EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  719  8
Матеріали за темою:
Все про:Шеремет (385) запобіжний захід (86) Антоненко Андрій (82)

 Убивство Шеремета: оскарження арешту Антоненка перенесли на 17 лютого

Печерський суд Києва сьогодні мав розглянути клопотання щодо запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку. 5 лютого його арешт був продовжений до 4 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Так, суддя Олексій Соколов переніс засідання, бо на нього не прийшов прокурор Сeргій Зузак, а конвой нe доставив Андрія Антонeнка в суд.

Його адвокат Дмитро Круговий назвав це штучним затягуванням справи, оскільки спочатку захисникам повідомили, що їхнього підзахисного доставили, але потім виявилося, що це брехня.

Мати Антонeнка назвала події "свавіллям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

"Цей незрозумілий сeріал, незрозуміло кому потрібен. Моя дитина нe має ніякого стосунку до вбивства, цього свавілля і звинувачень", - сказала мати Антонeнка.

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід.

5 лютого суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби. Арешт Антоненка був продовжений до 4 квітня.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175224
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Так Антоненко уже придумал новое алиби, после того как старое с баней и друзьями развалилось?
 показати весь коментар
 
При отсутствии реальных улик власти остается только тупо тянуть время.
 показати весь коментар
 
 
"Свідка з неправдивим алібі для Антоненка підіслала прокуратура. Свідок на допиті 13 січня слідчим органам повідомив, що радився щодо надання інформації поліції з заступником генерального прокурора Віктором Чумаком. А потім той самий Чумак продовжив строк досудового розслідування ще на 4 місяці, коли інші відмовлялись продовжувати. Думаю, свідок не міг напряму відверто казати, що його підіслала прокуратура. Але ж не може бути аж отакий збіг", - сказав адвокат Антоненка Станіслав Кулик.
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/prokuratura-pidislala-dlia-antonenka-svidka-z-nepravdyvym-alibi-advokat-208060.html?fbclid=IwAR3ZMMU-p9ZAOvlSOtwCsXxdSpfS01N5rAJcHs64omQLShwP8z0Wb5Oj_xs
 показати весь коментар
 
 
Позор Авакову и Зеленскому! Сколько можно издеваться над людьми?
Нет ни одного доказательства причастности! На видео и в жизни - совершенно разные люди!
Все уже и так поняли, что оклеветали невиновных. Выпускайте, ироды!
 показати весь коментар
 
 
.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,........
 показати весь коментар
 
 
"Так, судья Алексей Соколов перенес заседание, так как на него не пришел прокурор Сeргий Зузак, а конвой нe доставил Андрея Антонeнко в суд."
Источник: https://censor.net.ua/n3175224

То есть у прокурора график работы свободный: хочет - приходитна работу, а не хочет - нет. Свободная профессия, творческая.
А у конвоя, вероятно, ботинки прохудились.
В прошлый раз, если мне не изменяет память, курьеры что-то с почты не забрали.
В следующий раз, вероятно, электричество "отключится" в зале заседаний или трубу с водой прорвет и зал заседаний зальет.
Все это означает, что "повара" сварили из этого дела очень тухлую похлебку, из которой не знают, как им выпутаться. А я так скажу - на место Антоненко они и сядут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору