 Мінські угоди дали шанс не випрошувати, а вимагати у Росії миру. А їхні критики не запропонували нічого свого, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Порошенка в "УП".
"Виснажливий 19-годинний марафон з Путіним, холодним, жорстоким і глибоко ворожим до України "переговорником" – ніщо у порівнянні з тим потрясінням, яке випало перед тим пережити східноукраїнському місту… 64 поранених, 17 загиблих унаслідок російського ракетного обстрілу", - розповів Порошенко.
За словами Порошенка, у душі Путіна, з огляду на його поведінку, "краматорська трагедія не зачепила жодної струни".
"Згодом Франсуа Олланд (експрезидент Франції, учасник переговорів у Мінську. - Ред.) напише, як "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного". Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора. Тим, хто й досі не зрозумів, що було на кону, раджу в найближчі дні походити до Зали пам'яті на території Міністерства оборони і послухати удари дзвонів за кожним загиблим у лютому 2015 року. Згадати, які запеклі бої точилися тієї важкої зими", - підкреслив він.
Порошенко зазначив, що ключовим завданням Мінська-2 було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.
"Тоді "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто не був слабкою ланкою. Було, врешті-решт, узгоджено спільну декларацію "нормандської четвірки", вагомою позицією якої стало підтвердження "повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України…" А підпис Путіна під документом означав не що інше, як юридичне підтвердження очевидного факту: Росія – сторона конфлікту", - згадує Порошенко.
П'ятий президент зазначає, що Мінські угоди дали дорогоцінний час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.
"Після Мінська-2015 ми із союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації. Дорожня карта мала розставити всі крапки над "i", ми її майже узгодили з Німеччиною і Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні", - розповів Порошенко.
"Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну. Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру – це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів", - додав він.
"Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, "голуби миру" прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ)", - наголосив Порошенко.
За словами Порошенка, сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії і не випрошувати, а вимагати у неї миру.
Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, виповнюється п'ята річниця підписання так званих других Мінських угод (Мінськ-2).
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Петро віддав лише політичну кар'єру при досить непоганих шансах.
недаремно кацапня боїться його більше ніж гітлера та сталіна.
до речі...мені почулось чи ви обвинуватили Петю у війні на дамбасі ?
бос...еее куміра так звати. Ну який він тобі Пєтя? Ги.
Пєтя війну не починав, він трус і йому вона не потрібна. Війну почав ***** щоб відволікти увагу від Криму, а ось Пєтя нічого не зробив, щоб війну закінчити. Навіть таке враження, що згодом він став в неї бути зацікавленим. Наприклад це підтверджує захоплення в Керчі українських кораблів, яке Пєтя використав для непотрібного военного стану.
Ми такого не зробили, продовжили боротьбу - на нашу перемогу.
Да, це не просто зробити, порівнюючи ресурси ворога з нашими, але можливо.
А терь Ксюша беги стучи админу на меня.
Змусив рахуватись з нашими інтересами.
Для тебе дрібниця ? А для мене досягнення.
Мінськ лишив широчезне поле для діяльності. Тут важливі вміння використовувати ситуацію на свою користь.
В тему ожидается набег злобно-бешенных зе-билов брызжущих пеной бешенства из "сливных бачков".
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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За одного авна держава була стабільною і впевненою. А за Зелі ми слабкі.... такі як він.
и это походу правда. никто не хотел брать на ся ответственность а потом сидеть.
Маккейн давно заглянул в рыбьи глаза и понял что зря не уничтожили совок(уже раза 3 за столетие).
Порошенко все правильно написал. Даже Олланд обосрался от ненависти плотного чувака к лысому сморчку.(за что он его ненавидит то, Путин же просто немного пострелял и хочет мира - подумал Олланд)
В результате, Крым и Донбасс освобождены!
Или нет?
Напиши ему в Фейсбуке, может послушает.
Підписали б і не тільки Мінск!
А Зелебенський і обіс...явся б, герой тікаючий 4 рази від армії!
Так що заберіть свої коряві руки і чорні язики від Порошенка, ольгінські і свої ватани!
