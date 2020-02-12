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 Політика України
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Все про:НАБУ (2301) Ситник (553) Приватбанк (378)

 Спроба мого звільнення пов'язана зі справою "Приватбанку", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спробу свого звільнення вважає нелегітимною і пов'язує це зі справою "Приватбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Те, що зараз відбувається (збір підписів за відставку з посади директора НАБУ. - Ред.), пов'язано з так званою справою рюкзаків, яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою "Приватбанку", яку віднедавна повністю передано в НАБУ. Ось дві ключові причини. Єдине, що для мене незрозуміло, чому це (спроба усунути з посади. - Ред.) робиться таким нецивілізованим способом. Бігають депутати, які належать до певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до вчинення відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться - гадаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом", - зазначив Ситник.

За його словами, НАБУ не відчуває плідної співпраці в розслідуванні цієї справи, насамперед і з боку експертних установ.

Також Ситник не дає прогнозів, коли справа "Приватбанку" може бути передана до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175215
 
 
 Топ коментарі
 
а слабо, сьогодні оголосити підозру каломойші і взяти його під арешт? Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 1095
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Вам с Холодницким и Трубой в тюрьме давно прогулы ставят. Как и вашему куратору Портнову.
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To nie sztuka zabić kruka, ale sztuka ponad sztuką, zabić jeża gołą dupą!/А посадить пианиста : Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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а слабо, сьогодні оголосити підозру каломойші і взяти його під арешт? Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 1095
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Какой идиот будет кусать руку кормящую?. "Он вообще-то мужик не глупый, не смотря, что он дурак." (С)
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И не только, Пэтруху с Леркой тоже. Он все понимает, но этого мало, ТУ - ТУ.
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Странно что ты на засРашке знаешь столько украинских чиновников. Своих нет время выучить?
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Вам с Холодницким и Трубой в тюрьме давно прогулы ставят. Как и вашему куратору Портнову.
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попытка твоего увольнения связана напрямую с твоей фамилией с приставкой НЕна)
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А, что сделало это чучело за 4 года ????? Кроме получения многосоттысячных зарплат ничего.....
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А ты что сделало за 4 года? Жрал, спал, трахался, скулил на жизнь убогую, и все у тебя виноваты что ты потерпевший. #опу в руки, лопату, и не скигли.
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Лещенко грит: Ситник не тот человек чтобы отдыхать(палево) за чужой счет.
Дубинский грит: Аааа, отдыхал за чужой счет = зашквар.
А как на самом деле? Вроде доказано что персонаж пропил 140к. и разбил квадрик. Лещенко походу обосрался?
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а он никогда и менял свой памперс - врет как дышит
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Но вот я посмотрел ролик Дуба про обыски на Г+Г, а потом Лещенка - Лещенко по-моему в разы аргументированней обосрал Дуба чем Дуб обосрал Баканова.
У Лещенка и доказательства есть с разбором времени публикаций "слива" и метадаты.
Надо смотреть короче, сперва Алексашу, а потом Сергея на этот счет, Дуб однозначно выглядит истерично, а Лещ - солидно.
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To nie sztuka zabić kruka, ale sztuka ponad sztuką, zabić jeża gołą dupą!/А посадить пианиста : Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Не оправдал ты нашего доверия. Ты украл наши деньги . Верни их.
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А по закону провести аудит слабо. Не бегают как крысы свои многоходовочки устраивают.Слуги не способны жить по закону. Они считают себя Фигаро тут Фигаро там.
И всех смогут сделать разом.
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А Угощение на Шару . Ну только запахнет Жаренным , сразу ищут Виновного. Дыма без Огня не бывает.
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Аякже.Сцитник хоче сказати,що відкрив справу про розкрадання мільярдів Ігарємвалєрьєвічєм ? Нє ? Тоді,"давайдасвіданія" !
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