мало.
Там все завалено хламом, который надо вывозить, срывать полы, резать все трубы, менять столярку, ставить окна и двери.
В советских снипах канализация ложилась без наклона, все надо выбрасывать, менять всю сантехнику, ставить бойлер, закупать мебель, стиралку, холодильник.
Прикинь стоимость и не свисти.
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Опять же, плиту газовую или электрическую, СВЧ, разные шторы, белье...
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зарплата депутата не дозволить, ага.
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Ну и какая зарплата у депутата?
С одгой зарплаты тебе сорвут обои в одной комнате.
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А электропроводка?
Она не рассчитана на сегодняшние нагрузки и в каждой комнате не больше одной розетки!
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слухай, дві квартири - одну ремонтуй, в іншій живи. устромити комп і тедефон у твою розетку - жити буде. а усе інше - панські хотєлки.
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він обидві одразу ремонтував? і обов"язково заселятися у квартиру з усим потрібним хламом? з часом можна усе докупити. І нічого з паном нестанеться, якщо поживе у неремонтованій. розбалували.
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Гы-гы.
В сортир и ванную течет дерьмо со всего стояка, заселяйся!
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у нього текло? чи то в тебе з голови тече? видно по коментам, усю клаву замазав.
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За два дня работы ты только картошки себе на обед начистить можешь, строитель хренов. Пойди на стройку заработай, а потом рот открывай.
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Ну куда там до зе партии снимал квартиру в месяц за 15 тысяч в тёщи из гос бюджета
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Гепа вообще только в гостиннице Националь и живет. больше 10 лет и как-то никого не интересует финансовая сторона этого действа!
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ну і що, що власник. Стефанчуку теж не завадило нічого.
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Уроды мутят такое бабло на чистом месте.
Когда они поймут что бюджетные деньги это не халява, эти деньги людей которые платят налоги.
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