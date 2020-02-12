 Україна - пріоритетний партнер у "Східному партнерстві", - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час виступу в парламенті про зовнішньополітичні пріоритети країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Естонія продовжуватиме активно робити внесок у співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу, щоб полегшити людські страждання, допомогти тим, хто перебуває в конфлікті, та сприяти продовженню реформ у країнах Східного партнерства", - сказав Рейнсалу.

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При цьому він наголосив, що Україна є пріоритетною країною-партнером, і в цих межах здійснюється підтримка малого бізнесу в Україні.

Особливу увагу голова МЗС зосередив на тому, що Естонія проводить "незалежну та послідовну зовнішню політику та політику безпеки, насамперед через наше членство в Європейському Союзі та НАТО", що для країни особливо "важливі єдність та співпраця ЄС та НАТО".