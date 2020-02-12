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Все про:Кабмін (3665) добровольці (382) УБД (68) Гончарук_Олексій (666)

 Кабмін визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу УБД, - Гончарук

Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Добровольці, які брали безпосередню участь у АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій", - написав Гончарук.

За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань, зазначивши, що до цього добровольці іноді були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході.

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"Це відновлення справедливості. Добровольці будуть мати пільги і соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу в соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" в цілому 329 голосами. Документом передбачається надання статусу учасника бойових дій і відповідних соціальних гарантій бійцям добровольчих батальйонів, які більш як 30 днів виконували бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС.

23 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" 329-IX.

Кабмін визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу УБД, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175254
 
 
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четкий механизм... это?
просто "четкий механизм" - это ничто...потому как клерки на местах без боя не дадут ни одного УБД... особенно семьям погибших Героев (там что-то доказать пол жизни не хватит)
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Надеюсь на сепаров с данецка это не распостраницца? а то они тоже хотят льготы и пенсии!!! Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5186
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Всунь його собі в сраку те убд,воювали за країну а не за убд.
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а проверить тех, кто туда только военный возил, как командировочное в Чернобыль?
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