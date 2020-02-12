 Зеленський доручив прискорити темпи ремонту доріг і підвищити його якість, - радник прем'єра Голик

Про робочу нараду в Укравтодорі розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.
"Взагалі, це перший візит Президента в Укравтодор за 28 років Незалежності країни", - підкреслив Голик.
Він також нагадав, що дороги - це лише частина проекту "Велике будівництво", який стартує з 1 березня і покладе початок будівництва сотень шкіл, дитячих садків, лікарень та стадіонів, а також тисяч кілометрів доріг по всій країні.
"Нові класні дороги - це не про асфальт. Нові класні дороги це про нову якість життя людей", - зазначив радник прем'єра.
"Основні меседжі почули всі: рекордна сума грошей, виділена на дороги; тисячі кілометрів класних доріг; якість; швидкість робіт; 12 000 нових робочих місць; припинення симулювання недоумства АМКУ; жорсткий бан тендерних тролів; мінімум ямкового ремонту", - перерахував радник прем'єра.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в нинішньому році на ремонт доріг буде спрямовано понад 85 млрд гривень, що дозволить привести в порядок 4 000 км доріг державного і 2 500 км доріг місцевого значення. Він також доручив Антимонопольному комітету активно співпрацювати з правоохоронними органами та забезпечити проведення тендерів.
Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що в 2020 році фінансування доріг буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів з Дорожнього фонду, позикових коштів і виплат, отриманих від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.
алё,1 марта хотя бы дождитесь.а лучше 1 апреля
Царь я или не царь..?
почти каждый кому он дает поручения пересматривают время от времени его игру на рояле...
генподрядчиком выступит Ротенберг
пусть займется функциями президента а не этим продолжающимся само пиаром в стиле а ля 95 квартал
да ну его нах.й...
пусть лучше куда нибудь свалит к ******* матери...
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Первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны. Источник: https://censor.net.ua/n3175245
воно є радником прем'єра росії? чи Україна вже не має власної мови?
а судячи з коментарів на фб, так вже всім подобається, що істота, яка обіймає посаду президента України, лізе у справи в які не має повноважень лізти - бидло жадає "царя".
Настроят, но только себе в карман!
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,......?????????????????????ю.
Поки що за Зєлєнского збудована ОДНА дорога-до маєтку в "Перлина Італії"