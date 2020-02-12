 Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Я піду тоді, коли усвідомлю, що виконав свою місію. На сьогодні вона не виконана. Дії опонентів у чомусь мотивують, тому що є розуміння, що ми на правильному шляху", - зазначив Ситник.

Глава НАБУ також нагадав, що, згідно із законом, у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".

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Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.