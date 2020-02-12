 Заява Арахамії про подачу води в Крим - це його особиста позиція. На переговорах із Козаком це питання не обговорювалося, - Єрмак

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви Давида Арахамії (про подачу води в окупований Крим. - Ред.), я теж як і ви, вчора був такий важкий день, мав можливість прочитати про це в інтернеті. Сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, запитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії", - заявив Єрмак.

Він також відповів, що питання подачі води в окупований Крим з представником РФ, заступником голови АП РФ Дмитром Козаком не обговорювалося: "Ні, ніколи".

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Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".