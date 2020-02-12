 Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський

Про це заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні скасування санкцій було б помилкою... Зміна політики мала б зворотній ефект від очікуваного і закрила можливості, які відкриваються", - підкреслив Щерський.

Він зазначив, що дискусія про санкції проти Росії триває в середині ЄС, але попри це вони регулярно продовжуються. За його словами, це є відповіддю тих, хто дотримується права, щодо тих, хто цього не робить.

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"Тому зміна цього рішення (про санкції. – Ред.) має базуватися не на економічних підставах, а на тому, що право припинять порушувати", - зазначив Щерський.

Він констатував, що деякі європейські компанії тиснуть на уряди своїх країн у питанні скасування санкцій, оскільки Росія їх не впускає на свій ринок, вимагаючи, аби їхній лобінг у країнах посилився.

Міністр канцелярії президента Польщі зауважив, що Варшава не проти нормалізації відносин з Москвою, але за двох умов. По-перше, Росія має почати дотримуватися міжнародного права, зокрема поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн. По-друге, Польща не хоче, щоб якісь важливі міжнародні рішення ухвалювалися без її участі.

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"Якраз у ці дні відзначаємо річницю Ялтинської конференції. Ми не погоджуємося на те, щоб Польщу лише інформували про результати переговорів, у яких вона не бере участі, а які її стосуються", - наголосив Щерський.

Він звернув увагу на тенденцію, що кількість прихильників теплих відносин з Росією на Заході більшає разом зі зростанням географічної віддаленості від кордонів з РФ. Тому подавати руку дружби Росії ці країни мають над головами сусідів Росії з ЄС, які до цієї дружби в нинішніх умовах ставляться скептично. Тому Росія спочатку повинна мати хороші відносини із своїми безпосередніми сусідами, лише в цьому випадку відносини ЄС з Росією будуть повновимірними.