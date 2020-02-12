 Жодних інтриг, "телефонного права" і втручання в держпроцеси в ОП не буде, - Єрмак

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, жодних інтриг. Усе буде прозоро і чесно", - зазначив Єрмак.

За його словами, комунікації в Офісі Президента будуть ще на більш високому рівні.

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"Ми визнаємо, що є багато чого, що потрібно зробити в плані комунікації. У нас дуже професійна команда, і я думаю, що ви дуже скоро побачите, як комунікації Офісу президента будуть ще на вищому рівні", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.