 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це свідчать дані, опубліковані в ніч на 12 лютого, на сайті Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.
Загальну кількість заражених вірусом влада країни оцінює у 44 653 особи. При цьому 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тисяч, які близько контактували з хворими, перебувають під наглядом. Ще 4740 осіб вилікувалися і виписані з медичних установ.
За інформацією комітету, отриманою із 31 провінції Китаю, підтверджено 44 653 випадки зараження інфекцією.
Як раніше повідомляло агентство, перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова упродовж 18 місяців.
Водночас, на думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом із Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
Сами прекрасно себя утилизируют, без "биндер".
пруф, то і пруф... я чесно кажучи здивована.
або невчасне звернення до лікарів, некоректне лікування.. навіть не знаю, чому такий %.
В США заболели 19 млн. чел, а умерли - 10 000
Процент смертности - 0.05%
И новый вирус - заболело 40 000, умерло - 1000
Процент смертности - 2.5%
Т.е. в 50 раз выше, при 19 млн. заболевших смертность будет 10 000 х 50 шо равно 500 000 умерших! Дошло? И это я уверен, что коммунисты Китая скрывают настоящие цифры, потому как экономике их может настать кирдык местного масштаба.
Ты случаем не у Гончарука работаешь икспертом по статистике?
Ну ты точно - молодой и успешный, менеджер-юрист свадебных антикорупционных тату! Узнаю зеленые яйца, которые обвиняют несушку в том, что она их не там снесла, не с тем петухом и в плохом курятнике и называют ее неудачницей... Хотя у самих впереди судьба стать 30-ти дневной "нашей рябой".
Смотрел вчера одну из ваших дур - Янченко. **********, пробравшаяся в пах капитану корабля по пьяному делу в Трускавце, возомнила, шо она тоже рулит кораблем!
Саша бьётся во все двери: пишет и украинцам, и россиянам, и в посольство Украины в Китае. В общем, всем, кто может помочь ей покинуть Ухань. Обратилась она и к Паше Личману, который сейчас находится на карантине в Тюмени.
- Мы жили в одной квартире, поэтому я её хорошо знаю, - рассказывает парень. - Когда мы уезжали из Уханя, мы просили, чтобы Саша поехала с нами, но нам сказали: «Она - не гражданка России, как мы ей можем помочь?». Правда, посольство Украины активно работало над поиском карантинной зоны. Сначала они хотели вывозить своих в Польшу, но пока не нашли место для карантина."
Не до жартів зараз. Вона одна може спричинити хворобу та загибель тисяч українців.
А в карантині треба тримати 4 тижні.
Десь розчиниться в Києві, а потім піде спалах.
Жалко девочку, но такова жизнь! Каждая стрекоза кузнечик своего счастья!