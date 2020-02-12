EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  714  36
Все про:тварини (159) цирк (20) Ірина Подоляк (1)

 Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк

Українські державні цирки мають оновити свої програми без використання тварин до 2021 року.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Триває процес перемовин з громадськими інституціями, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, - їх 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови і парк готовий дотримуватись усіх цивілізованих правил утримання", - розповіла заступниця міністра.

За її словами, дресирувальникам, які мають право власності на своїх тварин, Мінкульт запропонував до цього меморандуму долучитися і вступити в переговори.

"Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у державних цирках, а у приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови", - сказала Подоляк.

"Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік", - додала заступниця голови Мінкульту.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175218
 
 
 Топ коментарі
 
Вот честно скажу: а зачем теперь цирк, когда каждый день то Арахамия очередной перл выдаст, то "бубочка"?
 показати весь коментар
 
так выборы в Раду ж позже
 показати весь коментар
 
А чем плох состав для цирка вместо животных - жопоблок и олигархи. Пусть бегают по манежу . Зарабатывают на питание.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Выборов больше не будет, раду закроют, там одни животные.
 показати весь коментар
 
 
очередная дурость, считающаяся мудростью... У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4933
 показати весь коментар
 
 
но ведь животные там страдают...
бьют их и содержат в клетках...
тебе правда на это пох...?
 показати весь коментар
 
 
я тоже страдаю, но на это всем пох
чем я хуже скотины?
 показати весь коментар
 
 
"чем я хуже скотины?"

не знаю...
но у тебя есть выбор, а у скотины нет....
 показати весь коментар
 
 
по твоему мнению выбора у меня нет: чихаю, знаю пару тыщ иероглифов. такие, ты считаешь, должны сидеть, пока у те бздёж не кончится
 показати весь коментар
 
 
дивный ты товарисчЪ! то, что страдают люди, тя не волнует...

я про карантин и др.

а вот скотина... должна иметь больше прав, чем люди? да?
 показати весь коментар
 
Просто права . Ваша жизнь лучше не станет от их страданий
 показати весь коментар
 
Я считаю идею прав животных бредом в принципе. А почему не признать права и за растениями (включая грибы) и дружно не сдохнуть с голода?
Чайник кипятить можно? Ведь бактерии гибнут...
 показати весь коментар
 
Для меня это вопрос самоуважения.
К растениям тоже стоит бережно относиться.
Уничтожение животных и растений ведет к нарушению экосистемы.
Пример, когда в китае истребили воробьев
 показати весь коментар
 
Вы уходите от ответов на мои вопросы. Правда, я их не сформулировал явно...
Что ж сформулирую. Хотелось бы послушать в кратчайшем изложении логику позиции борца за права животных. Если я сразу не пойму - не беда: я умею задавать вопросы. Беда - если Вы меня утопите в лишних подробностях.
 показати весь коментар
 
Ни за чьи права не борюсь. Только за свои. А так Высказываю свою точку зрения.
Есть два прекрасных фильма на эту тему : Аватар и Выживший
Там все ответы ))
 показати весь коментар
 
Вот честно скажу: а зачем теперь цирк, когда каждый день то Арахамия очередной перл выдаст, то "бубочка"?
 показати весь коментар
 
 
Как, животный квартал в цирк уже не пускают???
 показати весь коментар
 
 
А чем плох состав для цирка вместо животных - жопоблок и олигархи. Пусть бегают по манежу . Зарабатывают на питание.
 показати весь коментар
 
 
Они еще могут кулачные бои устраивать
 показати весь коментар
 
 
Цирки будут теперь без животных. Все животные ушли в ВР и резиденты.
 показати весь коментар
 
 
віслюків, навіть в цирк, тепер не пускатимуть? У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3458
 показати весь коментар
 
 
Точно.
До 2021 цей цирк має бути ліквідований.
 показати весь коментар
 
 
Еще надо зоопарки позакрывать, и всех домашних животных привить и чипировать. И штраф за ненадлежащее содержание и выгул в неположенных местах
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, хай зєбобиків з 95-го кварталу залучають, вони вже дресовані. У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5857
 показати весь коментар
 
 
абіз'яну Арахамію нада із под купола вєрховного цирка висєліть на родіну
 показати весь коментар
 
 
Невзоров на этот счет сказал: Слава Украине(серьезно).
А в Рашке позволили "барьерную охоту"(или как там) = животное в изгороди, да еще обколотое, чтобы не сильно убегало, а пьные жлобы с винтарями за ним "охотятся"..... антицивилизация.
 показати весь коментар
 
 
А животных на живодерню, или в притравочные станции ? Кто будет отслеживать судьбу этих бедолаг, ставших ненужными? В рашке на законодательном уровне разрешено медведей, отслуживших свой срок в цирке, и ставшие немощными, использовать для натаскивания охотничьих псов. А как это будет у нас ?
 показати весь коментар
 
 
Ну, нараше зверье.
Животных можно отправлять в специальные заповедники, зоопарки
 показати весь коментар
 
Раніше говорили: "Хто в армії служив, той в цирку не сміється". Тепер не сміється більшість громадян України, дивлячись щоденні новини.
 показати весь коментар
 
 
пихати гусям їдло із шланги - то мона, а шоп той гусь по сцені походив - то зась!
Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6372
 показати весь коментар
 
 
Клоунів в нас багато, а робочих місць мало, от тепер їх стане більше. Клоуни витіснили тварин, останіх відправлять на утилізацію, бо куди ще можна діти тих тварин, які звикли жити тільки в умовах цирку, а їхні місця займуть сумні клоуни... Від яких всі будуть плакати, гірко.
 показати весь коментар
 
 
Перефразую: "Кто "слуг народа" слышал, тот в цирке не смеётся".
 показати весь коментар
 
 
"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021", -Источник: https://censor.net.ua/n3175218

ВРУ це теж, сподіваюсь, стосується?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у рады, правительства и оп еще есть время и шансы - а то туда завезут зверей Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4388
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору