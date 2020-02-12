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 Політика України
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Все про:Зеленський (4487) перемовини (1449) Путін (16356) Єрмак Андрій (92)

 Поки що жодних домовленостей про зустріч Зеленського і Путіна до нормандського формату немає, - Єрмак

В Офісі Президента України не відкидають можливості зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це заявив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання, чи є домовленості про зустріч президентів України і РФ Зеленського та Путіна до наступного "нормандського саміту", передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зустрічі з Володимиром Путіним. Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком до отримання реальних результатів від переговорів у нормандському форматі, ми це не відкидаємо. Поки що жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175227
 
 
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Девятого мая на дне победобесия спасителей человечества точно встретятся!!! Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак - Цензор.НЕТ 9987
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Ніяк Зєйло і Пуйло не договоряться коли виводити наші війська із Харкова і Дніпра?
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а зачем встречаться?
куратор ермак все порешает с куклой-терпилой моникой )))
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Пирог Должен Подгореть , и тогда он Сам захочет Вылезти с Печи.
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боюсь, шо именно путен ищет встречи с игемоном, но решительность и неприступность президента зеленского рушит все его коварные планы на корню
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Відповідальний він ....

DW українською
@dw_ukrainian

Зеленський у новому відео сказав, що робота президентом подобається йому через відповідальність.
Але чому ні президент, ні його співбесідник не пристебнулися? ( в машині, в якій записувалося інтерв'ю ).
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Встречаться Ху@ло со своей марионеткой соизволит когда марионетка Зе выполнит все условия которые ему поставил кровавый босс.
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