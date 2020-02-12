 Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи резолюцію Венеціанської комісії, де у неї є зауваження щодо того, що в законі про мову не гарантується право розмовляти російською мовою.

"Частина з них не розуміє, а частина вдає, що не розуміє. Венеціанська комісія, як багато інших європейських інституційних органів, наскрізь пронизана російськими ідеологемами і знаходиться під впливом Російської Федерації. Нам треба мати свою позицію і пояснювати її. Українські реалії дійсно є абсолютно специфічними. Україна – не Франція, де мовне законодавство почало врегульовуватися ще з XVI століття. Ми маємо свої національні інтереси та у жодному разі не прагнемо втручатися у приватне чи релігійне життя людей. Але ми будемо боронити своє доти, доки ми зможемо", - сказала Подоляк.

Вона додала, що в Україні "жодна людина не веде боротьбу з російською мовою, бо це ідіотично".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільними зусиллями Україна та ЄС зможуть поставити крапку в мовному питанні, - єврокомісар Варгеї

"В Україні проблемою є не російська мова, а політика русифікації. Я не хочу говорити про Емський і Валуєвський укази, це надто далеко. Я говорю винятково про період ХХ століття", - сказала Подоляк.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.