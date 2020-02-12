 У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що доповідати з цього питання буде міністерка фінансів Оксана Маркарова.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує розглянути деякі питання діяльності підрозділів і керівників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації центральних і місцевих органів виконавчої влади.
А із вдячності. Бо навіть ще у квітні-травні 2014 я не відчував гордості за Україну. Біль, жаль, тривогу за країну - відчував. Відразу, ненависть до російських покидьків і колорадських гнид - відчував. Гордість прийшла за його часів.
А із заздрощів. Бо сам навряд чи поліз тоді на бульдозер, - згадав би, думаю, про жінку, про дітей, про кішку, що вдома залишилася. Бо навряд чи узявся боротися на три фронти - із північною наволоччю, із ніжностурбованими гарантами, із тутешніми трупоїдами.
А із ностальгії. Бо при ньому не смерділо так з дверей СБУ, МВС тощо. Підмивалися, мабуть, ретельніше. А зараз знову сталінським трупом і гаслом "честі не маю!" тхне звідусіль.
От така хріновина, малята. Тримати стрій можна навіть коли вдвох залишаєшся.
Мы предупреждали "27.01.2020 г. В Украине зафиксировано вирусное заражение коронавирусом. " Теперь наши данные Наши данные подтверждены официально.
Даже при использовании не специфических тест-систем, при мизерном охвате лабораторными исследованиями заболевших 389 анализов на почти 5 млн. заболевших, в Украине обнаружено уже ДВА случая тяжелой острой респираторной вирусной инфекции вызванной КОРОНОВИРУСОМ. Оба случая закончились смертью заболевших.
За логікою - наступним "вдосконалення" має стати уведення департаменту вільного часу і прогулів.... Паразити.
Ещё госчинуши на мою шею?
А обещали сокращать их и сокращать.
ЗеДятлы, скоро писсюанист создаст министерство малых и больших строчных труб и агентство по по контролю за его деятельностью. Ну и в ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД и САП с ГБР.