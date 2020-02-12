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 Політика України
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Все про:Зеленський (4487) ДБР (862) Федина (27)

 Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина прийшла до Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР мають вручити їй повідомлення про підозру за фактами погроз президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під будівлею відбувається акція на підтримку Федини. В акції беруть участь народні депутати і громадські активісти.

"Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень. І ви бачите, за що. Знаєте за що? За три слова – "там може прилетіти". Там справді може прилетіти, там справді рвуться гранати, там справді гинуть люди і там справді небезпечно", – зазначила нардепка Вікторія Сюмар.

"Ми тут для того, щоб показати – ми не боїмося і не будемо боятися. Ми скажемо цю фразу Володимиру Зеленському і всій його владі, всій його вертикалі – ми не боїмося", – додала Сюмар.

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" оголосили про початок флешмобу і повторили слова "Там може прилетіти", через які розпочато кримінальне провадження проти Федини, а президента Зеленського визнано потерпілим.

Також читайте: ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте: ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 01
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 02
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 03
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175241
 
   
 Топ коментарі
 
Им отвечают.


Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12

Знаете,что бы было шобы в Омерике сняли такое видео на президента?
Ничего.
Доведено: Мадонной, ДеНиро ,Эшт. Катчером, РАТМ, СОАД, Азиан даб фундейшн, Министри, Шер, Мэрил Стрип, Вупи Голдберг and many other.
Снимаются и гастролируют дальше. Ответ получают дизлайками максимум.
Брэхло упоротое.
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Чому цього терориста ще не посадили?
Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому - Цензор.НЕТ 2417
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Зелох один раз вже вляпався коли вийшов на пресконференцію зі звинуваченнями Антоненка, Клименко й Дугарь у вбивстві Шеремета, а зрозумівши що лоханувся і що за наклеп світить, почав виправдовуватись. Через пів року так само буде і з Фединою та Звіробій.

"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.
Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".
він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240118/
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Бути відповідальними закликають британців.
"Кожен раз, коли купуєте російські товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія, Латвія, Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
Пий відповідально
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському - Цензор.НЕТ 5634
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Зеля, тебе в табло может прилететь!
Жду повестку.
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Киньте песикам кісточку, хай погризуть)))
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песики опять пену пускают))) это хорошо)))) скоро сами себя перекусают и сдохнут от бешенства)))
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Надо следственный эксперимент провести. Пусть Маруся Зверобой и Федына повторят потерпевшему все в лицо, и если он обоссыца - то да, у нас проблема, а вот если - обосрется, то я даже не знаю как и быть.
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а если оббосыца и обосрется, что более вероятно,то как быть тогда?
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Маловато,майдана не будет,расходимся по другим веткам
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Желающих замочить дезертира наркомана клоуна больше чем надо Поэтому трусливое воно ходит в памперсах и бронике
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Зеля зачищает неугодных, расчищая дорогу януковичской братии.
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В УК Украины есть статья,за угрозу насилия. Только по ней эту прикормленную порохом даму надо садить.
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Почему в эту кучу гамна, никто не кинет гранату?
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А я то думаю чего то полицию и Нацгвардию со всех регионов и даже с Мукачево свезли? Теперь понятно стало. А то дальнобойщики, дальнобойщики.
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