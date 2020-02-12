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 Стан двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, задовільний, - МЗС

Стан двох українців, інфікованих новим коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, задовільний, з ними підтримується зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив в середу, 12 лютого, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Стан і чоловіка, і жінки, які зараз у лікарнях Токіо, задовільний, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв'язок", - зазначив Погорельцев.

Він додав, що у госпіталізованого чоловіка зовнішніх ознак хвороби немає, а жінка почувається як із звичайним грипом.

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Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через виявлений коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess перебували 25 українців, у двох з них лабораторно підтверджений коронавірус. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік і 37-річна жінка, які працювали на кухні і в обслуговуванні лайнера.

Загальна кількість заражених коронавірусом на лайнері зараз становить 174 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175222
 
 
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Японцям набрило тестувати пасажирів - занадто багато й влітає в копійку. Вони вирішили ізолювати їх на карантин - хто здохне - той здохне, хто вилікується - лишиться живим.
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За одно их япошки и подлечат там от других недугов. Там медицина на уровне Состояние двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, - МИД - Цензор.НЕТ 8376
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Водки у них на корабле хоть хватит на время карантина?
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Цікаво, а в чому виражається задовільність їх стану?
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