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Все про:Єрмак Андрій (92) Офіс Президента (243)

 Я не залишу ті напрями, якими опікувався: припинення війни на Донбасі залишається пріоритетним, - Єрмак. ВIДЕО

Припинення війни на Донбасі залишається пріоритетом президента Володимира Зеленського та його Офісу.

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Я не залишу ті напрями, якими я керував і опікувався останнім часом. Для президента і Офісу президента одним є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України, тому цей напрям залишається пріоритетним", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота Єрмака в офісі Зеленського починається з порушення закону, - Гончаренко

Новина оновлюється ...

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175217
 
 
 Топ коментарі
 
ЗеГниды плодятся и размножаются ....
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"прекращение войны на Донбассе в интересах Украины". Це як? Що, саме, він має на увазі? Досить словоблудити. Прийшов час конкретики
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Правда, що Єрмак тісно пов'язаний з росіским бізнесом ?
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Правда, що Єрмак тісно пов'язаний з росіским бізнесом ?
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Молдова с Приднестровьем уже 20 лет как не разобралась. Сделать Путина счастливым -- наверно это понимается под прекращением войны на Донбассе Слугами ( не известно, правда, кого). Богдан -- слуга Коломойского, а Ермак может быть и лично российского диктатора.
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Надеюсь, он не зря протирал там штаны, чтобы понять - прекратить войну и прекратить стрелять это две большие разницы..
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Типо он не знает что прекратить войну может Путин, а прекратить стрелять может идиот.
Ну вот как Винниченко такой себе был - тоже прекратил стрелять(когда орда уже Харьков и прочее зах.ватила)
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ЗеГниды плодятся и размножаются ....
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Точно так же как и порохоботы. Они видать братья близнецы.
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**** сєпарська, ніяк не заспокоїться Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак - Цензор.НЕТ 5146
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Арахамия уже Вброс Сделал , - Пошла Реакция . Как бы опрос общества , такой чрез Прессу.
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_Это не опрос, ибо мнение украинцев их не волнует! Это враги раздвигают границы допустимого по Овертону! Не позволяйте им себя обмануть.
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Волнует или Нет , можно Судить по Результатам , что будит Делать власть. При гибридной Войне Трудность в Чем. Говорят одно , а делают совсем Другое и то Частями , добиваясь изначального Задума.Обманываемый Рад , что его Обманули.И чем Больший Обман , то тем Более Авации.
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Пятачок там взагалі майже олігарх, в нього багато чого було.
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Ну, заставь российские войска убраться с Донбасса и война на Донбассе прекратится. Воду в Крым не предлагать!
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Без деокупації Криму не буде повернення частини Донбасу.
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коментар відмічено як спам  
 
