EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  2844  57
Все про:Венеціанська комісія (90) закон (850) українська мова (353) Ірина Подоляк (1)

 Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону

Заступниця глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк вважає, що Венеціанська комісія, як багато інших європейських інституційних органів, наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом Російської Федерації.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи резолюцію Венеціанської комісії, де у неї є зауваження щодо того, що в законі про мову не гарантується право розмовляти російською мовою.

"Частина з них не розуміє, а частина вдає, що не розуміє. Венеціанська комісія, як багато інших європейських інституційних органів, наскрізь пронизана російськими ідеологемами і знаходиться під впливом Російської Федерації. Нам треба мати свою позицію і пояснювати її. Українські реалії дійсно є абсолютно специфічними. Україна – не Франція, де мовне законодавство почало врегульовуватися ще з XVI століття. Ми маємо свої національні інтереси та у жодному разі не прагнемо втручатися у приватне чи релігійне життя людей. Але ми будемо боронити своє доти, доки ми зможемо", - сказала Подоляк.

Вона додала, що в Україні "жодна людина не веде боротьбу з російською мовою, бо це ідіотично".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільними зусиллями Україна та ЄС зможуть поставити крапку в мовному питанні, - єврокомісар Варгеї

"В Україні проблемою є не російська мова, а політика русифікації. Я не хочу говорити про Емський і Валуєвський укази, це надто далеко. Я говорю винятково про період ХХ століття", - сказала Подоляк.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175228
 
   
 Топ коментарі
 
руский язык в Украине нужно щемить в Украине по всем фронтам только по одной причине: от этого бомбит у коцапов!!! Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по закону о языке - Цензор.НЕТ 6844
 показати весь коментар
 
У цьому весь план Рахи відносно України. Але тут одна загогуліна - молодь поступово рік за роком переходить на українську, ті, хто не поважає мову своєї держави - це як правило вата, совкодрочери чи відверті кацаплоїди. До якої групи Ви себе відносите?
 показати весь коментар
 
Є на світі країна, де російська мова вільно поширена і нема жодної країни у світі, де вільно можна користуватись української окрім України. Якщо у Вас ключовий момент - російська мова, то є шанс переміститись у комфортне середовище, іншими словами - валіза-вокзал-Моржовія. Нехай щастить!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Везде, одни враги. Везде русские свой нос суют... Одни зеленые и соевые белые и пушистые....
 показати весь коментар
 
 
Як приклад - ти ж сунеш свого носа на ЦН, де "зеленые и соевые".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я не сую свой нос. Я пишу. То, что считаю нужным. Скоро , как в США , чинуши будут из окон выбрасываться С криком русские идут. А если серьезно, надоело, когда все свои тупые недоработки списывают на русских....
 показати весь коментар
 
 
Тут я погоджуюсь - основна недоработка - це очищення українського політикуму і інформаційного простору від кацапської складової.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тогда Украина останется в пределах 3- 4 областей....
 показати весь коментар
 
 
У цьому весь план Рахи відносно України. Але тут одна загогуліна - молодь поступово рік за роком переходить на українську, ті, хто не поважає мову своєї держави - це як правило вата, совкодрочери чи відверті кацаплоїди. До якої групи Ви себе відносите?
 показати весь коментар
 
 
Твій поганий рот звав сюди окупанта.Тож ПНХ -разом з ним прихвостень *****. Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону - Цензор.НЕТ 9776
 показати весь коментар
 
 
А чому тут дивуватись коли скрізь собача ********* окупанта, така як у тебе. Взагалі то нехай венеційська комісія вчить солов"їну,а не нас змушує гавкати.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У меня мой родной язык. И не тебе свинья меня учить....
 показати весь коментар
 
 
Гавкати пес смердючий будеш за порєбриком а не в моїй країні мразота ***********.ПТН-ПНХ і ти слідом тварюка. Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону - Цензор.НЕТ 2634
 показати весь коментар
 
 
Є на світі країна, де російська мова вільно поширена і нема жодної країни у світі, де вільно можна користуватись української окрім України. Якщо у Вас ключовий момент - російська мова, то є шанс переміститись у комфортне середовище, іншими словами - валіза-вокзал-Моржовія. Нехай щастить!
 показати весь коментар
 
 
Наплевать нужно на венецианскую комиссию, если она окацаплена. Какого за нее держутся наши политики? Пусть скажут что их это не устраивает, что в Украине рос. агрессия и это не соотносится с пророссийской комиссией.
 показати весь коментар
 
 
Так звиздуй за поребрик, там нагАвАришься.. Ущемлённый блин.
 показати весь коментар
 
 
та вони обидва ущемденні зебіли: як загицевий Дон Эскобар, так і тітушний Виктор Ли e7bd7ce9
 показати весь коментар
 
 
руский язык в Украине нужно щемить в Украине по всем фронтам только по одной причине: от этого бомбит у коцапов!!!
 показати весь коментар
 
 
Я буду первый. Слышь плешивый, какого члена, ты на руском пишешь про щемить руский язык. Ты даун, ******* или...твой вариант
 показати весь коментар
 
Зачем вообще независимое государство должно отправлять свои законы на рассмотрение этой комиссии?
 показати весь коментар
 
 
Уж больно хочется быть святее Папы Римского, а ещё так удобнее прикрывать собственную продажность...
 показати весь коментар
 
 
Если законодательством Украины не предусмотрено выполнение резолюций этой комиссии, то пусть идут лесом... А то так ещё и к мнению "Союза коммунистов Ленинграда" придётся прислушиваться...)
 показати весь коментар
 
