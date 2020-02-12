 Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.
"Триває процес перемовин з громадськими інституціями, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, - їх 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови і парк готовий дотримуватись усіх цивілізованих правил утримання", - розповіла заступниця міністра.
За її словами, дресирувальникам, які мають право власності на своїх тварин, Мінкульт запропонував до цього меморандуму долучитися і вступити в переговори.
"Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у державних цирках, а у приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови", - сказала Подоляк.
"Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік", - додала заступниця голови Мінкульту.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
бьют их и содержат в клетках...
тебе правда на это пох...?
чем я хуже скотины?
не знаю...
но у тебя есть выбор, а у скотины нет....
я про карантин и др.
а вот скотина... должна иметь больше прав, чем люди? да?
Чайник кипятить можно? Ведь бактерии гибнут...
К растениям тоже стоит бережно относиться.
Уничтожение животных и растений ведет к нарушению экосистемы.
Пример, когда в китае истребили воробьев
Что ж сформулирую. Хотелось бы послушать в кратчайшем изложении логику позиции борца за права животных. Если я сразу не пойму - не беда: я умею задавать вопросы. Беда - если Вы меня утопите в лишних подробностях.
Есть два прекрасных фильма на эту тему : Аватар и Выживший
Там все ответы ))
До 2021 цей цирк має бути ліквідований.
А в Рашке позволили "барьерную охоту"(или как там) = животное в изгороди, да еще обколотое, чтобы не сильно убегало, а пьные жлобы с винтарями за ним "охотятся"..... антицивилизация.
Животных можно отправлять в специальные заповедники, зоопарки
ВРУ це теж, сподіваюсь, стосується?