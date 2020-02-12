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 Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер

Спецпредставник США з питань Західних Балкан Метью Палмер попередив, що Росія намагається викликати розкол в регіоні і перешкодити його інтеграції із Заходом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Болгарській службі "Радіо Вільна Європа", яке вийшло в ефір наступного дня після візиту дипломата до Софії.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", - зазначив Палмер.

За словами Палмера, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.

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Палмер був призначений спецпредставником з питань Західних Балкан у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону із Заходом.

Держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне Західними Балканами в жовтні попередив про "зловмисний" вплив російських "тролів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175184
 
 
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..началось и там..черногория, с церковью своей независимой от филиала РПЦ сербского, сильно ипонула по шарабану кремлевскую кодлу...мутят твари и там уже.. Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер - Цензор.НЕТ 5335..
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лише янік тримав Україну єдиною, від фуйла захищав, да ?
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зараз зейло вже на колінках стоїть перед путін-***** та дрище... ще кадирку чекає, щоб той йому простив його пердл...
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не - кацапы всех пытаются помирить - миротворцы же засраные на унитазы пиндить.....
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Западные бакланы, пока вы чухаетесь ***** весь Западный мир успешно расколет.
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да Западный мир как бы сам желает самоубиться....
Леваки его почти сгубили уже...

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 5983 Максим Мирович

@maxim_nm

·10 февр.

Гуляю по Афинам, центр города местами напоминает Афганистан - всё грязное, разбитое, кругом граффити и мусор. Вчера снимал разборки местных с мигрантами. Вот он, план Пыни относительно Европы в действии- наводнить Европу беженцами и через партии популистов ушатывать Евросоюз.

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 1520

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 8733
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