 Пріоритетом у 2020 році буде підписання угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір, - єврокомісар Варгеї

"Ми також погодилися розвинути нашу роботу, що стосується перегляду Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і додатків до неї наступного року. І наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду, згідно з правилами. І ми повернемося до цієї теми дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура наступного року, щоб оновити угоду", - сказав він на пресбрифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

"За перші три роки існування Угоди про асоціацію ми змогли збільшити торгівлю наполовину. Ми продовжимо підтримувати Україну в імплементації Угоди про асоціацію, щоб досягти переваг, які це принесе Україні і народу цієї країни", - підкреслив єврокомісар.

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Він зазначив, що прагнув приїхати в Україну якомога раніше, щоб повідомити, що ця Єврокомісія зацікавлена ​​в посиленні економіки країн "Східного партнерства".

"Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україні, особливо коли йдеться про зв'язок, "Зелену угоду", енергію, транспорт, освіту - все, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні. Ми погодилися з прем'єр-міністром, що це наш спільний пріоритет і це також повинно збільшити іноземні прямі інвестиції в цю країну ", - сказав Варгеї.

Також він підкреслив, що Україна і ЄС будуть разом працювати над створенням бізнес-середовища, заснованого на верховенстві права, викоріненні корупції та впливу олігархів.