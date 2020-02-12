 "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав 11 лютого в ефірі "UA:Крым".
"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.
Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.
"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
ты таки пропагандон....но придурковатый ))))
Воду просто так в канал пустить нельзя. За 5 лет он утратил гидроизоляцию и его надо серьезно ремонтировать. Это на год работы. Затем надо восстановить гидрогеологический режим, это то же год. Для полноценной работы канала как минимум надо 2 года. Это путь воды до Керчи. Армянск и Красноперекопск конечно получат воду быстрее.
Возмущает лицемерие петярастов - за воду они рвут жопу, а вот за поставку титанового сырья на завод Фирташа в Красноперекопске полный молчок. А ведь сырье поставляет Украина все последние 5 лет без перерыва. Вас это устраивает?
Ну от я підтримую націоналістичні сили і я теж проти подачі води в Крим! Хай та вата свою сечу п'є!
І так, долю Криму мають вирішувати, передусім, татари, а татари ПРОТИ подачі води!
6 февраля. Житель Челябинской области украл из приюта собаку и съел ее.znak
Арахамия и вся его фрикция из секты этих 100%.
Его семья не стала защищать своё Сочи, теперь политику сдачи украинских интересов продолжает сынок, выросший в таких поняттях
Тварь какая-то ...
.
.
.
.
.
.
.
- за фізичного життя Путіна не буде Донбас, а тим більше, Крим повернутими Україні;
- після Путіна прийде теж шовініст і продовжить його політику;
- мине 30-40 років і всі забудуть про Донбас і Крим.
Тепер ділема:
- або Чубаров їде у Крим і відстоює права свого народу, як він підкреслює;
- або ми повертаємо Донбас, а потім, через років 40 Крим.
кто ты такое насекомое что будешь нам устаавливать порядок когда и где русню вырезать.
За історію Крим трохи більше 60 років український, менше 200 років був кацапським і майже 500 років - татарським!
"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия"
- Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
- Укоренившийся - прижиться, внедриться, пустить корни, войти в обиход, войти в обычай, установиться, укрепиться, утвердиться, поселиться, традиционный, приняться, стать традицией