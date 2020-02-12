 Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру"

Про це йдеться в дослідженні "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з вереснем 2019 року рейтинг довіри до президента Російської Федерації знизився на 4%. У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%. За два роки він впав майже на 24%. Однак Путін все одно залишається лідером у довірі серед виборців.

Рейтинг недовіри серед російських політиків очолив Дмитро Медведєв, якого Путін звільнив з посади прем'єр-міністра в середині січня.





Опитування проведене 23 - 29 листопад 2020 року репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення об'ємом 1603 чоловік у віці від 18 років і старше. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%, 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.

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