 У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що доповідати з цього питання буде міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує розглянути деякі питання діяльності підрозділів і керівників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації центральних і місцевих органів виконавчої влади.

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