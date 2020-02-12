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 Спільний авіапростір України з ЄС може бути вже цього року, - Гончарук

Україна розраховує на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час спільного з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї брифінгу.

"Є документи, які ми розраховуємо підписати цього року. Наприклад, ця угода про спільний авіаційний простір. Зараз ми ведемо переговори про те, коли саме може бути підписаний цей документ", - сказав Гончарук.

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За його словами, вже цього року Україна може очікувати його підписання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175201
 
 
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может быть / «профессионал» стал на трудовую вахту. Трудовая вахта кодлана Коломойского это обещания украинцам. Вчера, с 11.02.20 00:02 до 11.02.20 23:56 Зеленский и слуги помельче выдали на гора 56 обещаний, прогнозов, предсказаний.
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ВСЕ ТЕ ЩО РОБИТЬСЯ ґарного та корисного в Україні .. Є для ґебельсів пукіна ЯК-ВИЛА-в-ДУПУ Спільний авіапростір України з ЄС може бути вже цього року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2861
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Поверить этому клоуну - себя обмануть...

"- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил." ( Остап Бендер-Гончарук)
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