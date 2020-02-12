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 Політика України
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Все про:Аваков (1472) НАБУ (2301) Ситник (553)

 Ситник: Авакову дорогу не переходжу, його емоції домінують над служінням Батьківщині

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що глава МВС Арсен Аваков у своїх постах у твітері про нього був дуже емоційним.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу твіту Авакова, то він доволі емоційний. На жаль, іноді емоції домінують над служінням Батьківщині і виконанням своїх обов'язків", - відповів директор НАБУ і додав, що вважає політично мотивованими справи, про які згадував Аваков.

Ситник також запевнив, що "не переходить дорогу" міністру внутрішніх справ і додав, що останній раз спілкувався з ним десь два роки тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба мого звільнення пов'язана зі справою "Приватбанку", - Ситник

Нагадаємо, Аваков емоційно відреагував на заяву Ситника, що визнання його корупціонером - "продовження історії з рюкзаками". "Це адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри жадають помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді", - сказав Ситник.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Ситник заявив, що має намір оскаржити в ЄСПЛ штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175219
 
 
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Там не так эмоции, как полное отсутствие воспитания и культуры.
"бэ-бэ-бэ..."
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Эмоции и личный интерес - это разные понятия. Аваков - крокодил без эмоций, который хочет постоянно жрать. Впрочем, сейчас там других нет.
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эмоциональный, но парнишка смышлёный и шустрый.Он вовремя сообразил: Зеленский -хороший мальчик: Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков. А Порошенко мальчик плохой: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда(!) бюджетных (!) гривен, - Аваков / Паренька заприметил Коломойский: Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД.
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Вони служать Батьківщині?))) цікаво що закодовано під словом Батьківщина...?
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квакин не сытник -всегда прячет эмоции в рюкзак
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