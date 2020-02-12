 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це свідчать дані, опубліковані в ніч на 12 лютого, на сайті Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Загальну кількість заражених вірусом влада країни оцінює у 44 653 особи. При цьому 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тисяч, які близько контактували з хворими, перебувають під наглядом. Ще 4740 осіб вилікувалися і виписані з медичних установ.

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За інформацією комітету, отриманою із 31 провінції Китаю, підтверджено 44 653 випадки зараження інфекцією.

Як раніше повідомляло агентство, перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова упродовж 18 місяців.

Водночас, на думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом із Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.