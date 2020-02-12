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Все про:Нацрада_ТРМ (245) радіо (132) українська мова (353) Костинський (64)

 У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський

Частка україномовних пісень, які лунали в ефірі загальнонаціональних радіостанцій у 2019 році, становила 56%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

"В ефірі загальнонаціональних радіостанцій середній показник частки пісень українською мовою протягом 2019 року становить 56%. Показник збігається з результатом за перше півріччя 2019 року. Це засвідчує його певну сталість", – зазначив Костинський.

Таким чином, визначена законодавством квота перевиконується на 21 відсотковий пункт.

За даними Нацради, серед загальнонаціональних радіостанцій музично-розважального формату найбільше україномовних пісень звучить в ефірі "Країна FM"(100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радіо Культура" (92%), "Перець FM" (45%) і "Русское радио – Україна" (44%).

Щодо середнього показника обсягу ведення передач українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях, то, за даними Нацради, в першому півріччі 2019 року він становив 90%. Так, виключно українською мовою розмовляють ведучі на радіостанціях суспільного мовника: "UA: Українське радіо", "UA: Радіо Промінь", "UA: Радіо Культура" – і "Країна ФМ".

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Як повідомлялося, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

За порушення вимог закону передбачається стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до державного бюджету упродовж 30 днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175235
 
   
 Топ коментарі
 
До речі, україномовні пісні звучать набагато краще ніж росіски.
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Доречі, ніколи не чув шансон українською. Можливо він і існує, не буду стверджувати, але це доказує, що кацапи нам не брати, а злобні мразі і кончені уркагани , які виросли слухаючи блатняк про тяжолое життя на владімєрском централі В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский - Цензор.НЕТ 5274
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Вважаючи їх російськими. А себе росіянами.
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До речі, україномовні пісні звучать набагато краще ніж росіски.
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Доречі, ніколи не чув шансон українською. Можливо він і існує, не буду стверджувати, але це доказує, що кацапи нам не брати, а злобні мразі і кончені уркагани , які виросли слухаючи блатняк про тяжолое життя на владімєрском централі В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский - Цензор.НЕТ 5274
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Мы можем гордиться, "шансона" уголовного блатняка на украинском нет .
Настоящий шансон - нечто совсем другое
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Щось подібне до рюскава шансона і в нас є, але чую це лайно по радіо рідко.
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про собака лаєла на дядю фраєра і муркі воровайкі сто кілаграмовиє торби? або про важке дитинство на траєщіні чи про пацанячу дружбу на нарах? Невже є такі пісні українською? У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 6270
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ні, кажу ж подібне до шансону - його лайт версія: примітивні мелодії та тексти, хоча теж є про тяжке життя.
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Украинский шансон очень даже ничего, как городской романс, не блатняк
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існує шансон ураїнською. але там не про володимирський централ. а так стиль музики і збережено. гугл перше знайшов. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=iC8HhKG-nr4
але є інше.
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Вот тут я с той полностью согласен. Жаль лайк поставить не могу, т.к. у меня на компе в Хроме под Виндой 10 нет єтой кнопки. Баг програмеров цензора
После того, как стали запрещать паРашу (вот єто я считаю достижением Пети) оказалось, что в Украине полно качественного музыкального контента. Но почему его мало в эфире - не понятно. Скорее всего наши СМИ плотно контролирует паРаша.
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... маю на увазі україномовного та українського походження контенту.
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просто слухач зрощійшений і не спримає свою культуру. справа звички.
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Хоч в чомусь...
А лайк ви не можете поставити, бо у вас напевно блокувальник реклами стоїть і обмежує цю опцію, в мене теж таке траплялось.
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Да нет, я и раньше соглашался. Лучше искать то, что объединяет, а не разъединяет.
В ИЭ все нормально работает. Может в Хроме стоит какая-то блокировка, но лень разбираться. )))
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В більшості форумчан хром на 10 віндовсі.
Лайкі є.
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обана! а я шо тут сам на фойєрфоксі під Лінуксом катаюсь?
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Спробуй інший браузєр, а нє - то баг вінди.
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В ИЭ все нормально, только в Хроме. Меня это не особо напрягает, но все же.
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Слушал на медни Кубанский Хор , - как они сохранили у Себя Украинские Песни. Хотя и не без Пропаганды не могут обойтись . Валенки валенки не подшиты Стареньки.Но все же Выжили и поютУкраинские песни.
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Вважаючи їх російськими. А себе росіянами.
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Тут як Подивитись, Мігрували багато століть не з доброго життя , А зберегти Мову не Язик , це щось та і Значить. Росія , - даже Русь украла. Так усе є не однозначно.
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Українські пісні це здорово та тільки радиостанції крутять 10-20 українськиї пісень цілодобово,ніхто із них даже не робить спробу пошукати щось нове,а нового є міліон тільки треба пошукати по областях та районах.
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Коли в машині чую руцкие песни...перемикаю це лайно...
До душі більше англомовний та рідний контент...
Шансон взагалі не слушаю...не мое))
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Москалику, ось ти і спалився... У часи поляків кацапською тут не розмовляв НІХТО! Можна узнати, що у тебе за утворення, що ти пишеш таку єресь?))))
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Ой красиво спалився! Гугль-транслейтом мене перекладав?)))))))))))))))))
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О, у кацапчика почалися пекельні борошна і він навіть не знає, що його видало)))

