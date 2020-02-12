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 Політика України
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Все про:держборг (45) Кабмін (3665) Маркарова (112) Федоров Михайло (39)

 У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом

Кабінет Міністрів України сьогодні може прийняти проєкт постанови про створення Агентства з управління держборгом.

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що доповідати з цього питання буде міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує розглянути деякі питання діяльності підрозділів і керівників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Також читайте: Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175209
 
 
 Топ коментарі
 
Чому я досі підтримую Петра Порошенка? Відповім.
А із вдячності. Бо навіть ще у квітні-травні 2014 я не відчував гордості за Україну. Біль, жаль, тривогу за країну - відчував. Відразу, ненависть до російських покидьків і колорадських гнид - відчував. Гордість прийшла за його часів.
А із заздрощів. Бо сам навряд чи поліз тоді на бульдозер, - згадав би, думаю, про жінку, про дітей, про кішку, що вдома залишилася. Бо навряд чи узявся боротися на три фронти - із північною наволоччю, із ніжностурбованими гарантами, із тутешніми трупоїдами.
А із ностальгії. Бо при ньому не смерділо так з дверей СБУ, МВС тощо. Підмивалися, мабуть, ретельніше. А зараз знову сталінським трупом і гаслом "честі не маю!" тхне звідусіль.
От така хріновина, малята. Тримати стрій можна навіть коли вдвох залишаєшся.
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Собираются "зарабатывать" миллионные зарплаты даже на своих долгах?!
В Кабмине планируют создать Агентство по управлению госдолгом - Цензор.НЕТ 5213
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Чому я досі підтримую Петра Порошенка? Відповім.
А із вдячності. Бо навіть ще у квітні-травні 2014 я не відчував гордості за Україну. Біль, жаль, тривогу за країну - відчував. Відразу, ненависть до російських покидьків і колорадських гнид - відчував. Гордість прийшла за його часів.
А із заздрощів. Бо сам навряд чи поліз тоді на бульдозер, - згадав би, думаю, про жінку, про дітей, про кішку, що вдома залишилася. Бо навряд чи узявся боротися на три фронти - із північною наволоччю, із ніжностурбованими гарантами, із тутешніми трупоїдами.
А із ностальгії. Бо при ньому не смерділо так з дверей СБУ, МВС тощо. Підмивалися, мабуть, ретельніше. А зараз знову сталінським трупом і гаслом "честі не маю!" тхне звідусіль.
От така хріновина, малята. Тримати стрій можна навіть коли вдвох залишаєшся.
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Як зєбуїни прийшли до влади, держборг був 79 млрд вічнозелених. Нині вже 84. ростемо.
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Да, полез на трактор, чтобы залезть в президенское кресло. Залез и что ???? Не по Сеньке шапка. Оказался трусом и вором......Предал страну и обокрал ее. Гордись. Видимо сам такой же.....
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Собираются "зарабатывать" миллионные зарплаты даже на своих долгах?!

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планируют создать Агентство по управлению госдолгом/ -Обещает кабмин. Действительно, В иностранной валюте долг вырос на 7,71%. Пока.
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Чому до Нелоха Оманського держборг скорочувався, а тепер збільшується? Совпадєніє?
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Долг с 2014 по 2019 вырос на 6 млр дол. Так, что соевый учи матчасть.
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Что соевый ответа нет ???? Правда в глаза колет ???
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на 31.12.201438 792,21256.23.35%30 809,110.42%7 983,1-17.14%на 31.12.201543 445,44653.212.00%34 427,011.74%9 018,512.97%на 31.12.201645 604,62159.24.97%36 048,34.71%9 556,35.96%на 31.12.201748 989,43384.77.42%38 490,1
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Керувати це як? Як в анекдоті: "Поїзд стій, раз-два!"? Чи просто збереться купка хламідій, дибілєтів, сівох і будуть вирішувати кому з населення скоротити виплати для погашення держборгу? І дурість свою показують, і порад розумних людей не слухають і навчатися нічому не хочуть... От же ж курви діджиталізовані!
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а тем временем пока идет деребан бюджета


Мы предупреждали "27.01.2020 г. В Украине зафиксировано вирусное заражение коронавирусом. " Теперь наши данные Наши данные подтверждены официально.
Даже при использовании не специфических тест-систем, при мизерном охвате лабораторными исследованиями заболевших 389 анализов на почти 5 млн. заболевших, в Украине обнаружено уже ДВА случая тяжелой острой респираторной вирусной инфекции вызванной КОРОНОВИРУСОМ. Оба случая закончились смертью заболевших.
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Чергова шобла дармоїдів. "Своїх", звісно - синки, невістки, племінники, просто ***** для саун. З офісами, оргтехнікою, спецтранспортом, захмарними зарплатами, першочерговим забезпеченням житлом, державними пенсіями. І абсолютно жодної користі...
За логікою - наступним "вдосконалення" має стати уведення департаменту вільного часу і прогулів.... Паразити.
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не все кварталовцы и друзья друзей трудоустроены видимо....
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ЕЩЁ ОДНА КОНТОРА? У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом - Цензор.НЕТ 1694
Ещё госчинуши на мою шею? У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом - Цензор.НЕТ 3102
А обещали сокращать их и сокращать. У Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом - Цензор.НЕТ 916
ЗеДятлы, скоро писсюанист создаст министерство малых и больших строчных труб и агентство по по контролю за его деятельностью. Ну и в ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД и САП с ГБР.
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Есть же уже АП (агентство по игре х### на рояле), куда больше?
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Для "боротьби" з державним БОРГОМ створять Агенцію ДАРМОЇДІВ за державний рахунок. Феєрично ...
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Створити агенство по запозиченню,агенство по розпреділенню,агенство по контролю,агенство по управлінню держборгу...Це вже вищий пілотаж - присосатись до самої п"явки...
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Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: "Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса…" Что там еще? Да! "Группа Инженерного проникновения в л.". И еще… "Группа Научной охраны л.".
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