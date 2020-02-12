 Я не залишу ті напрями, якими опікувався: припинення війни на Донбасі залишається пріоритетним, - Єрмак. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Я не залишу ті напрями, якими я керував і опікувався останнім часом. Для президента і Офісу президента одним є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України, тому цей напрям залишається пріоритетним", - заявив Єрмак.
Новина оновлюється ...
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
Ну вот как Винниченко такой себе был - тоже прекратил стрелять(когда орда уже Харьков и прочее зах.ватила)
Про це він сказав 11 лютого в ефірі UA:Крым, передає Цензор.
"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.
Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.
"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
http://day.kyiv.ua/uk/news/120220-chubarov-porivnyav-zayavu-glavy-frakciyi-slugy-narodu-zi-zdacheyu-vsih-**********
Народ, є таке слово на російській, яке найкраще описує ОПу і слуг. Бєсполєзниє.
а взагалі, вони відверто діють в інтересах росії.
Замена Богдана на Ермака - это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях власти за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву.
Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт.
И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот Медведчук-лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где Бубочка - в самом низу пищевой цепочки: выборы в ОРДЛО ("там-же-наши-люди"), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже сегодня с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих "плюсах".
Основная тема: изменение информационной политики его основного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу.
Ещё хорошее то, что на этом фоне, у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму, - появляется реальный шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но получила убийственный запах "Красной Москвы".
Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты.
И альтернативы ЕС, здесь пока не наблюдается.
Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый.
Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать.
А то и дать волшебного пенделя.
Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.