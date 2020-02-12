EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  340  2
Все про:негода (326) ДСНС (2276) Електрика (331)

 47 населених пунктів у трьох областях України залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок середи залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 ранку 12 лютого залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 3 областях, а саме: Івано-Франківська – 41, Київська – 3 та Чернівецька – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

Також читайте: ДСНС попереджає про погіршення погоди в Карпатах і Києві

Також повідомляється, що за добу підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб, і прибрано 72 повалені дерева.

Нагадаємо, протягом 10-11 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175183
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Доки не буде запроваджено жорсткі покарання за порушення стандартів у різних галузях життя, чекати на якийсь рух вперед безглуздо. Але для початку треба запровадити стандарти.
 показати весь коментар
 
Для початку треба обрати нормальну владу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору