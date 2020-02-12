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 Політика України, Суспільство
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Все про:дороги (856) Укравтодор (199) Голик (73)

 Зеленський доручив прискорити темпи ремонту доріг і підвищити його якість, - радник прем'єра Голик

Рекордні кошти на ремонт тисяч кілометрів доріг по всій країні, жорсткий контроль якості і боротьба з ямковим ремонтом - такі завдання перед керівництвом Кабінету міністрів і Укравтодору поставив Президент Володимир Зеленський.

Про робочу нараду в Укравтодорі розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Взагалі, це перший візит Президента в Укравтодор за 28 років Незалежності країни", - підкреслив Голик.

Він також нагадав, що дороги - це лише частина проекту "Велике будівництво", який стартує з 1 березня і покладе початок будівництва сотень шкіл, дитячих садків, лікарень та стадіонів, а також тисяч кілометрів доріг по всій країні.

"Нові класні дороги - це не про асфальт. Нові класні дороги це про нову якість життя людей", - зазначив радник прем'єра.

"Основні меседжі почули всі: рекордна сума грошей, виділена на дороги; тисячі кілометрів класних доріг; якість; швидкість робіт; 12 000 нових робочих місць; припинення симулювання недоумства АМКУ; жорсткий бан тендерних тролів; мінімум ямкового ремонту", - перерахував радник прем'єра.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в нинішньому році на ремонт доріг буде спрямовано понад 85 млрд гривень, що дозволить привести в порядок 4 000 км доріг державного і 2 500 км доріг місцевого значення. Він також доручив Антимонопольному комітету активно співпрацювати з правоохоронними органами та забезпечити проведення тендерів.

Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що в 2020 році фінансування доріг буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів з Дорожнього фонду, позикових коштів і виплат, отриманих від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175245
 
 
 Топ коментарі
 
И повысить процент жиров у маслі
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Ну хватит уже людей смешить. Ведь не все же любители квартала.
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Молодец какой. Считай половина дела сделано. До этого не получалось бо поручения не было.
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И заодно увеличит световой день до 25 часов.
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в феврале?ускорить темпы ремонта? Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 6960
алё,1 марта хотя бы дождитесь.а лучше 1 апреля
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Ну хватит уже людей смешить. Ведь не все же любители квартала.
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Это даже для квартала - очень смешно ....
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На борьбу с коронавирусом хоть копеечку малую оставьте, барыги.
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Вони розуміють що вода криму і продаж землі це не коронавірус з яким вони безпорадні...
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Да тут уже не до смеха, похоже, что эпидемия прожэктов началась.
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Молодец какой. Считай половина дела сделано. До этого не получалось бо поручения не было.
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промокашка наверное и правда думает что каждое слово его - Закон...
Царь я или не царь..?
почти каждый кому он дает поручения пересматривают время от времени его игру на рояле... Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 8450
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"Новые классные дороги это не про асфальт". Та це ми зрозуміли.
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смогут, если это будет в станице Луганской за счёт всего бюджета Украины.

генподрядчиком выступит Ротенберг
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Это выглядит как поезд стой раз два смените тему царя всезнайки и все могу
пусть займется функциями президента а не этим продолжающимся само пиаром в стиле а ля 95 квартал
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"...пусть займется функциями президента..."

да ну его нах.й...
пусть лучше куда нибудь свалит к ******* матери...
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Тяжело ему бедолаге, - 18 часов в сутки поручает поручать...
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сегодня праздник Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7940
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Первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны. Источник: https://censor.net.ua/n3175245 Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 9409
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Фигня - зашел попистеть про свою долю сладкую и пивка попить! Визит в автодор должен быть с комендантским взводом с заряженныи ружжами - там только к стенке.
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поручил ускорить/ углубить и сделать ширее.А было время перерезания ленточек.Под недовольный визг русского мира.
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Советник премьера Юрий Голик написал Источник: https://censor.net.ua/n3175245
воно є радником прем'єра росії? чи Україна вже не має власної мови?
а судячи з коментарів на фб, так вже всім подобається, що істота, яка обіймає посаду президента України, лізе у справи в які не має повноважень лізти - бидло жадає "царя".
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А в прошлый раз он поручал строить медленно и плохо? Или на прошлое его поручение забили? Или это всё просто очередной цирк для зрителей?
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не зважаючи на смертельний пересир від погроз Звіробій та Федини, головнокомандувач, ціною тітанічних зусиль, не приходячи до тями, наказав підвищити якість доріг
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Голик сидел на потоках губернатора Резниченко, а теперь приставлен к Лёхе-премьеру!
Настроят, но только себе в карман!
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Только не говорите ему, что земля вокруг солнца вращается!
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Дороги! Раз-Два! Стройтесь быстрее и качественнее! Ну можно еще добавить: по щучьему велению по моему хотению..........
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Тут в нас в місті, 3 роки назад зробили ремонт доріг. З виду якісно, красиво. А тут дивлюсб, толком і розмітку не нанесли, а авфальт вилущився.
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Проходили такое в СССР, "пятилетку за три года" Зеленський доручив прискорити темпи ремонту доріг і підвищити його якість, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 8395 Кто не знает, то о качестве спросите у папы и мамы Зеленський доручив прискорити темпи ремонту доріг і підвищити його якість, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5834
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Зеля сказал - Зеля сделал. В нас випав сніг - і ям як не було. Спасибі нашому великому ремонто-дорожному Клоуну-сциклу. Між іншим - бронік уже зняв? А зря.
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Як у радянському союзі на черговому з'їзді кпрс або партійній конференції приймалися рішення типу "расширить и углубить" або "увеличить производство товаров повышенного спроса по многочисленным просьбам трудящихся"))
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строят строят и никак не построят 27 лет строят!
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
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.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,......?????????????????????ю.
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Отето дають ! Ще сніг не розтав,а вони Все будують і будують...
Поки що за Зєлєнского збудована ОДНА дорога-до маєтку в "Перлина Італії"
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А разве фраза "достичь и перестичь" не была осмеяна самим Зеленским в его бытность в Квартале?
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А для финансирования включить печатный станок? Где деньги взять, если дыра в бюджете ещё с прошлого года 60 млрд.грн и за январь этого уже + 15 млрд.грн....
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Ускоріть і повисіть! Догнать і пєрєгнать! Не препіздєнт а ходячий лозунг.
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Новый вид дорог пещанка проехали песка насыпали и дорога готова
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Твою ж, курва, матір! Це зона відповідальності Президента? Чи може все ж таки Прем'єр-міністра? Цуки зелені! Прийшли невігласи до влади, шоб вам повиздихать!
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а, ну самое время. в середине февраля.
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Поручив і ножкою так грізно тупць, тупць...
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