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Все про:мінування (532) потяг (351) Укрзалізниця (924)

 Вночі "замінували" потяг "Трускавець-Дніпро": 700 пасажирів евакуювали, 13 поїздів збилися з графіка

Унаслідок неправдивого повідомлення про мінування поїзда "Трускавець - Дніпро" було затримано 13 поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як зауважили в компанії, затримки становили від 15 хвилин до 1,5 години.

"Сьогодні о 03:15 на станції "Городище" пасажирський поїзд № 42 сполученням Трускавець - Дніпро було зупинено. Чергова по вокзалу станції ім. Т.Шевченка отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про мінування цього поїзда. 700 пасажирів поїзда (серед яких маленькі діти) серед ночі були оперативно евакуйовані. Ці люди через злий жарт зловмисника три години під дощем були вимушені чекати на дозвіл продовжити подорож", - йдеться в повідомленні.

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Після проведення оперативних дій ДСНС міста Городище, групи піротехніків та групи кінологів міста Черкаси інформація про мінування поїзда № 42 не підтвердилася, тому було надано дозвіл на посадку пасажирів і відправлення даного поїзда зі станції.

Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175240
 
 
 Топ коментарі
 
А псевдопатриотов, заменивших гетмана на клоуна - куда?
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ну... этого добра (зебильных ответов) здесь навалом... не в этот раз, так в следующий Вас угостят непременно...
а я уже давно замечаю, что зебилы очень похожи на поклонников ГУЛАГа
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Если хоть один раз не среагируют и произойдёт взрыв, то дело перейдёт на политический уровень...
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А вот интересно, хоть одно из таких сообщений подтвердилось?
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Если хоть один раз не среагируют и произойдёт взрыв, то дело перейдёт на политический уровень...
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Псевдо мінерів під час війни треба саджати довічно.
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А псевдопатриотов, заменивших гетмана на клоуна - куда?
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Вообще-то, я от малоросса ответ ожидал о том, что я - враг Украины.
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ну... этого добра (зебильных ответов) здесь навалом... не в этот раз, так в следующий Вас угостят непременно...
а я уже давно замечаю, что зебилы очень похожи на поклонников ГУЛАГа
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Не успел я запостить предыдущий комментарий, а этот поклонник термоса уже зарисовался.
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Вночі "замінували" поїзд "Трускавець-Дніпро": 700 пасажирів евакуювали, 13 складів збилися з графіка - Цензор.НЕТ 8534 Ти ворог України і *********** прихвостень.ПТН-ПНХ і ти слідом
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срочно нужен гыперлуп, гыперлупу партизаны не страшны
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А по кількості неправдивих замінувань,це вже яке за номером і скільки провоохоронці впіймали таких власників липових замінувань???
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Вообще-то все эти "минирования"- это по сути и по масштабам вреда самые серьезные диверсии. В войну Вы знаете, что делали с диверсантами...Почему до сих пор никого из этих "шутников" не поставили к стенке или не определили на пожизненную? И это стало продолжаться почти каждый день - эти "шутники" не боятся наказания - это парадокс! Что за это нельзя всадить по самые гланды? Кто против - поднимите руки!
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ЗЕбобікі з слугами їхали після семінару, бухі та обкурені просто "прикаливались"
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Неужели наше СБУ такое безззубое,что по любому звонку нет выводов????
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