Синдром Моновой
Вчера до поздней ночи (совсем поздней) пришлось писать утренние статьи и ответы на некоторые обращения коллег, а потому - некий скандал, начавшийся еще вчера, обнаружился только утром.
Его суть отражена вот здесь:
Речь идет об Алёне Моновой. Наверное, многие из коллег читали ее тексты, наверное, и я что-то читал, просто не отмечал, что это именно ее творчество. В отличие от Янины Соколовой, которую я видел с десяток раз на видео, Монову не видел ни разу, а на титры текстов часто просто не смотрю. Именно по этой причине я не берусь судить о том, что и как она писала, но часто сталкивался с тем, что кто-то обсуждал ее тексты.
В данном случае же речь идет о том, что она написала о том, что Пороха надо менять на какого-то другого лидера, мол - "он уже не тот".
Из этого, возник шквал критики, который привел ее к нервному срыву и её фактически закопали комментариями негативного характера.
Эта ситуация стала информационным поводом для того, чтобы указать на важную особенность текущего момента.
Сложность ситуации заключается в том, что гигантская пропагандистская кампания, которая была развернута против Пороха, которая, впрочем, и сейчас еще не прекратилась, безусловно убила его рейтинг.
Тут спору нет, игра велась просто в кость.
Но тут есть и обратная сторона медали. Все те методы, которыми велась эта война - уже вскрыты, они очевидны и в принципе - исчерпаны.
Проще говоря, противник уже вскрыл свои карты и теперь ясно не только то, как бил противник, но и куда он это делал. А во время предвыборной кампании были задействованы все средства и варианты.
В принципе, если врагу не удалось тебя уничтожить вот таким штурмом, то он тебя сделал сильнее, как и завещал товарищ Ницше.
Ведь ты увидел все то, что враг может применить в борьбе именно с тобой. Дальше - все просто, ты не просто латаешь бреши своей обороны, но и готовишь фланговые удары или что-то такое, в местах, где противник уж слишком и неизбежно «растягивается». Это как раз тот случай, когда за одного битого, двух небитых дают. История полна примеров, когда побитый, но несломленный политический деятель отыгрывался в прекрасном стиле, да так, что противнику душно становилось.
И вот тут, глядя на Пороха прямо сейчас, можно ли сказать, что он сломался?
Да ничего подобного! Со своими деньгами и авторитетом, он мог просто уйти из политики и отбив остатки наездов, спокойно жить в Украине, а нет - уехать в Европу или Штаты и жить там долгой и счастливой жизнью.
Но он стал первым экс, который не просто не ушел из политики, а ушел в активную и тотальную оппозицию.
Такого опыта у нас не было.
Порох - выстоял, не согнулся и не сломался, и вот после этого говорить о том, что он уже "не тот", может только слепец.
Готова ли принять именно политическую партию та часть общества, на которую Порох опирается?
Перефразирую. Готовы ли мы принять партию не вождистского, а идейного типа? Можем ли мы оперировать идейными категориями и делать это достаточно синхронно, одинаково понимая эти самые идеи и те действия, которые эти идеи предполагают? Мое мнение - нет. Не сейчас.
К этому нужно прийти. Это заняло десятилетия в старых демократиях и не может у нас вызреть за пять лет в принципе. То есть, объединяющим фактором пока будет являться личность, олицетворяющая и генерирующая эти идеи. Ради эксперимента, каждый может задать себе вопрос о том, за кого или за что он голосовал и будет голосовать - за идею или за личность? Думаю, что большая часть коллег ответит «за личность», а если и за идею, то воплощенную в конкретную личность.
Нет?
Хорошо, тогда представьте, что Юля выходит и говорит: «Я приведу Украину в ЕС и НАТО». Или это сказал бы Вакарчук. Как говорится: «Почувствуй разницу!»
Я не раз писал о том, что в Украине - все партии - вождистского типа и это естественное состояние дел, поскольку только такая партия может вести реальную борьбу за свой электорат. Просто оглянемся и увидим, что вокруг. Блок Юли Тимошенко, Партия Ляшка, Партия Зеленского, партия Вакарчука, партия Медведчука, партия Бойко… А что было? Партия Януковича, партия Кучмы.
