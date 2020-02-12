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 Суспільство
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Все про:мінські угоди (1714) нормандська четвірка (985)

 Сьогодні виповнюється п'ята річниця підписання Мінських угод

Сьогодні, 12 лютого, виповнюється п'ята річниця підписання так званих других Мінських угод (Мінськ-2).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що 12 лютого 2015 року на саміті у Мінську після багатогодинних переговорів Нормандської четвірки було затверджено Комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей (Протокол від 5 вересня 2014 року та Мінський Меморандум від 19 вересня 2014 року) з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ підписали канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир Путін. Було також ухвалено Декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ.

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод передбачав негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України; відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки; ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ; звільнення всіх заручників; безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги серед цивільного населення.

Крім того, передбачалося відновлення соціально-економічних зв’язків між окупованими територіями та рештою території України; відновлення банківської системи; відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в усій зоні конфлікту; виведення всіх іноземних збройних формувань; військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175204
 
 
 Топ коментарі
 
Порохобіты побежали за шампанским - отметить Петино предательство по отношению к Украине!
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Праздник то какой, день капитуляции Пэтра перед хуйлом после серии котлов из-за бездарных решений генштаба.
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Пять лет назад Порошенко предал Украину с потрохами за свою липецкую фабрику.
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нужно объявить этот день выходным и национальным праздником национального унижения...
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Порохобіты побежали за шампанским - отметить Петино предательство по отношению к Украине!
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если бы не петине "пердательство" ты бы сейчас скакал на русской бутылке
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а петики писали бы свои высеры как и сейчас.
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Прошло 5 лет, а Порошенко до сих пор на свободе.
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зеленский проект порошенко и медведчука
так шо придется еще лет 5 минимум ждать
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Праздник то какой, день капитуляции Пэтра перед ****** после серии котлов из-за бездарных решений генштаба.
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пора их херить
нелигитимные они
дебальцево по минским соглашениям наше

про всё остальное ваще молчу
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Минск-2 это гос.измена. Он подписал поданный ему путиным документ не меняя и буквы в его тексте! Повесил ярмо на шею Украины, а теперь пытается оправдаться?
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Ничего эта тварь в Минске не подписывала.......
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Какие соглашения могут быть в одной из колоний Московии, Минск 2 Украине нужен был только для того чтобы успеть воссоздать Украинскую армию, армия есть ,переходите в другой формат, учитесь у кремлёвского Фюрера, Донбасс он захватил,только для того чтобы прикарманить Крым,а сейчас новая власть хочет обменять украинский Донбасс на украинский Крым да ещё обещает ненасытной московской Орде дать днепровскую воду в Крым, потом будет ещё интересней весь Юго восток отойдёт Московии, что советскому народу Украины терять
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Пеьюнчика вже привітали?
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
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Для патриотов не бьівает безнадежньіх ситуаций, только для порохогнид.
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Пять лет назад Порошенко предал Украину с потрохами за свою липецкую фабрику.
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зелескот, что мешает криворожскому ишаку отозвать подпись Украины под минским соглашением?
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Найди подпись Украины под этим минским мусором !!!!!!!!!!!!
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потому что мартышка, как и петрушка, ничего сам не решает, что приказали в Вашингтоне и Брюсселе то и исполняет
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Десь у мене Була пляшечка Глєнфіддіка, треба відмітити солідно...
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ну хоть одна новость где можна на Петра поднасрать,а то день за днем,месяц за месяцем одни проебы от зевласти )
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Где там подпись Меркель ?????? Олланда??? Путина ???? Порошенко ????? какой УКРИНФОРМ видел эти подписи ???? Хватит позорить страну. какими то договоренностями, которые Украина , как государство не подписывало......
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Підписувала. Тільки не з Німеччиною, чи Францією. І навіть не з Роісєю, як через п'ять років вирішила визнати якась ПАРЄ. А з ЛНР та ДНР.
Фактично т. зв. "Мінський процес", який П. Рошенко розпочав, за один тур похеривши міжнародні переговори (України, ЄС та США з Росією) у Женеві, вивів лугандонських "сепараристів" на міжнародний рівень.
А петріоти, які п'ять років тому вибір між війною та ганьбою зробили на користь миру, у виконанні тих нищівно-переможних угод тепер намагаються звинувачувати наступніків.
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Я не знаю такую должность в Украине, как Второй Президент. Минский мусор подписали от РФ посол РФ в Украине Зурабов. Это официальное лицо. Уполномоченный ОБСЕ Тальявини. Это тоже официальное лицо. Гражданин Украины Кучма Л.Д в качестве Второго Президента Украины. И Захарченко и Плотницкий. Не понятно кто и в каком качестве. Видимо в качестве свидетелей.
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Зараз саме більше будуть кричати, що "Мінськ2" - це зрада, ті, хто два роки відлинював від мобілізації, а патріотом став лише після того як часткова мобілізація була відмінена. Зелені, уклонисти, мажори, малороси, "уставшие" - налітай.
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Какие могут быть Минские Соглашения. когда каждый день гибнут защитники Украины?
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Да,сегодня пятая годовщина как Порошенко сдал сепаратистам 500 кв.км. украинской територии вмете с людьми которые верили в Украину и не сбежали на окупированые територии,и открыл сепаратистам выход к морю.
Так что есть что отмечать.
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Звичайно "Мінськ" не ідеал. Але фронт вони зупинили. Смертей стало набагато менше.
Тут напали на "баригуПороха" за ту угоду. Питання: а чому нинішній Гарант поїхав на нормандську зустріч саме з барижним папірцем? Де своя стратегія? Ну окрім "перєстатьстрєлять" і "пасмотрєтьвглаза"?
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Умею. И читаю, Вместо организации обороны страны и выполнения Законов и Конституции Президент Порошенко поехал в Минск и совершил уголовное преступление. То, что это же делает и Президент Зеленский никак не оправдывает преступления Порошенко
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А вы, гавенюки мелкие, помните, а что было в феврале 2015?
Как расийские войска давили под Дебальцево?
А что было бы, если бы НЕ ПОДПИСАЛИ минские соглашения - Украина вошла в Донецк или Расия вошла в Киев исходя из ТОЙ реальности?
Дыбилы.
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А кто мешал ввести военное положение, прекратить подачу газа и организовать оборону ?????
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Подтяни трусы, сбегай на кухню за чайком и давай дальше стратегические указания как стране воевать.
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Отвали, недоразвитый. Обязанности Президента выписаны в Законах и Конституции. Я в Президенты не лез.
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