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 Події, За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (242) Китай (401) COVID-19 (1)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 1113 осіб, водночас кількість хворих досягла 38 800 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це свідчать дані, опубліковані в ніч на 12 лютого, на сайті Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Загальну кількість заражених вірусом влада країни оцінює у 44 653 особи. При цьому 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тисяч, які близько контактували з хворими, перебувають під наглядом. Ще 4740 осіб вилікувалися і виписані з медичних установ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 174 осіб

За інформацією комітету, отриманою із 31 провінції Китаю, підтверджено 44 653 випадки зараження інфекцією.

Як раніше повідомляло агентство, перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова упродовж 18 місяців.

Водночас, на думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом із Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175182
 
 
 Топ коментарі
 
звідки дакі дані ? соловушка прокаркав ?
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Ай, ай... Арифметика училь?
В США заболели 19 млн. чел, а умерли - 10 000
Процент смертности - 0.05%
И новый вирус - заболело 40 000, умерло - 1000
Процент смертности - 2.5%
Т.е. в 50 раз выше, при 19 млн. заболевших смертность будет 10 000 х 50 шо равно 500 000 умерших! Дошло? И это я уверен, что коммунисты Китая скрывают настоящие цифры, потому как экономике их может настать кирдык местного масштаба.
Ты случаем не у Гончарука работаешь икспертом по статистике?
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Цифру сміливо множимо на 10.
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Не так все и страшно, от обычного гриппа только в США в прошлом году умерло 10 тыс. человек.
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звідки дакі дані ? соловушка прокаркав ?
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Ой я даже ошибся, в прошлом году в США умерло от гриппа 34000 по официальным данным.
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
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В два рази менше, ніж від лікарських помилок на московії.
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А до чого тут взагалі США, це щось фантомне?
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Просто к тому что США на первом месте по смертности от гриппа по странам. А всего ежегодно от гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), организация ООН.
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Не знав, дивно для американців, хоча там теж різні люди є. У нас певне занижують ці цифри.
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Да, я тоже прошла эту информацию в "вестях с полей запоребрика".
Сами прекрасно себя утилизируют, без "биндер".
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нє хамі, йолопук...
пруф, то і пруф... я чесно кажучи здивована.
або невчасне звернення до лікарів, некоректне лікування.. навіть не знаю, чому такий %.
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Ай, ай... Арифметика училь?
В США заболели 19 млн. чел, а умерли - 10 000
Процент смертности - 0.05%
И новый вирус - заболело 40 000, умерло - 1000
Процент смертности - 2.5%
Т.е. в 50 раз выше, при 19 млн. заболевших смертность будет 10 000 х 50 шо равно 500 000 умерших! Дошло? И это я уверен, что коммунисты Китая скрывают настоящие цифры, потому как экономике их может настать кирдык местного масштаба.
Ты случаем не у Гончарука работаешь икспертом по статистике?
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Вай вай, а ничего что от гриппа лекарств полно а от данного вируса еще только на стадии испытаний, так что не надо сравнивать. Посмотрим на процент смертей посте того как начнут применять вакцину.
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А чого ви тішитесь, вважаєте московити проскочать?
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тварини від цієї хвороби не вмирають - таки проскочать
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Вах, вах - казав слiпий - побачимо! До вакцины еще дожить нужно!
Ну ты точно - молодой и успешный, менеджер-юрист свадебных антикорупционных тату! Узнаю зеленые яйца, которые обвиняют несушку в том, что она их не там снесла, не с тем петухом и в плохом курятнике и называют ее неудачницей... Хотя у самих впереди судьба стать 30-ти дневной "нашей рябой".
Смотрел вчера одну из ваших дур - Янченко. **********, пробравшаяся в пах капитану корабля по пьяному делу в Трускавце, возомнила, шо она тоже рулит кораблем!
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фото не в тему..на ньому чашка Петрі з культурами бактерій..
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Там взагалі коллаж з малюноками вірусів та джерел світла, схожих на зірки.
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найбільший дійсно не схожий на баккультуру..усі інші прокатять..
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Я верю государство в смартфоне защитит нас в турборежиме!
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И от них тоже! Зеленского папа Рима назвал президентом мира. Он не прав зеленский призидент галактики!
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"Друзья, помогите!
Саша бьётся во все двери: пишет и украинцам, и россиянам, и в посольство Украины в Китае. В общем, всем, кто может помочь ей покинуть Ухань. Обратилась она и к Паше Личману, который сейчас находится на карантине в Тюмени.
- Мы жили в одной квартире, поэтому я её хорошо знаю, - рассказывает парень. - Когда мы уезжали из Уханя, мы просили, чтобы Саша поехала с нами, но нам сказали: «Она - не гражданка России, как мы ей можем помочь?». Правда, посольство Украины активно работало над поиском карантинной зоны. Сначала они хотели вывозить своих в Польшу, но пока не нашли место для карантина."
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Цікаво, вона відмовилась підписати форму про карантин?
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цікаво інше - саша волкова вважає себе українкою, коли потрібно рятувати власну дупу
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Хай там сидить. З лайнера ж ніхто не проситься.
Не до жартів зараз. Вона одна може спричинити хворобу та загибель тисяч українців.
А в карантині треба тримати 4 тижні.
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Вона йошкалася там з москалем, коли в Україні війна - звалила в Китай. Зараз хоче привести вірус на батьківщину. Що ж, патріотичненько Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6730
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Отож.. егоїстична курва...
Десь розчиниться в Києві, а потім піде спалах.
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Звісно хай сидить, мала змогу запертись так далеко, зможе перечекати. В мене знайомий фанат таких далеких подорожей по жопам світу, в рік під 50 000 тільки на прививки витрачає.
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Хотите помочь - езжайте в Ухань, будете за ней в госпитале ухаживать, носить ей апельсинки в больницу. На худой конец - пошлите ей пару масок.
Жалко девочку, но такова жизнь! Каждая стрекоза кузнечик своего счастья!
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Неужели до сих пор украинцев "спасают" Зорян и Шкиряк?
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Ні, просто тих, хто відмовляється підписати угоду про карантин, не евакуюють, поляки хоч в курсі що москальські ЗМІ їм українців з Китаю планують завезти?
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Спасать нужно тех 32 млн. украинцев, которые сидят в Украине и молятся, чтобы бог смиловался и пронесло побыстрее этот зеленый понос.
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