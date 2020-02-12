 Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я можу вам гарантувати і сказати від імені президента України, що він є гарантом свободи слова та вільних ЗМІ. Тому ніяких законів, які будь-яким чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде ухвалено", - підкреслив Єрмак.
Також він зазначив, що оскільки це робота Верховної Ради, Офіс Президента буде стежити за цим.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.
Порушення закону там ЖОДНОГО !!!
Евангелие от Иоанна: в начале было Слово
слово - может и убить в умелых руках...
можно я вас повеселю...ну пожалуйста!!!!
В России категорически нельзя повязывать георгиевские ленточки... на пенисы. (а чего???)))))
Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса "Луркоморье" (Lurkmore.ru - неформальная и фривольная интернет-энциклопедия) удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что 10 февраля данное изображение было внесено в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры РФ, так как данная картинка "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к государству".
капец...как презентабельно))))... бл*дсое победобесие начинается
Воно хоч розуміє коло своїх повноважень?!!
Журналисты на подконтрольных олигархам каналах - свободны?
Допустим, пришел урод на "5-й", и начал расхваливать *****. Это свобода? Или, мы думаем, что у нас нет ни одного продажного журналиста, готового это сказать?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кримінальна справа Марусі Звіробій це підтверджує
"Я, як офіс-менеджер, можу гарантувати від імені директора..."