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 Політика України
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Все про:держборг (45) Кабмін (3665) Гончарук_Олексій (666)

 Кабмін створив Боргове агентство для управління держборгом України, - Гончарук

Створення боргового агентства - необхідна умова виконання Плану дій уряду зі зниження витрат платників податків на обслуговування боргів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Лише за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу. Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - зазначив Гончарук.

За його словами, створення боргового агентства – необхідна умова виконання Плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.

Така модель успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.

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Кабмін створив Боргове агентство для управління держборгом України, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175242
 
 
 Топ коментарі
 
надо больше агентств, министерств и служб, а то не справляются
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збільшення кількості різноманітних агенцій, управлінь й т.інш. триває.
відповідно триває збільшення кількості держслужбовців, й витрат держави на їх утримання.

просто констатація факту.
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миллионеры создают долговые агенства для нищих граждан своей Страны....их детей и внуков... выпьем же за это!!!!
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Роботи непочатий край... Чим глибші зєбільні реформи в економіці, тим більше роботи агенству.
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Не здивує якщо вони і держборг вкрасти придумають
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Откуда госдолг? ЗЕ еще ничего не брал. А кто брал? Папередники брали? Или папередники святые и их трогать низяя?
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Ви ж вмієте користуватися інтернетом. Ось і подивіться, що попередники залишили бубочці, і що маємо через 5 місяців правління зелених
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Неужели,Кирпичев,за такие некреативные месседжи у Мендель платят? Плохи дела у Бубы, если такой примитив на работу берут
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надо больше агентств, министерств и служб, а то не справляются
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збільшення кількості різноманітних агенцій, управлінь й т.інш. триває.
відповідно триває збільшення кількості держслужбовців, й витрат держави на їх утримання.

просто констатація факту.
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миллионеры создают долговые агенства для нищих граждан своей Страны....их детей и внуков... выпьем же за это!!!!
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мудрый и простой нарид должен страдать... Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3144
это не обсуждается даже..
пока не поумнеет ...
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Правильно, сколько ещё одноклассников, родни и знакомых надо пристроить на необременительную госслужбу...))
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теперь долги отдаются тока трусам Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 829
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Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3266
- Больше офисов сукины дети!
- Больше офисов! (с)
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В офисы, слуги народа, в офисы! Абырвалг, арахамия...
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пропоную створити міністерство абід для обслуговування образ главтєрпіли
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это значит на долго и грабить будут в турборежиме !
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моя фамилия фунт. я сидел при кравчуке старом, при кучме бандите, при ющенко прыще, про януковиче-хаме. при зелёном клоуне не сидел - исчезла чистая коммерция (с)
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На очереди создание долговой ямы.
Будут садить правительство, взявшее кредит.

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Это сокрашение чиновников))) Тому шо зеленый даже мозг ))
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Вот и идея... агенство по диджитилизации долгового агенства.
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10:18 В Кабмине планируют создать Агентство по управлению госдолгом

12:01 Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом

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Ну просто афигенный турборежим!
Меньше чем за два часа сварганили целое агенство.

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Целое агентство нужно будет для того чтобы обосновать правильность ситуативного решения президента или премьера.
Очень эффективно...
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Янелох уже наплодил столько новых министерств и ведомств
- что непонятно а как они все влезут в смартфон?
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