Это - естественное состояние дел, поскольку мы вышли из совка, где компартия была просто рафинированным примером партии вождистского типа. Тогда это даже не скрывалось. Ленин был вождем мирового пролетариата, Сталин - вождем индейцев и так далее.
То есть, на данном этапе любая партия, пытающаяся бороться именно за власть, будет вождистской. Просто вспомним, куда делись наши «зеленые», имеется в виду не шмаркли, а борцы за экологию? Нету. Это не хорошо и не плохо, поскольку это - этап эволюционного пост тоталитарного общественно-политического развития страны. Мы только движемся в направлении зрелого общества, а потому пока иная конфигурация политической силы просто уничтожит любые варианты борьбы за электорат.
Такое положение вещей, если и не очевидно, то легко вычисляется просто беглым осмотром политического ландшафта Украины. Просто сопоставление внешних признаков политических сил наводит на эти самые выводы. А теперь, исходя из всего написанного выше, мы еще раз читаем то, что предложила эта барышня, но уже в транскрипции: «А давайте уберем вождя партии, вождистского типа?». Не правда ли, это самое предложение, только развернутое до полного формата, дает ответ на вопрос о качестве этого предложения?
Из этого следует еще один важный вопрос.
Хорошо, такая идея возникла у меня или вас, кто не является журналистом или карьерным политическим деятелем. Мы немного покопались, разобрались и делаем вывод: «Нет, это - глупая идея».
Но это предложение было сформулировано человеком, который обязан разбираться в этих вопросов.
Мало того, когда ей поставили на вид ошибочность и даже вредность предложения, реакция оказалась просто неадекватной.
Тогда что это было вообще?
Безусловно, он уже не тот. Пройти через все это и не измениться, может только аватар или джедай. У нас таковых нету и нигде, кроме киношки, их нету. Но именно так закаляется политический лидер высшего калибра. Время от времени, чтобы не надоедать, я возвращаюсь к образу сэра Уинстона Черчилля и того, что ему удалось сделать в ходе Второй Мировой Войны.
Считаю, что именно его стойкость, его характер и стали тем стержнем, который создал и удержал коалицию, и в конце концов, это на его воле и твердости выстроено здание победы над Гитлером.
Но вот вопрос. Каким был бы Черчилль, если бы он не прошел несколько циклов падений и взлетов? Причем, падения у него были такие, что из этих ям уже мало кто выбирался, а он - выбрался.
Именно выбираясь из ям, Черчилль стал тем Черчиллем, которого мы знаем и которым лично я - восхищаюсь.
Недавно я писал о том, что несмотря на такой огромный вклад Черчилля в победу, его прокатили на выборах 1945 года, но спустя несколько лет, когда в воздухе снова запахло горелым, а корейская война грозила перерасти в Третью Мировую, его снова избрали Премьером.
Причем сделали это те самые люди, которые только что голосовали против него. И голосовали не просто так, а зная, почему они это делают!
Но что куда более важно, во время всех этих событий масштаб фигуры своего современника, пусть и высшего должностного лица своего государства, люди не видели в упор. Да, они относились к нему надлежащим образом, впрочем, как и к его предшественникам и последователям, а увидеть то, насколько крупной эта фигура была на самом деле, смогли только позже. Намного позже.
Так случается почти всегда, поскольку большое видно только на каком-то расстоянии.
Так вот, Порох сейчас находится как раз на пути выкарабкивания из ямы и только за это, за то, что он не распустил нюни, а набычился и попер вверх - респект ему и уважуха!
Это - боец!
Вот так закаляется клинок меча.
Огонь - холод, снова огонь, и снова - холод. Не тот Порох? Да, не тот.
Думаю, что во время этой ковки, у него поубавилось мягкости, и прибавилось остроты, при достаточной гибкости.
Кроме того, у него есть свойство, которого не было ни у одного нашего политика крупного калибра и не просматривается ни у одного мирового лидера современности.
Он умеет разворачивать очень длинные партии. Из-за их длины, большинство наблюдателей оценивают не всю партию целиком, а только видимый ее эпизод и часто - делают ошибочные выводы.
