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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2301) Ситник (553)

 Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник

Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що його місія завершена.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Я піду тоді, коли усвідомлю, що виконав свою місію. На сьогодні вона не виконана. Дії опонентів у чомусь мотивують, тому що є розуміння, що ми на правильному шляху", - зазначив Ситник.

Глава НАБУ також нагадав, що, згідно із законом, у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник: Авакову дорогу не переходжу, його емоції домінують над служінням Батьківщині

Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175238
 
 
 Топ коментарі
 
тебя надо садить а не увольнять
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Скажи, друг мой ситный, сколько негодяев по твоей наколке воют в камере на луну??? Имя, сытник, имя! А теперь ответь, соизмерима ли твоя деятельность с затратами на твою службу в современном состоянии??? Сколько ж вас, силовиков... не прокормить
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Никто ничего не делает,включая президентов,а потом цепляются за корыто руками,зубами,ногами,языками,костями.Запомните,всегда приходит конец;бесславный или лавровый.
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Никто ничего не делает,включая президентов,а потом цепляются за корыто руками,зубами,ногами,языками,костями.Запомните,всегда приходит конец;бесславный или лавровый.
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Сытник просидел на своем посту, нихрена не делал, никого не посадил из высоких коррупционеров, криминальных олигархов не посадил, но еще не осознал это. Вали уже ЧМО, хватит за кресло держаться, с тебя толку как с козла молока. Только деньги бюджетные жрешь.
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он и не может садить,только передавать дела в суд а там самые потужные суды разберутся,Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 1461 за небольшое вознаграждение Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 7441
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ось його робота а те що відпустили подякуй потужно реформованим петіним судам вони лише ветеранів АТО за гратами тримають
Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 3234
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Скажи, друг мой ситный, сколько негодяев по твоей наколке воют в камере на луну??? Имя, сытник, имя! А теперь ответь, соизмерима ли твоя деятельность с затратами на твою службу в современном состоянии??? Сколько ж вас, силовиков... не прокормить
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в камеру саджають суди а не Ситник у насралова спитай
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и шо он будет спасать - себя, мир или украину?
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"когда выполню свою миссию " - это сколько в миллионах?
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Человек дорвавшийся до корыта автоматически причисляет себя к святым и бессмертным. В Украине хватает законов позволяющих выгнать наглецов с должностей, но никто этого делать не будет. Поэтому они считают себя миссиями.
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Той буде до останнього за крісло триматись. Я взагалі не розумію, чому він, проявивши очевидну недбалість та профнездатність ще не сидить? Питання Президенту.
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Так ми вже бачили таких "ділків" які тримались за крісло і руками і ногами і зубами. Це викличе сміх і приниження вас в очах суспільства.Ідіть гідно.
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"Ммссия не выполнима-2", - дивіться на екранах зомбоящіків і моніторах комп'ютерів!
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когда выполню свою миссию/ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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Цигикал отцигикал, Труба оттрубил, а у Сытника невыполненная миссия? А может просто Дупа Сытника по ходу благостного прогревания запустила корни в тёплое кресло уютного кабинета и не желает на семь ветров в зимнюю стужу? Но всё хорошее когда-то заканчивается - видать не будет более Сытнику так сытно.
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Сколько гомна наплодил порох и слить его сейчас очень трудно.Но я надеюсь,что молодежь сорвет все плотины совка.
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