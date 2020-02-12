 Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи резолюцію Венеціанської комісії, де у неї є зауваження щодо того, що в законі про мову не гарантується право розмовляти російською мовою.
"Частина з них не розуміє, а частина вдає, що не розуміє. Венеціанська комісія, як багато інших європейських інституційних органів, наскрізь пронизана російськими ідеологемами і знаходиться під впливом Російської Федерації. Нам треба мати свою позицію і пояснювати її. Українські реалії дійсно є абсолютно специфічними. Україна – не Франція, де мовне законодавство почало врегульовуватися ще з XVI століття. Ми маємо свої національні інтереси та у жодному разі не прагнемо втручатися у приватне чи релігійне життя людей. Але ми будемо боронити своє доти, доки ми зможемо", - сказала Подоляк.
Вона додала, що в Україні "жодна людина не веде боротьбу з російською мовою, бо це ідіотично".
"В Україні проблемою є не російська мова, а політика русифікації. Я не хочу говорити про Емський і Валуєвський укази, це надто далеко. Я говорю винятково про період ХХ століття", - сказала Подоляк.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Указ - это распоряжение от Президента , а циркуляр - директивное письмо министров , что в царской России было синонимом
Предлагает развернуть движение Украины в ЕС на 180%?
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Это замечательно. А где можно прочитать те самые " замечания относительно того, что в законе о языке не гарантируется право разговаривать на русском языке." ???
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а тут, тваринко, маєш знати державну мову.
Не ребята. Тут или "нафиг нам ее слушать" или "истина в последней инстанции", а то как избирательную дермосистему по рекомендациям втулить - так это бегом, не обращая внимания что такого г... ни у кого из стран G7 (наиболее развитых) и близко нет, а как рекомендации по языку выполнить - так мы их в упор не видим.