А почему это независимое государство, хочет в ЕС? Да и пишешь ты не по-украински.
 показати весь коментар
 
Американцы например, не любят когда украинцы вмешиваются в украинскую политику.
 показати весь коментар
 
Ну так имейте свою голову на Плечах . Украина ,да Уж не такая и Маленькая , что бы так Безвольно себя Вести.
 показати весь коментар
 
 
Правят соглашатели и уклонисты. Причём если взять жидовинов, так они ведь торгуются до последнего , когда касается их личных интересов, за щепотку мацы зайца в поле загоняет, а тут аттракционы невиданной щедрости на каждом шагу.
 показати весь коментар
 
 
Для того , чтобы Поймать Зайца , - Ставят Силки , и честь и Хвала Человеку если он в Них не попадет.
 показати весь коментар
 
"Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ" - Наблюдаемый факт.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тго шо украина не франция ето она точно подметила, ето все равно, шо на хуторе сесть с голой сракой в крапиву и думать, шо находишься на елисейских полях Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по закону о языке - Цензор.НЕТ 6395
 показати весь коментар
 
Да у нас нынешняя власть насквозь пронизана кремлевскими подстилками, воду они кому то хотят подавать, мириться с агрессором. Причём если сначала это походило на врождённую тупость, то теперь стало ясно, что все это неприкрытое предательство интересов Страны.
 показати весь коментар
 
 
А при якій владі у нас не було *********** підстилок? Була в Україні така влада взагалі?
 показати весь коментар
 
 
не абсолютируй, чистого вакуума в реальном мире не найдешь. "и лекарство есть яд, и яд есть лекарство - все зависит от дозы."(с)
 показати весь коментар
 
Від дози присутності ********* у нашій владі, з твоїх слів, якщо це вважати ядом, то влада вже давно повинна була по труїтись і не дожити до сьогодення.
 показати весь коментар
 
українська влада й не дожила, а виродилася в фарс, що ми зараз i спостерiгаємо.
 показати весь коментар
 
 
З1917р коли прийшли до влади комуняки і досі,її у нас і не було.Чому ж було вироджуватись?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если шото не нравится Пэдриотам, оно сразу пронизывается русским духом!
 показати весь коментар
 
 
Я б сказав, що не існує русского духа, існує русскій запах і не треба його тут іспускать. Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону - Цензор.НЕТ 2272
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так помойся!
 показати весь коментар
 
Це тому, що Україна не допустила танкового коридору з Луганди до Ла-Маншу, де відомий Сельдьмаршал Саня (нині співає в дуеті з Кобзоном) обіцяв помити ноги.
 показати весь коментар
 
 
Эмский указ, но Валуевский ЦИРКУЛЯР. Неуч, а не замминистра!
 показати весь коментар
 
это почти синонимы, она просто перечислила эти позорные документы, тебя э смысл и содержание конечно не волнует, а только название.
Указ - это распоряжение от Президента , а циркуляр - директивное письмо министров , что в царской России было синонимом
 показати весь коментар
 
ты чё сказать хотел? основная мысль какая? никакой?
 показати весь коментар
 
многие другие европейские институциональные органы, насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием Российской Федерации.
 Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону - Цензор.НЕТ 9071
Предлагает развернуть движение Украины в ЕС на 180%?
.
 показати весь коментар
 
 
Венеция. Особых впечатлений- никаких, кроме встречи с Савелием Крамаровым и толпы возле Пояса Верности, который венецианский дож застегивал на всевозможных отверстиях жены. Толпа живо обсуждала: "вот если тут чуток пассатижами подогнуть, а тут- разогнуть, то трахать- запросто можно!"(с) А, забыл- ещё бесплатный концерт Пинк Флойд, на площади Сан-Марко!
 показати весь коментар
 
 
Я бы предложил запретить им въезд в Украину )))
 показати весь коментар
 
дебилы, пока мы не будем руководствоваться НАЦИОНАЛЬНЫМИ интересами, пока и будут нами править те, которые ими руководствуются...
 показати весь коментар
 
 
Она добавила, что в Украине "ни один человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично".Источник:https://censor.net.ua/n3175228 Тоже так думаю.
 показати весь коментар
 
Полную версию интервью читайте здесь

Это замечательно. А где можно прочитать те самые " замечания относительно того, что в законе о языке не гарантируется право разговаривать на русском языке." ???
 показати весь коментар
 
Именно поєтому агент фсб Порошенко прикрывал свои грязные делишки против Украини, прикриваясь "венецианской комиссией". За которой стоит ********** кубло
 показати весь коментар
 
вася, їдь на свою родіну і там права качай.
а тут, тваринко, маєш знати державну мову.
 показати весь коментар
 
Нарешті хоть голос прорізався у людей групи,які отримують по півмлн.гривень зарплати,а от Лещенка з укрзалізниці і Найема з укроборонпрому навіть не чути - сидять,як щурі.
 показати весь коментар
 
 
Интересная мулти.опость получается. Как насчет выборов, так "Венецианка" - истина в последней инстанции, как насчет языкового вопроса - так "нафиг нам ее слушать".
Не ребята. Тут или "нафиг нам ее слушать" или "истина в последней инстанции", а то как избирательную дермосистему по рекомендациям втулить - так это бегом, не обращая внимания что такого г... ни у кого из стран G7 (наиболее развитых) и близко нет, а как рекомендации по языку выполнить - так мы их в упор не видим.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору