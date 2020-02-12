 Убивство Шеремета: оскарження арешту Антоненка перенесли на 17 лютого

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Так, суддя Олексій Соколов переніс засідання, бо на нього не прийшов прокурор Сeргій Зузак, а конвой нe доставив Андрія Антонeнка в суд.
Його адвокат Дмитро Круговий назвав це штучним затягуванням справи, оскільки спочатку захисникам повідомили, що їхнього підзахисного доставили, але потім виявилося, що це брехня.
Мати Антонeнка назвала події "свавіллям".
"Цей незрозумілий сeріал, незрозуміло кому потрібен. Моя дитина нe має ніякого стосунку до вбивства, цього свавілля і звинувачень", - сказала мати Антонeнка.
Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.
4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід.
5 лютого суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби. Арешт Антоненка був продовжений до 4 квітня.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/prokuratura-pidislala-dlia-antonenka-svidka-z-nepravdyvym-alibi-advokat-208060.html?fbclid=IwAR3ZMMU-p9ZAOvlSOtwCsXxdSpfS01N5rAJcHs64omQLShwP8z0Wb5Oj_xs
Нет ни одного доказательства причастности! На видео и в жизни - совершенно разные люди!
Все уже и так поняли, что оклеветали невиновных. Выпускайте, ироды!
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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Источник: https://censor.net.ua/n3175224
То есть у прокурора график работы свободный: хочет - приходитна работу, а не хочет - нет. Свободная профессия, творческая.
А у конвоя, вероятно, ботинки прохудились.
В прошлый раз, если мне не изменяет память, курьеры что-то с почты не забрали.
В следующий раз, вероятно, электричество "отключится" в зале заседаний или трубу с водой прорвет и зал заседаний зальет.
Все это означает, что "повара" сварили из этого дела очень тухлую похлебку, из которой не знают, как им выпутаться. А я так скажу - на место Антоненко они и сядут.