Твой соевый пахан пять лет Крымом занимался и как ?
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Зеленый еврей. А у евреев нет пахана.....И я не еврей....
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То що там з досягненнями твого зеленого єврея?
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Уже не раз писал. Израиль это единственное государство , которое ведет родословные всех евреев. В Украине есть такой канал Ньюс ван. На нем регулярно выступал во всяком случае в 2018 - начале 2019 Евгений Червоненко. Каждую неделю. В каждой передаче он говорил , что он еврей. Не один десяток раз он заявлял, что Порошенко такой же еврей как и он.
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Так так! Вальцман! Я правильно пригадав? Чудово, а що там з вбивством власного брата? Реакція прокуратури буде?
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Ты, как то недоразвитй. Где я написал Вальцман ???? Я написал Червоненко и Порошенко.....
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Це брехня, бо у євреїв національність по матері. Відповідно ти брехун та продав свою совість.
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Я знаю. Ты, недоразвитый, где я написал, что отец Порошенко еврей ????
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У мене нема пахана, тому за брехню тебе у спам.
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Да, ты пятый год бесплатно по клаве за него маслаешь.....
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Так. Я пишу лише свої думки і жодного разу не брав грошей за коментарі. Розумію, що тебе дивує цей факт.
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Я вижу. И читаю. А береш ты деньги или нет, мне кучеряво. Ты свою совесть продал. Было бы объективно, хоть более менее. А так, все время за соевого.....
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Якщо я не брав грошей, то відповідно ти брешеш про продаж совісті. Тому перестань брехати і відчепися.
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А кто тебе сказал, что совесть только за деньги продается ?
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Так я нічого не брав, тому ти брехун. А тепер за флуд йди у спам.
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Но маслаешь за соевого каждый день, уж пять лет. Помним такого, Ті руки нічого не крали.....
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Ти говорив про продаж совісті, а тепер говориш про коментарі. Тобто я вважаю, що довів твою брехню і маю право під своїми коментарями тебе спамити і не звертати на тебе уваги.
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Ты , как то тупорылый. Когда писатель пишет с чужого голоса, то он совесть свою продал. А чего тебе обращать внимание, если на черное от соевого, ты все время пишешь белое....
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"прекращение войны на Донбассе в интересах Украины". Це як? Що, саме, він має на увазі? Досить словоблудити. Прийшов час конкретики
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Лавров с Путиным и Жириновским тоже действуют в интересах Украины, по их мнению.
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Розуміючи, що є Державна таємниця, все ж таки хоч якісь плани (свої!!!) є? Чи відвести війська зі своєї землі то саме воно? (((
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Єрмак досить маніпулювати та словами та свідомістю людей . Нам потрібно визволення окупованих територій і перемога над ворогом, зовнішнім і внутрішнім, а не "прекращеніе" і "мір" на умовах ворога.
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Ты уже наопекался так, что твоя будка в дверной проем не влазит, опекун хренов.
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який допустив можливість подачі води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Про це він сказав 11 лютого в ефірі UA:Крым, передає Цензор.
"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.
Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.
"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

http://day.kyiv.ua/uk/news/120220-chubarov-porivnyav-zayavu-glavy-frakciyi-slugy-narodu-zi-zdacheyu-vsih-**********
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Нехай Арахамія валить на свою історичну батьківщину.
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Якщо не вмієш нічого робити - займись війною.

Народ, є таке слово на російській, яке найкраще описує ОПу і слуг. Бєсполєзниє.
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******* бесполезные?! Они поставлены врагом выполнить конкретные задачи! И они поставленные им задачи выполняют.
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є більш влучне українське слово - шкідливі.
а взагалі, вони відверто діють в інтересах росії.
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та в державному плані бєсполєзниє охоплюють і шкоду. Але шкода може чергуватися з користу. А тут повністю бєсполєзниє.
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поражаюсь терпению украинцев как они терпят всевозможных гнид
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Ну, подписать капитуляцию много ума не надо. Поэтому Богдан и свалил......
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Тобто підігрування путлєру і московії продовжиться на всіх напрямках твоєї діяльності. Це зрозуміло. А майбутнє України та її громадян - речі другорядні, егеж? Залізьте краще в ті нори, де ви були останні 5 років!
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Иными словами Ермак будет до конца капитуляции.
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прекратить войну только один выход по рекомендации влиятельных и политиков и историков: построить китайскую стену с этими неадекватами иначе будет лугандон по всей Украине
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я конечно извиняюсь, но где в Конституции написано слово опекать применительно к должности главы Офиса президента???
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Коли ми кажем "прєкращєніє вайни наданбасє", ми маємо наувазі державну зраду України.
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Так зрозуміло. Скільки ще домовин поїде на велику Україну?
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його приоритети не вигнання ворога з окупованих територій а припиненя війни . зрадник який навіть не криється.
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О жабах и гадюках

Замена Богдана на Ермака - это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях власти за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву.
Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт.
И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот Медведчук-лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где Бубочка - в самом низу пищевой цепочки: выборы в ОРДЛО ("там-же-наши-люди"), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.

Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже сегодня с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих "плюсах".
Основная тема: изменение информационной политики его основного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу.

Ещё хорошее то, что на этом фоне, у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму, - появляется реальный шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но получила убийственный запах "Красной Москвы".
Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты.
И альтернативы ЕС, здесь пока не наблюдается.

Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый.
Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать.
А то и дать волшебного пенделя.

Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.
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