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 Політика України
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Все про:Крим (8745) Умеров (233) Арахамія (231) вода (321)

 Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров відреагував на думку глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про подачу води в окупований РФ Крим.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Давиду АраХАМії. Давиде, постав самому собі питання. Як буде записано в договорі про постачання води в Крим?

Україна постачає воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму. За міжнародними правилами за всі проблеми на окупованій території несе відповідальність окупант", - написав він.

Умеров зазначив, що завдання України зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії: "А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору. То моряків "обміняли" в останній день перед закінченням терміну міжнародного суду, рятуючи Росію від нових, серйозних санкцій. То домовилися про вилов риби, визнавши російською акваторію. І щодо газу теж "домовилися"".

"Тепер ти, лідер фракції "більшості", пропонуєш дати воду окупантам як компроміс між Донбасом і Кримом. Крим - Росія, Донбасу - особливий статус. Результат 2:0 не на нашу користь, чи ти не наш?" - наголосив він.

Водночас Умеров додав, що для населення води в Криму достатньо, а не вистачає, коли рахують разом з величезною російською армією: "Крим страшно мілітаризований".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

"Підтримуючи Росію, ви, які називають себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія - агресор. Поводьтеся відповідно, і ти особисто зокрема.

Не компроміси треба шукати, а підтримку у світі, у вигляді посилення санкцій, і економічних, і дипломатичних, і політичних. Результат цього протистояння - або повне відновлення територіальної цілісності України, або повне знищення України як самостійної держави. Тож компроміс навряд чи можливий", - резюмував заступник голови Меджлісу.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, слуги, підставляєте свій народ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175196
 
   
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Для Арахамии Украинский народ - не свой, он чужой , и его не жалко.
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Власне Арахамію теж не дуже жалко, мотузка на шиї всім однаково личить. Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 1306
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АраХАМія - зальотне шимпанзе, яке, з незрозумілих причин, в 2015 році отримало громадянство України, сьогодні, вже в нагляк торгує Україною, її землею і територіями(Кримом і Донбасом). Депортувати цю істоту і негайно, альо, баканов, розберись з цим "чортом", ти ж - СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, чи ні?
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Українці- не їх народ, тому "какаяразница". Для них- «Нічого особистого, лише бізнес»
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Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 8658
просто из него украинец как из говна пуля
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судя по фамилии, он грузин...скорее всего мегрел)))))
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Вот интересно - Меджлис это выборный орган или там все по наследству? Если выборный, то как-то они не очень беспокоятся о своих избирателях...
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Ну да! Треба себе вести, як ватний олігофрен - сивоха. Той за те, щоб вся Україна платила окупованій даунбасії всі соц. виплати і пенсії, при тому отримуючи звідти тільки ненависть до України, та обстріли її території.
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Ну Сивоха по идее должен руководствоваться интересами всей Украины, в то время как Меджлис только интересами крымско-татарского народа, если он вообще не утратил легитимность...
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Эта хамия со своей страны сбежало...когда жопу припекло.....сбежит и из Украины....
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Арахамия ведет себя не как государственный деятель, а как обычный бизнесмен. Просто ведет торг.
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з яких це пір здача національних інтересів стала зватися компромісом. параша ніколи не йде на компроміс, вона завжди має свою скриту мету, як в обміні на цемаха так і з судами по газу, а тупорилі зелені ввважають шо вони мають рівноправний компроміс. янелох - якраз таки ЛОХ
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А на основании чего подается электричество и вода в донбабве и лугандон? С кем там заключены договоры, получается что Порошенко признал юрисдикцию роисси в том регионе?
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Кстати в Крым тоже подавалась и продолжает подаваться но никто не кричит что это как-то узаконивает аннексию.
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Ты идиот?
КТО подписывает договор с той стороны?
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В Крым электроэнергия не подается. На полуострове построили две электростанции которых с лихвой хватает.
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ВЕРНИТЕ ПОРОХА С ТОМОСОМ И ЛУЦЕНЧИХОЙ !!!!! ЗЕ УЖАСНЫЙ !!! А ВСЕ В ЭТОМ ФОРУМЕ ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ!!!!
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Вот эти "рассуждения"/вякания всяких Араханияподобных из ряда "Если бы в ж*пе разводить грибы" и подобных прожектов, которые им бы следовало проговаривать в туалете, перед тем как словоблудить, убедиться что их клозеты не оснащены записывающими устройствами.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ......................??
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Просто слуга .
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Простого НАРОДА ?
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или КРЕМЛЕВССКИХ ОЛИГАРХОВ слуга ...???
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Рид парашенко - рид воров. От отца к сыну. Отец сидел. Сыну ,предстоит ))
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Рит парашенко проста пижжыв грошы, це спадковэ. Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 6073 Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 8608 Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 8608
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Зеленский не понимает простых вещей. А они таковы, что нет доверия власти. Нет посадок одиозных олигархов и политиков. Нет почвы для доверия народа. Поэтому всякое глобальное и рискованное предложение,будет встречаться в штыки. Уменьшая рейтинг и давая козыря политическим конкурентам. По этой причине ,было глупо предлагать даже такое.
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Простой, млять, вопрос:
КТО подписывает договор с той стороны?
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...при Союзе,"слугами народа" называли райкомовско-обкомовскую "***********"...Это их "внуки",те довели страну до распада-эти тоже "подсуетятся"...
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В Вікіпедії пише, що у Арахамії є грузинське громадянство. В Грузії кацапи захапали Абхазію і Осетію, а тепер ВОНО помагає москалям захапати український Крим.
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хм. как бы в Украине запрещено двойное гражданство. Это, шо ж тогда получается - законодатель нарушает закон?! да, "это просто какой-то позор".
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Цю нині правлячу партію потрібно перейменувати у "Вороги народу". А через пару років її члени гірко пожалкують, що зв'язалися з цим збіговиськом.
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Да що Ви напали ха мальчіка-сепаратіска. Він Вам через пару годин скаже, що Ви його не зрозуміли, що він не це мав на меті.
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В них все по "приколу". Знищити Україну для них - головний прикол.
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Коли ви голосували за "СЛУГ" вам же не казали чії це слуги, якого народу та ви і не питали....
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Арахамія вже на статейку набалакав.😄
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
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ця заява а також усі наступні які безперечно будуть найближчим часом то відволікаючі маневри. Для тих рвачів які дорвалися до влади єдиним сенсом життя є грабунок України, і тому єдине питання яке для них важливе це майно, а саме українська земля, бо це єдиний цінність яка залишилась в Україні. Не ведіться на провокації - головне питання ЗЕМЛЯ усе інше від лукавого.
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