 "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю

Про те, як проходить підготовка, розповів виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
За його словами, українці, які прибули з Китаю, будуть на 14 діб ізольовані для обсервації – комплексу обмежувальних і протиепідемічних заходів. Зараз влада шукає варіанти відповідних місць для обсервації, а також веде дипломатичні перемовини щодо процесу евакуації.
"Ми маємо забезпечити місце розміщення таких осіб, забезпечити наявність певних санітарно-гігієнічних вимог, певний кейтеринг із харчування. До такого місця будуть також встановлені вимоги щодо охорони території, щоб унеможливити потрапляння сторонніх у місце обсервації. Там має бути опалення, мають бути потужності для забезпечення життєздатності такого об'єкта", – розповів представник МОЗ.
Кузін повідомив, що розглядаються кілька варіантів розміщення приїжджих, зокрема – в Київській області. Одним із вирішальних факторів має стати близькість такого місця до аеропорту, але поки не визначено, який саме аеропорт прийматиме літак.
На запитання, скільки українців готові повернутися на таких умовах, чиновник відповів: "За інформацією на сьогодні, це 53 людини... Це та кількість, яких влаштовують умови щодо обсервації, які пропонує держава в рамках евакуації. Серед 53 осіб, які планували стати учасниками евакуації, була одна дитина. Інформації щодо інших дітей не надходило".
(с)
можно в теплице какой нибудь...
в поле...
найти место для 53 человек проблема блин....
А якщо серйозно то пропоную провести публічні слухання потім дискусії, потім голосування, тендери... І десь через рік знову слухання і активістів залучити...
например мертвячуку подсунуть...нехай в свою мацкву мотается ))))
все страны отвозят их на карантин подальше от населенных мест...
право на жизнь миллионов, важнее временного ограничение свободы для нескольких...
Защитные противочумные костюмы - так одеты китайцы
Тренировка врачей надевать костюмы - есть последовательность
плюс каждодневная возможность подхватить...ведь зараза бессимптомная...
плюс не понятные отношения с окружающим миром, в котором есть родственники и друзья, и кроме этого работа-учеба....папарацци опять же)))
плюс мед обслуживание...какие-то анализы или хотя бы градусник (лучше персональный)))
да и просто обслуживание - еда-вода, уборка, дезинфекция, охрана...и т.д.
где насобирают кадров среди мед. и прочего персонала?
Разве это не стоит изоляции 53-х и в Китае а не в Украине?А мы хотим заразу притащить себе в дом.
но раз решили везти сюда...то необходимо исключить ото все, что Вы перечислили...так ведь?
более того... за , если потребуется, принудительного!
я про организацию этого карантина... я не могу понять, почему не отдать под этот карантин какое-то инфекционное отделение какой-то больницы? там и персонал и...само учреждение к этому готовы...чего выдумывать какие-то не приспособленные локации????
А не дай бог стихийное бедствие или иной катаклизм требующий эвакуации тысяч?
Зе-ки, вам не страшно жить при власти ваших клоунов?
На початок 2007 року на острові постійно проживало близько 80 осіб: прикордонники, науковці, технічний персонал маяка.
8 лютого 2007 року Верховна Рада України ухвалила постанову про надання господарським та житловим комплексам на Зміїному статусу селища з присвоєнням назви Біле з підпорядкуванням Кілійському району. Ця постанова викликала протести, висловлені у вербальній ноті румунськими дипломатами, які українська сторона розцінила як втручання у внутрішні справи[10].
На Зміїному утримують кілька свиней і кіз. Досить багато курей. На невеликих клаптиках землі вирощують овочі. Найбільшу проблему становить відсутність джерел прісної води, тому її привозять з материка. Тоб то пост може і є у вигляді стовпа, що похилився і прапора що розірваний вітром, наче собаки тягалита не більше на сьогоднішній день., а от прикордонної застави більш всього що не має. Чи у вас інші дані про номер військової частини? Кількість особового складу.
http://7kanal.com.ua/2016/09/kak-nesut-sluzhbu-pogranichniki-na-ostrove-zmeinyiy-video/
за попытку побега расстрел ?
или ЗекоМанда думает отравить их гнилой жрачкой ?
Масове отруєння на популярному українському курорті: до лікарні потрапили 14 людей
https://narodna-pravda.ua/2020/02/12/masove-**********-na-populyarnomu-************-kurorti-do-likarni-potrapyly-14-lyudej/
в Украине нельзя доверять никаким представителям властей
Подвергать смертельной опасности все население страны - за такое вообще нужно расстреливать!