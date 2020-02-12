 47 населених пунктів у трьох областях України залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 ранку 12 лютого залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 3 областях, а саме: Івано-Франківська – 41, Київська – 3 та Чернівецька – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

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Також повідомляється, що за добу підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб, і прибрано 72 повалені дерева.

Нагадаємо, протягом 10-11 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях.