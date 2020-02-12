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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (2103) Росія (26423) санкції (2506) Щерський (13)

 Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський

Санкції проти Росії потрібно розглядати в юридичних, а не економічних категоріях, і в нинішніх умовах їхнє скасування було б помилкою.

Про це заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні скасування санкцій було б помилкою... Зміна політики мала б зворотній ефект від очікуваного і закрила можливості, які відкриваються", - підкреслив Щерський.

Він зазначив, що дискусія про санкції проти Росії триває в середині ЄС, але попри це вони регулярно продовжуються. За його словами, це є відповіддю тих, хто дотримується права, щодо тих, хто цього не робить.

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"Тому зміна цього рішення (про санкції. – Ред.) має базуватися не на економічних підставах, а на тому, що право припинять порушувати", - зазначив Щерський.

Він констатував, що деякі європейські компанії тиснуть на уряди своїх країн у питанні скасування санкцій, оскільки Росія їх не впускає на свій ринок, вимагаючи, аби їхній лобінг у країнах посилився.

Міністр канцелярії президента Польщі зауважив, що Варшава не проти нормалізації відносин з Москвою, але за двох умов. По-перше, Росія має почати дотримуватися міжнародного права, зокрема поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн. По-друге, Польща не хоче, щоб якісь важливі міжнародні рішення ухвалювалися без її участі.

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"Якраз у ці дні відзначаємо річницю Ялтинської конференції. Ми не погоджуємося на те, щоб Польщу лише інформували про результати переговорів, у яких вона не бере участі, а які її стосуються", - наголосив Щерський.

Він звернув увагу на тенденцію, що кількість прихильників теплих відносин з Росією на Заході більшає разом зі зростанням географічної віддаленості від кордонів з РФ. Тому подавати руку дружби Росії ці країни мають над головами сусідів Росії з ЄС, які до цієї дружби в нинішніх умовах ставляться скептично. Тому Росія спочатку повинна мати хороші відносини із своїми безпосередніми сусідами, лише в цьому випадку відносини ЄС з Росією будуть повновимірними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175190
 
   
 Топ коментарі
 
А після того як хламідія Арахамія впровадить в життя свою промову про воду до Криму вже не буде сенсу в міжнародних санкціях, бо Україна ОФІЦІЙНО визнає Крим московитським. І всі з радістю знов почнут торгівлю з Кремлем.
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А зелена пліснява сприяє відміні санкцій.
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Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 9702 доторгуются до тех пор, пока Зе-плесень не объединит Малороссию с Московией наконец то..

Тогда для Угорщины, Польши и для остальной Европы проблемы защиты изыка нац.меньшинств в Украине, Бандера, Шухевич и тд резко уйдут на 5-й план...
Резко пожалеют о том, что прямо сейчас не приняли Украину в НАТО и ЕС....
Начнут копать у себя по границам противотанковые рвы...
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А після того як хламідія Арахамія впровадить в життя свою промову про воду до Криму вже не буде сенсу в міжнародних санкціях, бо Україна ОФІЦІЙНО визнає Крим московитським. І всі з радістю знов почнут торгівлю з Кремлем.
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доторгуются до тех пор, пока Зе-плесень не объединит Малороссию с Московией наконец то..

Тогда для Угорщины, Польши и для остальной Европы проблемы защиты изыка нац.меньшинств в Украине, Бандера, Шухевич и тд резко уйдут на 5-й план...
Резко пожалеют о том, что прямо сейчас не приняли Украину в НАТО и ЕС....
Начнут копать у себя по границам противотанковые рвы...
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так это Янелох виноват??? Нет! Это виноваты жители этой зебиландии!
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А зелена пліснява сприяє відміні санкцій.
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Зачем полякам эта ЗебилЛенд????
На что они рассчитывают? на помощь в случае чего???
Поляки что забыли как жители зебиландии помогли в 1920году и как целочка эта страна лягла под комуняк???
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Забавно, но факт - в РФ отмена экономических санкций воспринимают, как негативную сторону вопроса, ведь в ответ придется отменять свои санкции и тогда непременно будут экономические последствия связанные с потерей рабочих мест в с/хозяйстве, ведь на российский рынок хлынут дешевые продукты из ЕС и местные производители разорятся.
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русня годувалась китайським, а не своїм.
зараз відчуває брак продуктів.
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...многие известные кацапские ресурсы уже взахлеб цитируют заявление придурка этого про воду Днепра в Крым как дело решенные... Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 8670...Раду придурков эту, разгонять нужно, и чем раньше тем лучше.. Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 8670
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Пусть Польша санкции на нефть и газ из раши наложит тогда и приглашать сразу начнут на всякие там переговорчики
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Oni mogut eto zdelat,nebudet dlia nix problem.Gaz kazetsia ot 2022 goda otkazetsia i neft mogut takze jest s kogo pokupat
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Nu da.Poliaki oni sami budet dobyvat gaz vmeste s norvegami i dacanami.Eto gde budet truba idti s 2022 goda tam 10 mliardov kub.metrov i primerno 7mlrd s terminala mozet priniat im eto xvatit.Po nefti sami poliaki govoriat sto raznica jest ocen malenkaja.Ne s rosiji polucit s drugix
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