Я - не исключение. Попадался пару раз на этот фокус.
Но ведь и противник не видит всей игры, воздействия на определенный участок. А ведь этот участок может быть просто подставлен для удара намеренно, чтобы противник утилизировал там все свои возможности, а тем временем…
Тем временем, игра идет в другом месте и с другим темпом.
Моя критика действий Пороха, которая бывает на ЛО, имеет одну цель - указать на слабые места и на то, как противник их использует, чтобы их можно было эффективно прикрыть или организовать контр-игру. Возможно, эти слабые места сформированы намеренно, тогда моя критика показывает, что сделано это мастерски. А если мы случайно вычислили натуральную слабину, то эта критика тоже станет полезной. Но вся она направлена на то, чтобы наша сила стала более эффективной и несла как можно меньшие, в том числе и электоральные, потери.
И в завершении - просто по сути.
Должен ли Порох уступить место у руля молодым?
Безусловно!
Только перед этим, он должен отыграть позиции, вернуться на Банковую, отработать каденцию да так, чтобы ударить по уже всем выявленным и разведанным местам скопления противника.
То есть, нанести врагу окончательное поражение, а потом - да.
Потом можно передать руль в руки, которые в этой драке окажутся самыми умелыми, а самому - на отдых и обязательно - на Мальдивы, чтобы некоторые захлебнулись своими же фекалиями.
Да еще и фотки оттуда постить с Мариной. Но никак не раньше.
Тем более, что Порох уже не тот, и по всему заметно - теперь он готов к драке без дураков.
"Линия обороны"
Этот гений среди олигофренов почти год президент, и он всё ещё думает, что можно сесть, посмотреть человеку глаза в глаза, и всё будет понятно.
Он, наверное, верит, что уверенный, прямой взгляд в глаза, открытое лицо, крепкое рукопожатие - это признаки честного человека.
Он, наверное, в "Квартале" приходил к сотрудникам в кабинеты, усаживался рядышком и заводил душевные разговоры о том, как работается, и где ты себя видишь через пять лет, и я вот тут на днях яхту купил, но ты не расстраивайся, вот если ты будешь хорошо работать, то я через два года себе вообще ***** астрокосмолёт куплю.
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С таким же успехом можно было выбрать доктора Комаровского, тот кретиноид тоже считал, что можно поехать на рыбалку, взять водочки, да с огурчиком, да с сальцом, да посидеть, да всё перетереть, знаешь, вот так, по-мужски, по-настоящему, да потом в баньку, а потом девочек вызвать, да может и без девочек, так, друг другу присунем по разу, крепкая мужская дружба будет - и обо всём мигом договоримся.
Интересно только, почему с Гончаруком так неудобно вышло и с прослушкой. А ты что, ему не заглядывал в глаза, или там в ноздри, или в жопу можно было заглянуть, и сразу понять, что это гамнецо а не человек, ты ему с барского плеча должность премьера пожаловал, а он про тебя вона что говорит за спиной.
А Богдан чего в немилость попал? Глаза обманули, но ты не растерялся, заглянул ему в ухо, глядь, а там тараканы козни строят и заговоры заговаривают? Вот незадача вышла, Богдан какой хитрый попался, давно бы его на чистую воду раскусил, посмотрев глаза в глаза, так он стервец нарочно то прищурится, то глазки потупит, то в сторону отведёт, смотрит искоса. А так бы конечно, давно было понятно, что перед тобой за человек.
А Труба-то, Труба? Величайший лидер, как же он-то тебя обманул? Ну правда с ним как раз понятно, у него глазки так и бегают, **** ж там разглядишь, в ****** пришлось посмотреть, да через увеличительное стёклышко. Но тогда уж конечно разобрались.
Хорошо, *****, что Путин простой как пять копеек. Незамысловатый такой.
Смотришь ему в глаза, и видишь там мир, дружбу, жвачку, процветание, надёжного партнёра и братский намврот.
С честным, *****, открытым лицом и крепким мужским рукопожатием за твои тестикулы.
