 Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Болгарській службі "Радіо Вільна Європа", яке вийшло в ефір наступного дня після візиту дипломата до Софії.
"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", - зазначив Палмер.
За словами Палмера, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.
Палмер був призначений спецпредставником з питань Західних Балкан у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону із Заходом.
Держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне Західними Балканами в жовтні попередив про "зловмисний" вплив російських "тролів".
Леваки его почти сгубили уже...
Максим Мирович
@maxim_nm
·10 февр.
Гуляю по Афинам, центр города местами напоминает Афганистан - всё грязное, разбитое, кругом граффити и мусор. Вчера снимал разборки местных с мигрантами. Вот он, план Пыни относительно Европы в действии- наводнить Европу беженцами и через партии популистов ушатывать Евросоюз.