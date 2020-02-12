EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  10709  161
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8745) Чубаров (407) Арахамія (231) вода (321)

 "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який допустив можливість подачі води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав 11 лютого в ефірі "UA:Крым".

"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.

"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175191
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамия - фсбшная гнида
Зеленожопых на кол
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а разве оон мало филькиных граммот нарисовал...
ты таки пропагандон....но придурковатый ))))
 показати весь коментар
 
Я б тебе, суку, своїми руками задушив, падло.
 показати весь коментар
 
Тогда, как говорил классик, я дам вам парабеллум...(с)
 показати весь коментар
 
 
татарам в крыму жопа, с водой или без нее и в отличие от 73% он понимает ситуцию и готов на жертвы сегодня ради будущего.
 показати весь коментар
 
 
фу как не кульурно. не бить ***** а мыролюбно их реформировать.
 показати весь коментар
 
 
Во всех темах воды в Крым один мусор, флуд и оскорбления и ни одной здравой мысли. Если вы думаете, что вопрос воды не обсуждается, то я вас разочарую - он обсуждается с 2014 года, просто паРаша еще не предложила за воду достойную цену. Похоже, что уже начинает предлагать, т.к. там началась засуха, а тупая выкачка грунтовых вод привела к засолению горизонтов. Такое уже проходили в 50-х, еще до канала.
Воду просто так в канал пустить нельзя. За 5 лет он утратил гидроизоляцию и его надо серьезно ремонтировать. Это на год работы. Затем надо восстановить гидрогеологический режим, это то же год. Для полноценной работы канала как минимум надо 2 года. Это путь воды до Керчи. Армянск и Красноперекопск конечно получат воду быстрее.
Возмущает лицемерие петярастов - за воду они рвут жопу, а вот за поставку титанового сырья на завод Фирташа в Красноперекопске полный молчок. А ведь сырье поставляет Украина все последние 5 лет без перерыва. Вас это устраивает?
 показати весь коментар
 
 
Тобто по-вашому, проти постачання води Криму виключно порохоботи?)))))
Ну от я підтримую націоналістичні сили і я теж проти подачі води в Крим! Хай та вата свою сечу п'є!

І так, долю Криму мають вирішувати, передусім, татари, а татари ПРОТИ подачі води!
 показати весь коментар
 
Увы, как это ни прискорбно, а "всякие арахамии и ермаки" уже торгуют Украиной, аж гай шумит...
 показати весь коментар
 
 
к сожалению арахамия не пустое место,а глава слуг урода и озвучивает то, что уже перетерто с презервативом и его кодлой
 показати весь коментар
 
 
73-и ау, это и есть глас мудрого нирИду? ))))
 показати весь коментар
 
 
5 февраля. Жители Сахалина съели собаку, которую взяли из приюта.MK
6 февраля. Житель Челябинской области украл из приюта собаку и съел ее.znak

Арахамия и вся его фрикция из секты этих 100%.
 показати весь коментар
 
 
Говорили же, что с назначением Ермака пророссийские настроения власти будут усиливатся. Вот вам первые вбросы, далi буде
 показати весь коментар
 
 
шото на ринкє продажних шкур возросло прєдложенійє
 показати весь коментар
 
 
Правильно Чубаров - поставьте этого сопляка на место
Его семья не стала защищать своё Сочи, теперь политику сдачи украинских интересов продолжает сынок, выросший в таких поняттях
 показати весь коментар
 
 
Абхазці рулять. Вони знають, як землю москалям продавати, не тільки воду.
 показати весь коментар
 
 
нарешті кримські татари прокинулись... Позиція Києва завжди була дивна по відношенню до них. Замість того, щоб дати їм більше повноважень ще за доокупаційних часів, коли вони мали можливість на весь світ заявити, що ЧФ тут зайвий і може бути все що завгодно. Їх ганяли по тому Криму, як псів. Зрештою догралися в лютому 2014, коли саме кримські татри вийшли під раду АР Крим і що? А нічого, Київ здав просто мовчки Крим, майже без супротиву....
 показати весь коментар
 
 
Наш опір у Криму в 2014 році теж був прорахований ****** та його зовсім не дурними штабістами. Почни наші залишки неЗРАДНИКІВ опір, наступ був би не тільки на сході, а й на півночі. А там до Київа 2 години ходу. Та ще й пам'ятаю, як наші європейські "друзі" волали не починати збройний спротив. Тому й маємо те, що маємо.
 показати весь коментар
 
