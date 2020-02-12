EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  1611  5
Все про:Кабмін (3665) кадастр (12)

 Уряд має намір розширити функції Держгеокадастру

Кабінет міністрів України має намір внести зміни до порядку ведення Держгеокадастру і забезпечити можливість внесення нових даних та обміну інформацією між реєстрами.

Відповідний проєкт розпорядження внесено до порядку денного уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, зміна порядку дозволить присвоювати номери об'єктам нерухомості, зокрема будівлям, спорудам, інженерним мережам, розташованим на земельних ділянках, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди.

Крім того, документ дозволить вносити, змінювати, шукати в Держгеокадастрі дані про контури, координати поворотних точок, назви, адреси будівель, ідентифікатори об'єктів будівництва і завершених об'єктів.

"Це забезпечить інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та адресним реєстром у режимі реального часу", - йдеться в пояснювальній записці.

Проєкт постанови також передбачає присвоєння офіційного статусу геопросторовим даним інших кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Держгеокадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів.

Також читайте: Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175256
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
намерено расширить/ еще не закончился запас обещаний правительства.Что обнадёживает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору