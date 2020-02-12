 Вночі "замінували" потяг "Трускавець-Дніпро": 700 пасажирів евакуювали, 13 поїздів збилися з графіка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як зауважили в компанії, затримки становили від 15 хвилин до 1,5 години.

"Сьогодні о 03:15 на станції "Городище" пасажирський поїзд № 42 сполученням Трускавець - Дніпро було зупинено. Чергова по вокзалу станції ім. Т.Шевченка отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про мінування цього поїзда. 700 пасажирів поїзда (серед яких маленькі діти) серед ночі були оперативно евакуйовані. Ці люди через злий жарт зловмисника три години під дощем були вимушені чекати на дозвіл продовжити подорож", - йдеться в повідомленні.

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Після проведення оперативних дій ДСНС міста Городище, групи піротехніків та групи кінологів міста Черкаси інформація про мінування поїзда № 42 не підтвердилася, тому було надано дозвіл на посадку пасажирів і відправлення даного поїзда зі станції.

Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тис. грн.