Vladimir Zavgorodny
- Справжня відставка відбулася раніше. Десь у новорічний період. Точної дати не скажу, але Богдана на той час уже повністю локалізували. З офіційним оголошенням тягнули, бо вирішувли медійні проблеми. У нас серіальний президент, серіальна влада й ціла країна - це реаліті-шоу. А шоу хтось має гарно показувати й вихваляти... Я не спеціаліст у медіа-ринку, але бачу, що мрія про бліц-захоплення "Інтера" під нового партнера влади Хорошковського поки затягується. Може зуміли олігарху й його медіа-холдингу "зробити пропозицію, від якої ті не зможуть відмовитися"? Не знаю. Або щось уже здійснили, або вирішили, що затягування ні від чого й так не врятує.
- У нас новий керівник країни. Ну ви ж нормальні люди й не думаєте, що країною самостійно та усвідомлено керує Зеленський. Маємо ситуацію, коли свита робить короля. Раніше країну контролював Коломойський зі своїми Богданом, Портновим, Дубінським, Дубілетом та рядом інших прихвостнів. Пізніше все більше проглядалося двовладдя. А зараз - це Дмітрій Козак. Ви спитаєте, що таке цей Козак? Про це вже колись писав і напишу ще - він зараз заступник глави адміністрації Путіна. Але, звісно, Козак також не є самостійною персоною, він лише новий монопольний координатор російської політики супроти України. Для спрощення можна сказати, що новим керівником України з певними поправками, натяжками й відтермінуваннями став Путін.
- Єрмак, як російський бізнесмен, доволі глибоко інтегрований у близькі до Путіна середовища. А Козак - вірний супутник Путіна ще з часів його приходу до влади в Кремлі. Міняв посади, але завжди виконував ту саму функцію - координував події в гарячих точках на території колишнього Союзу. Забезпечував створення проблем (тут його роль була не головною), а потім пропонував їх вирішення на вигідних для Москви умовах. Серед його "набутків" Абхазія й Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, нинішні ускладнення навколо Нагорного Карабаху, Киргизія та ряд інших. Ну і звісно ж, Україна та Білорусь. Вислів "план Козака" виник стосовно Придністров'я, але офіційний Кишенів від такого "подаруночка" навідріз відмовився. Тепер цей план уже пару років пробують увіпхнути Україні. Раніше не проходило. Зараз заковтнули. Тому й ліквідували в Москві "войну мєжду башнямі Крємля" в їхній українській політиці та сконцентрували все в руках Путіна (Козака). Перший елемент плану Козака для України - це та сама "формула Лаврова-Штайнмайєра". Уже підписали аж двічі...
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- Єрмак, як було раніше відомо з неофіційних джерел, є партнером Козака в цих політичних процесах. А недавно він уже сам дуже чітко продемонстрував підтвердження цього. Його висловлювання про Козака, як ледь не про "великого друга України" (ну трошки менш пафосно, але на суть не впливає) багато про що говорять. Це "дружнє ставлення" відображене в адаптованому для нас усе тому ж Плані Козака. Нагадую, навіть тодішній комуністичний уряд Молдови відбивався від того плану, а Єрмаку це підходить... А ще він доволі чітко спрямовує діяльність Зеленського у вигідному для Москви Руслі. Не все й не відразу, а методом "кілька кроків уперед, пару кроків назад, знову трошки вперед..." Багато що поки зависало на пів-кроці. Але заяви самого Єрмака щодо майбутнього дуже близького врегулювання на Донбасі та способів досягнення цього явно свідчать, що він працює саме в тому руслі.
Про всі нові загрози й проблеми можна писати ще багато, але не зараз. Добавлю, коли те, що накаркую тут уже перестане бути чимось фантастичним для більшості українців.
Taras Chornovil
Это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
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п.5
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
п.9
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після (!!!) місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
п.10
Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп. (тобто після п.9 - а саме виборів)
п.11
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці (дивитись нижче), до кінця 2015 року.
п.12
На підставі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
п.13
Примітка
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне: * звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
* право на мовне самовизначення;
* участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
* можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
* держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
* сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
* створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
* повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.[13]
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83
Ты с путей сделали так, что рашка не сторона минских!!!!!!
На чем рашка все это время и играет!!!!!