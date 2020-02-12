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 Політика України
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Все про:Мін'юст (659) Одеса (2353) СІЗО (475) звільнення (782) Василик Віталій (1)

 Начальник Одеського СІЗО, його заступник і співробітник оперативного відділу, які фігурували в розслідуванні журналістів, звільнені, - Мін'юст

Троє співробітників Одеського слідчого ізолятора, які фігурували в розслідуванні журналістів, звільнені з посад.

Про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик, йдеться на сторінці Міністерства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів Слідство.Інфо, звільнили з посад. Йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка", - повідомив Василик.

Зазначається, що з моменту виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних

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Начальник Одеського СІЗО, його заступник і співробітник оперативного відділу, які фігурували в розслідуванні журналістів, звільнені, - Мінюст 01

За інформацією "Слідство.Інфо", співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв в’язню, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на волі, зустрічатися із невідомими поза межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном та отримувати незаконні передачі. За даними журналістів, заступник начальника СІЗО Валентин Слабинський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від ув'язнених. За версією правоохоронців, він безпідставно посадив одного з ув'язнених у карцер, а потім вимагав від нього дві тисячі доларів за те, щоб вийти звідти. У вересні 2019 р. звинувачення проти нього направили в суд. За даними журналістів, начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції. Зокрема, його обвинувачують у тому, що п’ять років тому, коли Шевченко був начальником Ізмаїльського СІЗО, він вимагав від ув’язненого тисячу доларів. Справа Шевченка наразі слухається в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175193
 
   
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Просто уволены? Уголовных дел не предвидится?
Слуги народа, ****)
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тож не атовці і не волонтери, цих можна відпускати.
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Орли Авакяна. Вони як і їх шеф завжди потрібні будь-якій владі.На таких тримається держава!!!!
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Рассказываю-был госслужащим ранга А, после увольнения просидев дома и получив зарплату за полгода на последней должности, мудак выходит на работу на ранг Б. Через год два получает снова ранг А. Это система.
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Уволены?
А почему не перереведены "по другую сторону двери камеры"?
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Ви покажіть фото цього "начальніка" СІЗО і вам все стане зрозуміло. Мені особисто не зрозуміло чому тільки звільнення, а не стаття і на нари до своїх подопечних?!
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