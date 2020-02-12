 Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністра Олексій Гончарук.

"Громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Ухвалення постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності.

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