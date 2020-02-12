 Сильний вітер, мокрий сніг і дощ: по всій Україні оголошено I рівень небезпеки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності). По Києву та Київській області 12 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності).", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за прогнозами "Укргідрометцентру", 12 лютого у високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомили в "Укравтодорі", станом на 6:00 12.02.2020 р. місцями мокрий сніг в Запорізькій, Львівській, Рівненській, Харківській, Донецькій, Луганській, Сумській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях, дощ у Херсонській, Черкаській і Київській областях.

Середня температура повітря 0 - +3 °С, на сході -1-3 °С.

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Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, в Луганській, Закарпатській та інших областях зі сніговими опадами місцями засніжене, у Донецькій області на дорогах місцями замети, в Полтавській області місцями "снігова каша".

У Дніпропетровській області в період 8:30 до 13:30 З метою запобігання утворенню заторів і безпеки водіїв було закрито рух автотранспорту для всіх категорій на автомобільній дорозі М-04-1 Південний обхід м. Дніпро, км. 0 + 000 - 18 + 000.

На перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря -2-4 °С. Стан покриття переважно мокрий, на перевалах Івано-Франківської та Закарпатської областей місцями засніжений.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очищення покриття від снігу і заметів, проводиться обробка протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо.

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Зазначимо, що загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий і червоний.

Під час жовтого рівня небезпеки синоптики радять проявляти максимальну обережність у разі перебування в зоні дії погодних явищ.