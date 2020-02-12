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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Китай (401) евакуація (171) ЦГЗ (23) Ігор Кузін (6) COVID-19 (1)

 "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю

Україна готує умови для евакуації 53 своїх громадян з китайської провінції Хубей, де оголошено карантин через коронавірус 2019-nCoV.

Про те, як проходить підготовка, розповів виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, українці, які прибули з Китаю, будуть на 14 діб ізольовані для обсервації – комплексу обмежувальних і протиепідемічних заходів. Зараз влада шукає варіанти відповідних місць для обсервації, а також веде дипломатичні перемовини щодо процесу евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР

"Ми маємо забезпечити місце розміщення таких осіб, забезпечити наявність певних санітарно-гігієнічних вимог, певний кейтеринг із харчування. До такого місця будуть також встановлені вимоги щодо охорони території, щоб унеможливити потрапляння сторонніх у місце обсервації. Там має бути опалення, мають бути потужності для забезпечення життєздатності такого об'єкта", – розповів представник МОЗ.

Кузін повідомив, що розглядаються кілька варіантів розміщення приїжджих, зокрема – в Київській області. Одним із вирішальних факторів має стати близькість такого місця до аеропорту, але поки не визначено, який саме аеропорт прийматиме літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

На запитання, скільки українців готові повернутися на таких умовах, чиновник відповів: "За інформацією на сьогодні, це 53 людини... Це та кількість, яких влаштовують умови щодо обсервації, які пропонує держава в рамках евакуації. Серед 53 осіб, які планували стати учасниками евакуації, була одна дитина. Інформації щодо інших дітей не надходило".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175210
 
 
 Топ коментарі
 
У дубинского 24 квартиры. можно там розместить "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7550
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Если мне не изменяет память, то вчера была новость что уже нашли 2 санатория, где будут их размещать... А сегодня оказывается что еще только ищут места? А завтра окажется что их и на карантин не надо помещать?
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кітайці, поки йде пошук місця, лікарню побудували
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У дубинского 24 квартиры. можно там розместить "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7550
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- Известно, - ответил Швондер, - но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

(с)
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спокійно, не все так погано - вже є засіб від вірусу..... термічна обробка інфікованих при температурі 100 С і всі симптоми, як рукою, зніме.... Для більшої імовірності, рекомендується повторна термообробка при температурі 300-400 С
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в Раде их разместить . а лучше на Банковой в ОП "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8892
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Пускай в Китае сидят заробитчане,а то привезут эту заразу,а что с ней делать никто не знает.
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В Чернобыле места много, заодно проверить стойкость вируса к радиации...
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Если мне не изменяет память, то вчера была новость что уже нашли 2 санатория, где будут их размещать... А сегодня оказывается что еще только ищут места? А завтра окажется что их и на карантин не надо помещать?
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А що там шукати. З першого дурня 2020-го року закривають психіатричні і туберкульозні диспансери, хай туди й везуть.
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тормознутые при власти.пинка некому дать.
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Чорнобильська зона не підійде? Ааа... ні, там же зараз туристична мекка!
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сейчас уже не так холодно..
можно в теплице какой нибудь...
в поле...