Де вас у Ольгіно таких тупих набирають?
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Твої знання історії просто вражають!))))
Зневага до всіх оточуючих...це ваше все?!)))
Шо є руцкий чілавек? АЛЕША...
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По ходу москалик я русский знаю лутше чем ты))))
Но моя семья и ребенок разоговаривают на украинском...шо вызывает адский зуд в области пердака у наших русских родичей!)))
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Ти не русскій...а совок!))) Расіянін...
Стравжній рускій не розуміє української мови ВЗАГАЛІ!
а в тебе з розумінням проблем не має...
Такжі як ти АЛЬОША тільки в Україні вий..ся!
Закордоном ви курви шпрешаете пА меснаму!)))
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Ага-ага, всі вже побачили, яке в тебе утворення)))))) Злоякісне по ходу У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 7668
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А коли вводились квоти, то тут вата в коментах розповідала, що пісень достатньо не набереться...
І пісні українські завжди були в достатній кількості, і виконавців вистачало, але ж їх не пускали на радіо.
От хтось чув до введення квот на радіо гурти "Тінь Сонця" чи там "Лінія Маннергейма"?
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На Україні? Оце красиво палишся!

І так, перед тим, як тут розказувати щось, навчись коми нормально розставляти! Небидло знайшлось))))

Угадай, через скільки хвилин тебе забанять?)))
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Твоя пунктуація! У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 9735 У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 9735
Кацап, почему я, бандеровец, твой родной русский (в частности, его пунктуацию) знаю лучше, чем ты???)))))
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тобі виговор шо зв'язався з "гарацьким" - таких зразу в спам тра', а не влаштовувати срач
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НА росії тобі було б комфортно...
В Україні у тебе майбутнього не має...АЛЬОША
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навіщо в сварку вв'язалися з тим половим гарацкім лайном? Не знаєте де кнопка "спам"
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56% україномовних пісень - це щось з області фантастики!
А то того ще треба щоб радіоведучі почали вести передачі українською мовою, а не лише рекламні ролики україномовні звучали.
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Вам можна намазати на хліб "Зайка мая".
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Звісно стали. Інша енергетика від них, більш потужна.
Наш народ склав безліч шикарних пісень, кацапи в цьому плані навіть пікнути не можуть, одні люлі-люлі. Так що українська пісня перемагає.
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На радіо Люкс ФМ "патріота" Садового ведучі, яких квотами змусили говорити ненависною їм українською, у свою "українську" весь час намагаються всунути "рібяткі", "чьо" і т.д. майже у кожне речення...
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Бо справжніх не пропускала цензура.
Тепер квоти мають допомогти.
Окрім перелічених вами існують інші успішні виконавці.
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квоти не завжди допоможуть, у людей збитий приціл російскою культурою. вони звикли до одного, а коли їм пропонують своє, вони плюються.
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Яке відношення твої кацапомовні Шмонатики,Смердючки,Шмарувы мають до теми цієї новини?
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коментар відмічено як спам  
 
В процентах измеряют жирность надоев, а не песни.
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Этого мало, нужно хотя бы процентов 70%
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