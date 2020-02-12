 У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

"В ефірі загальнонаціональних радіостанцій середній показник частки пісень українською мовою протягом 2019 року становить 56%. Показник збігається з результатом за перше півріччя 2019 року. Це засвідчує його певну сталість", – зазначив Костинський.

Таким чином, визначена законодавством квота перевиконується на 21 відсотковий пункт.

За даними Нацради, серед загальнонаціональних радіостанцій музично-розважального формату найбільше україномовних пісень звучить в ефірі "Країна FM"(100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радіо Культура" (92%), "Перець FM" (45%) і "Русское радио – Україна" (44%).

Щодо середнього показника обсягу ведення передач українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях, то, за даними Нацради, в першому півріччі 2019 року він становив 90%. Так, виключно українською мовою розмовляють ведучі на радіостанціях суспільного мовника: "UA: Українське радіо", "UA: Радіо Промінь", "UA: Радіо Культура" – і "Країна ФМ".

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Як повідомлялося, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

За порушення вимог закону передбачається стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до державного бюджету упродовж 30 днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.