найти место для 53 человек проблема блин....
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В москве на кремлі саме норм буде...
А якщо серйозно то пропоную провести публічні слухання потім дискусії, потім голосування, тендери... І десь через рік знову слухання і активістів залучити...
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Если у них не будет температуры повышеной и симбтомов, то их нужно отпустить. Лучше последние дни провести с семьей, чем умереть на карантине "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю - Цензор.НЕТ 4038
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ага. в театр сходить в последний раз...
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По Кресту прогуляться, в метро поездит. По всем трём веткам. И в Пузатой хате копушать. Когда там час пик.
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да. а после эвакуации - самолёт сжечь.
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та ну...может же пригодиться...
например мертвячуку подсунуть...нехай в свою мацкву мотается ))))
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А как там насчёт закона? Пахнет незаконным лишением свободы... Не?
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ты над чекнутыми левыми сейчас стебаешься, да?
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нет. абсолютно серьёзен. вопрос весьма интересен. не?
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да ну...?
все страны отвозят их на карантин подальше от населенных мест...
право на жизнь миллионов, важнее временного ограничение свободы для нескольких...
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ульянов-ленин и дедушка мао передают привет из мавзолеев... адольф алоизыч с того присоединяется тоже
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Бааа, нет места? Пускай министр здавохранения разместит в загородном маетку гидранта. Или в Лугондании.
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Это значит привезти заразу в Украину.Хотя понятны намерения правительства,по статистике от коронавируса погибают люди предпенсионного и пенсионного возраста.Вот и придумали как от стариков избавиться.
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Карантин!!!
Защитные противочумные костюмы - так одеты китайцы
Тренировка врачей надевать костюмы - есть последовательность
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Напевно ті костюми мають найвищий рівень безпеки.
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В нашем Минпохоронздраве: пусть их наш "гениальный" министр "наблюдает" - хоть так будет полезным делом занята.
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На кой хер они тут нужны? Пусть торчат в Китае.
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В Кончу Заспу поселить ,там живут враги Украины
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кітайці, поки йде пошук місця, лікарню побудували
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хоть бы успели землю распродать галабародьки
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Пытаюсь себя представить, на месте кого-то, из этих несчастных 53-х. Получается с трудом! Как очевидно, неурядицы будут на каждом шагу. А две недели, если нет привычки к замкнутому пространству- срок приличный. Я бы, без водки- охренел там.
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У этих несчастных было куча времени чтобы уехать от туда) Но они продолжали там сидеть, пока не появилась возможность на халяву выехать)))
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Никто не знает их личных обстоятельств. А в Китае возможны абсолютно любые(!) обстоятельства. Вполне возможно, что они и не стали приезжать, но какие-то действия властей- заствили!
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Ну да, бедные люди, их туда завезли насильно)
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Не стоит юродствовать. Никто их насильно туда не вывозил. А вот с обратным вывозом- никаких данных пока что нет, кроме того, что около половины- отказались! Это говорит о единственном: обстоятельства у всех- разные!
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Ні, та я не проти і даже за і радий, якщо там є застава та ще й і автомат з патронами навіть лежить в сейфі. Я просто сказав, що місце ідеальне для лазарету, і погранци потренуються нести службу по охороні і у румин апетит пропаде, якщо знатимуть, що там вірус може бути небезпечний То я як?
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Не совсем представляю: пограничников за што так гнобить? Если на то пошло, то есть остров Первомайчкий, возле Очакова. Бывшая база подготовки подводных диверсантов. там, кроме охраны- никого. Казармы- есть. Привезти пару дизель-генераторов, открыть магаз с водкой и пивом... Ну и- фсё.
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+, як варіант. От тільки буде по іншому, привезуть запустять у який блок інфекційної лікарні Кропивницького тай нехай бігають за пивом та горілкою в магазин через дорогу.
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в замкнутом пространстве и с непонятными ощущениями - болен или пока пронесло...как бы..
плюс каждодневная возможность подхватить...ведь зараза бессимптомная...
плюс не понятные отношения с окружающим миром, в котором есть родственники и друзья, и кроме этого работа-учеба....папарацци опять же)))
плюс мед обслуживание...какие-то анализы или хотя бы градусник (лучше персональный)))
да и просто обслуживание - еда-вода, уборка, дезинфекция, охрана...и т.д.
где насобирают кадров среди мед. и прочего персонала?
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Именно! Дело серьёзное. Готовности- никакой! Как далее- во мраке!
