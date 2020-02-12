 Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

За даними відомства, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

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Наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів і тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують долучитися до проведення акції у центрі Києва. Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди для запобігання транспортного колапсу в столиці.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.