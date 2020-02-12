 У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
"В ефірі загальнонаціональних радіостанцій середній показник частки пісень українською мовою протягом 2019 року становить 56%. Показник збігається з результатом за перше півріччя 2019 року. Це засвідчує його певну сталість", – зазначив Костинський.
Таким чином, визначена законодавством квота перевиконується на 21 відсотковий пункт.
За даними Нацради, серед загальнонаціональних радіостанцій музично-розважального формату найбільше україномовних пісень звучить в ефірі "Країна FM"(100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радіо Культура" (92%), "Перець FM" (45%) і "Русское радио – Україна" (44%).
Щодо середнього показника обсягу ведення передач українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях, то, за даними Нацради, в першому півріччі 2019 року він становив 90%. Так, виключно українською мовою розмовляють ведучі на радіостанціях суспільного мовника: "UA: Українське радіо", "UA: Радіо Промінь", "UA: Радіо Культура" – і "Країна ФМ".
Як повідомлялося, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".
Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.
За порушення вимог закону передбачається стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до державного бюджету упродовж 30 днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.
Настоящий шансон - нечто совсем другое
https://www.youtube.com/watch?v=aYNPEEpi9wg
але є інше.
После того, как стали запрещать паРашу (вот єто я считаю достижением Пети) оказалось, что в Украине полно качественного музыкального контента. Но почему его мало в эфире - не понятно. Скорее всего наши СМИ плотно контролирует паРаша.
А лайк ви не можете поставити, бо у вас напевно блокувальник реклами стоїть і обмежує цю опцію, в мене теж таке траплялось.
В ИЭ все нормально работает. Может в Хроме стоит какая-то блокировка, но лень разбираться. )))
Лайкі є.
До душі більше англомовний та рідний контент...
Шансон взагалі не слушаю...не мое))
Де вас у Ольгіно таких тупих набирають?
Зневага до всіх оточуючих...це ваше все?!)))
Шо є руцкий чілавек? АЛЕША...
Но моя семья и ребенок разоговаривают на украинском...шо вызывает адский зуд в области пердака у наших русских родичей!)))
Стравжній рускій не розуміє української мови ВЗАГАЛІ!
а в тебе з розумінням проблем не має...
Такжі як ти АЛЬОША тільки в Україні вий..ся!
Закордоном ви курви шпрешаете пА меснаму!)))
І пісні українські завжди були в достатній кількості, і виконавців вистачало, але ж їх не пускали на радіо.
От хтось чув до введення квот на радіо гурти "Тінь Сонця" чи там "Лінія Маннергейма"?
І так, перед тим, як тут розказувати щось, навчись коми нормально розставляти! Небидло знайшлось))))
Угадай, через скільки хвилин тебе забанять?)))
Кацап, почему я, бандеровец, твой родной русский (в частности, его пунктуацию) знаю лучше, чем ты???)))))
В Україні у тебе майбутнього не має...АЛЬОША
А то того ще треба щоб радіоведучі почали вести передачі українською мовою, а не лише рекламні ролики україномовні звучали.
Наш народ склав безліч шикарних пісень, кацапи в цьому плані навіть пікнути не можуть, одні люлі-люлі. Так що українська пісня перемагає.
Тепер квоти мають допомогти.
Окрім перелічених вами існують інші успішні виконавці.