 
"Тому й маємо те, що маємо." От якщо б з тих часів (Кравчука) не було: "Їх ганяли по тому Криму, як псів." То не було б неякого лютого 2014 року. У нас жоден президент не мав і немає стратегії розвитку держави УКРАЇНА.
 показати весь коментар
 
 
"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова." - они ещё хотят через подставных сепаров продать Путину украинскую землю. Силой не смог захватить, решил захватить подкупом. Интересно, сколько им за продажу земли Путин заплатил?
 показати весь коментар
 
 
Как сказал Чубаров Татар 500 тыс . И никакой активности. А кто и протестует , то Тех ФСБ вытягивает потихоньку , при этом запугивая остальную Массу.Они не сидят , а свою гребанную пайку Отрабатывают.Донбасс изначально был росчитан как Кровоточащая Рана , как маневр От Крыма. Изначально была борьба Комплексная со Стороны Украины , затем Разьединили и Это Ошибка.Татарам необходимо более активную Позицию в Этом Обществе Занять.
 показати весь коментар
 
якщоб Анкара та Київ діяли в цьому питаня разом, то вже б там московії не було б.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ми ж купуємо вугілля з окупованих територій? Можна і воду продавати, але ціну поставити максимально високу плюс транспортування.
 показати весь коментар
 
 
Территорию обязана обеспечивать страна оккупант. Дать воду значит лишиться козыря. Необходимо вынудить ********** вернуть Крым.
 показати весь коментар
 
 
Неужели нке понятно, что все эти уступки эРФии идут от ОП. От Ермака и ЗЕкало. Арахамия обезьянка озвучившая их решение.
 показати весь коментар
 
 
чурки на твоей засранной удмуртской мордовии обитают. А у нас в Украине живут крымские татары.
 показати весь коментар
 
Усім діванним патріотам:
- за фізичного життя Путіна не буде Донбас, а тим більше, Крим повернутими Україні;
- після Путіна прийде теж шовініст і продовжить його політику;
- мине 30-40 років і всі забудуть про Донбас і Крим.
Тепер ділема:
- або Чубаров їде у Крим і відстоює права свого народу, як він підкреслює;
- або ми повертаємо Донбас, а потім, через років 40 Крим.
 показати весь коментар
 
або ты просто идешь на путена. прямо сейчас. А без або.
кто ты такое насекомое что будешь нам устаавливать порядок когда и где русню вырезать.
 показати весь коментар
 
Ты сбежал на "Брайтон Бич", какого лешего тебе до Украины? Да и до Путина? Все это уже НЕ твоя жизнь. Славь Трампа.
 показати весь коментар
 
арахамломия -одна из projядей со своей кроватью в зеборделе. вова, менять надо жриц, да и самому на покой, ну не твое это -гнусавить вне квартала
 показати весь коментар
 
 
Так то оно так, но паралельно с этим не понятно, почему какая-то кучка залетных татар претендует на целый полуостров?!
 показати весь коментар
 
 
Татари - з покон віку жили в Криму , то їх земля. Це твої " русскоговорящие" совки примусово виселили їх . Дитятко, хоч трошки історію повчи. Бо тобі "нє понятно". -Сором!
 показати весь коментар
 
А до татар, там жили люди с материка, которых вырезали предки которых этих же самых татар!
 показати весь коментар
 
А смысл им тогда сопротивляться российским властям без перспективы самостоятельности? получили паспорта и живут себе.
 показати весь коментар
 
Це москалі в Криму зальотні!
За історію Крим трохи більше 60 років український, менше 200 років був кацапським і майже 500 років - татарським!
 показати весь коментар
 
По-моему есть серьезная недоработка в определении статуса кр. татар! если татары коренные, то кто тогда украинцы?? Татарам подходит только определение укоренившиеся или прижившиеся!

"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия"


- Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
- Укоренившийся - прижиться, внедриться, пустить корни, войти в обиход, войти в обычай, установиться, укрепиться, утвердиться, поселиться, традиционный, приняться, стать традицией
 показати весь коментар
 
Всі, хто за подачу води в Крим - москальські запроданці і вороги Української Нації!
 показати весь коментар
 
Чурбан тоже пристроился не плохо,мама у него там,а он сдесь,таких много на радостях в Киев в 14 переселилось,и хрен эти татары сами не шевелятся
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору