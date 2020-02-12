 Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністра Олексій Гончарук.
"Громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.
Ухвалення постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності.
В компанию к коронавирусу, да и кремлевским дерьмом разбавить. Каждому по короне ,
нехай царюют.
хоть кому-то эта новость в радость!!!
значит у кабмина этот день в плюс! ))))
наши пенсы взбодрились...после кофе в Вене...
погреть косточки на белом песочке Бикини в мини-бикини... )))
Три семьи на улице ******* Xiaobei были убиты. Его тетя приехала из Уханя. Он подозревал, что его тетя заразилась #coronavirus , поэтому он зарезал свою тетю, своего дядю и соседа.
И чтоб, ****, подавился...
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января". Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму. Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет. Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
І оффшорчик, крім панамського, ще один відкриє, і червоні трусєля вигуляє без Богданових ревнощів!
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Вот оно, чё, Михалыч!
Успеем!
Побежал искать плавки в гараже!
Митингующие выражают недовольство долгими простоями на украинской границе в связи с якобы недостаточным количеством разрешений на международные автоперевозки.
На повістці дня затвердження безвізу з такими державами:
- Кайманові острови;
- острови Теркс і Кайкос;
- Оман;
- Панама;
- Мальдівські острови;
- Сейшельські острови.
Ну, при Зеле каждый сможет туда смотаться на выходные
А вы все Оман, Оман...