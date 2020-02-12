 Я не залишу ті напрями, якими опікувався: припинення війни на Донбасі залишається пріоритетним, - Єрмак. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Я не залишу ті напрями, якими я керував і опікувався останнім часом. Для президента і Офісу президента одним є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України, тому цей напрям залишається пріоритетним", - заявив Єрмак.

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