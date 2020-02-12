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Все про:Медведєв (1564) опитування (473) Путін (16356) Росія (26423) Левада-Центр (37)

 Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру"

35% громадян РФ довіряють своєму президенту Володимиру Путіну.

Про це йдеться в дослідженні "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з вереснем 2019 року рейтинг довіри до президента Російської Федерації знизився на 4%. У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%. За два роки він впав майже на 24%. Однак Путін все одно залишається лідером у довірі серед виборців.

Рейтинг недовіри серед російських політиків очолив Дмитро Медведєв, якого Путін звільнив з посади прем'єр-міністра в середині січня.

Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування Левада-Центру 01
Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування Левада-Центру 02

Опитування проведене 23 - 29 листопад 2020 року репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення об'ємом 1603 чоловік у віці від 18 років і старше. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%, 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.

Також читайте: Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175203
 
 
 Топ коментарі
 


Тётя Роза

- Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают?
- Именно за это, Сёма.
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Рейтинг вырос как я понял после захвата Крыма. Россияне больные ублюдки... Теперь Путлер может снова полезть что-то захватывать ради рейтинга.
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Тётя Роза

- Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают?
- Именно за это, Сёма.
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Не довіряють Путєну лише 12% мокшан. От і весь діагноз.
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та че,стандртное мировое распределение количества думающих и не пользующихся мозгом.остальные подтянутся,когда холодильник придется отключать за ненадобностью
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Для українців важливі лише такі данні: 4% росіян вважають що Крим український, і 3% росіян в основному вважають Крим українським. А 93% населення Масковії упороті мокші.
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С каких пор нужно интересоваться мнением баранов в загоне? Когда доведут ********* до состояния ,,ножек Буша,, картина будет абсолютно другая .
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На себе подивиться. У нас що до зеленого виріс?...
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О, блин, плохая новость. Русским щас срочно надо начинать войну, шоб Тупина рейтинг спасти.
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Пустое. В авторитарных/тоталитарных режимах эта цифирь не имеет смысла: сколько надо, столько и нарисуют.
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Процент упоротых ватников на раше всегда будет велик и ***** дополучит свои голоса.
У нас примерно 8%, если мобилизовать все силы и админресурс - максимум 24%, в этом и разница между Украиной и рашей.
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А кого интересует степень довольства имперских РАБОВ московским боярином!?
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начинается новый майдан!

Перевозчики уже под Верховной радой

https://www.youtube.com/watch?v=LrAKOq2eR9k
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Я так понимаю украинцам уже тоже пора определяться, за кого голосовать на следующих выборах в РФ ? Так тут всё подробно разложили....
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Рейтинг вырос как я понял после захвата Крыма. Россияне больные ублюдки... Теперь Путлер может снова полезть что-то захватывать ради рейтинга.
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s turkami probyvajet povojevat na dani moment v Siriji.No mne kazetsia ne na togo polezli otvetka mozet byt gubitelno dlia samoj rosiji i reitingov
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не только может, а уже обязан это делать ..
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Він останнім часом мало українців тіснив.
Черні це не довподоби.
От якби Дамбас їм відвоював, то знову би 200 % підтримки замайоріли б.
Касаби хочуть молодого та зухвалого.
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Історя показує, що періодично Моржовія має знищувати свідому частину українців (розстріли, ссилки, кріпатство, голодомори, еміграція, тощо), а ті, кому "какая разніца" регулярно інтегруються в лоно імперії, суть якої - орда. Сьогодні ми вчергове спостерігаємо таке явище.
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А що тоді робить ?
Починати самім тіснити "какая разніца" ? Не давати їм вибору ?
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Зі свого досвіду можу сказати, що ні розмови, ні логіка, ні факти тут безсилі. Я і кажу - що напротязі всієї історії людям, яким ставало чужим таке середовище і вони не хотіли мімікрувати залишалось емігрувати або загинути.
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та подумаешь...рейтинг перетечет к зюганову...он еще вполне ничо,даже подбухивает Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 4182

Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 8729
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ничего, плешивец ещё у нас что нибудь оттяпает и сразу рейтинг до небес взлетит ..
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Хубло - це повна відповідність влади і народу один одному - це підтверджує уся історія цього державного утворення, доречі, на даному етапі нарід України обрав собі керманича, який повністю відповідає йому, тобто - Зеленський точно такий самий як 73%, що його підтримали. А сухий осад такий - Моржовія хоче підім"яти під себе Україну, а українці сказали - ми впринципі не проти, тільки перестаньте стріляти.
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Стабильный рейтинг только у Лукашенко, остальные президенты и рядом с ним не стояли.
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Картопляныки любят над собой господина! Без команды руководителя и в туалет не сходят. Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 6251
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Поскольку их 10 штук, то по 3,5% на каждого. Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 5415 Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 5415 Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 5415
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