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Замкнутое пространство,а заразить свою семью,медперсонал у которых свои семьи и дети и еще десяток другой тех с кеми будут общатся и т.д. по наростающей.
Разве это не стоит изоляции 53-х и в Китае а не в Украине?А мы хотим заразу притащить себе в дом.
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это спорный вопрос (о том везти или не вести)
но раз решили везти сюда...то необходимо исключить ото все, что Вы перечислили...так ведь?
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Вы против карантина в принципе? Тогда что взамен?
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нет нет и еще раз нет! я НЕ против карантина...я категорично ЗА!
более того... за , если потребуется, принудительного!
я про организацию этого карантина... я не могу понять, почему не отдать под этот карантин какое-то инфекционное отделение какой-то больницы? там и персонал и...само учреждение к этому готовы...чего выдумывать какие-то не приспособленные локации????
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Найти помещение для размещения 53 человек на 2 недели для карантина - непосильная задача для этой власти. власти.
А не дай бог стихийное бедствие или иной катаклизм требующий эвакуации тысяч?
Зе-ки, вам не страшно жить при власти ваших клоунов?
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ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ - найкраще місце! Або Конча Заспа...
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Ага! Бросить границу, погранцов вывезти, заселить 53 подозреваемых... Лучшего подарка румынам- трудно представить.
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Які погранци? Там вже давно нічого і нікого не має. А можливість отримати вірус відібє апетит у румин назавжди.
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Ну-ка, стало очень интересно! Это с каких пор упразднен погранпост?
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На реалізацію комплексної програми розвитку інфраструктури на о. Зміїний на період 2007-2011 рр., затвердженої 27 грудня 2006 р., заплановано направити 253,3 млн грн.
На початок 2007 року на острові постійно проживало близько 80 осіб: прикордонники, науковці, технічний персонал маяка.
8 лютого 2007 року Верховна Рада України ухвалила постанову про надання господарським та житловим комплексам на Зміїному статусу селища з присвоєнням назви Біле з підпорядкуванням Кілійському району. Ця постанова викликала протести, висловлені у вербальній ноті румунськими дипломатами, які українська сторона розцінила як втручання у внутрішні справи[10].
На Зміїному утримують кілька свиней і кіз. Досить багато курей. На невеликих клаптиках землі вирощують овочі. Найбільшу проблему становить відсутність джерел прісної води, тому її привозять з материка. Тоб то пост може і є у вигляді стовпа, що похилився і прапора що розірваний вітром, наче собаки тягалита не більше на сьогоднішній день., а от прикордонної застави більш всього що не має. Чи у вас інші дані про номер військової частини? Кількість особового складу.
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У меня- совершенно отличные от вашего копипаста данные! Меня лично вызывал этот пост в 2016-м, когда я следовал в Николаев, на погрузку. Плюс к этому, были масштабные учения "Си бриз" в 2018-м с задействованием сил морской пехоты и пограничников о. Змеиного! Ну и напоследок:
http://7kanal.com.ua/2016/09/kak-nesut-sluzhbu-pogranichniki-na-ostrove-zmeinyiy-video/
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Я би їх взагалі в країну не завозила.
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і як завжди американці врятують світ ?
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Китай за 5 дней больницу на 1000 мест построил, а эти не могут найти (поделить бабло) куда 53 человека разместить.
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интересно, на основании чего будет действовать этот концлагерь ?
за попытку побега расстрел ?
или ЗекоМанда думает отравить их гнилой жрачкой ?
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Досвід є:
Масове отруєння на популярному українському курорті: до лікарні потрапили 14 людей
https://narodna-pravda.ua/2020/02/12/masove-**********-na-populyarnomu-************-kurorti-do-likarni-potrapyly-14-lyudej/
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Конченная Заспа. Карантин будет обеспечен на 100%!
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я бы вернулся, а по возвращении сделал ноги,
в Украине нельзя доверять никаким представителям властей
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Пониженная социальная ответственность?
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...в Мариинском парке прекрасные места для реабилитации
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В какой нибудь малозаселенный пункт, где-то на отшибе или на корабль в море!
Подвергать смертельной опасности все население страны - за такое вообще нужно расстреливать!
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Клоуни при владі збираються переплюнути Росію у ганебності ставлення до громадян України! Азербайджан спромігся давно відправити по своїх людей "Боїнг",Росія осоромилася на увесь світ з ІЛ-76 та відрами замісь туалету а наші придурки взагалі не знають що діяти-напевне знімають ролик для Ютюб!
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Всё имущество продали уже, что негде разместить?
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Какой-нибудь туберкулёзный санаторий, не?
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