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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8745) водопостачання (322) Арахамія (231) Єрмак Андрій (92) Козак Дмитро (6)

 Заява Арахамії про подачу води в Крим - це його особиста позиція. На переговорах із Козаком це питання не обговорювалося, - Єрмак

Заява глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії про можливість відновлення подачі води в окупований Крим є його особистою позицією.

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви Давида Арахамії (про подачу води в окупований Крим. - Ред.), я теж як і ви, вчора був такий важкий день, мав можливість прочитати про це в інтернеті. Сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, запитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії", - заявив Єрмак.

Він також відповів, що питання подачі води в окупований Крим з представником РФ, заступником голови АП РФ Дмитром Козаком не обговорювалося: "Ні, ніколи".

Читайте також: Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175223
 
 
 Топ коментарі
 
У депутата, руководителя фракции и партии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ "личной позиции".
Заявление Арахамии о подаче воды в Крым – это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак - Цензор.НЕТ 4282
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Не свисти, Ермак ( был такой персонаж в рос. истории, утонул ).
Арахамия не первый из слуг неукраинского народа, который делает вброс про воду в Крым.
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Якщо така "асобиста думка" у голови фракції СН,то його потрібно гнати з цієї посади.
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Ну так по логике вещей и ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЕЛЕКТРОЭНЕРГИЮ в лугандонию и дунбасятину нужно неподавть, а её Продают!!!!
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ну если данный ара кидает в воздух данное высказывание-не думаю , что смелости хватило без поддержки паханов.....Не приведи боже, ... упадет , как его.. рейтинг.
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Думаю раз "вбросы" про воду пошли, значит тема серьезная и будет обсуждаться.
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до каких пор этот руский гадёныш арахамия, будет сеять смуту в украине!!?? надо его лишить гражданства Украины !!!
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Потому что в партии Слуга Народа полно пророссийских морд.
Когда уже будет хоть какая то чистка???
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