 Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.
За даними відомства, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.
Наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів і тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують долучитися до проведення акції у центрі Києва. Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди для запобігання транспортного колапсу в столиці.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
остальные водители их просто поддерживают...
Их простые с иголочки комбайны Джон Дир колонной идут на Кабмин!