 У кримському селі Роздольне у віці 96 років померла колишня зв'язкова УПА Теодозія Кобилянська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Крим.Реалії розповів настоятель і секретар парафії ПЦУ у Роздольненському районі отець Ярослав Гонтар.

"Мені повідомили друзі Теодозії Карлівни. Ситуація була критичною... Останні три-чотири роки вона приймала інсулін. А до цього вона спеціальну дієту використовувала і була на таблетках", – зазначив отець Гонтар.

Як розповів друг Теодозії Кобилянської, також житель села Роздольне, Анатолій Заблоцький, жінка померла в неділю, 9 лютого, у себе вдома. У вівторок, 11 лютого, її поховали на центральному кладовищі Роздольного.

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Теодозія Кобилянська народилася в селі Микулинці на Тернопільщині. Після школи вступила в Організацію українських націоналістів, а в 1943 році стала зв'язковою УПА. У червні 1946 року її вистежили і заарештували. Була засуджена за двома статтями: 54-1а Кримінального кодексу УРСР – "зрада батьківщині", і 54-11 – "участь у контрреволюційній організації". Їй присудили 10 років таборів. Після суду Теодозію Кобилянську спочатку відправили на лісоповал – у табір біля Красноярська, так званий "КрасЛаг", потім перевели в Казахстан у "СтепЛаг".

Після смерті Йосипа Сталіна вирок Теодозії переглянули. Загалом вона провели дев'ять років у таборах і ще рік – у вільному поселенні в Караганді. Потім переїхала в село Роздольне в Криму. У 1990-х роках Теодозія Кобилянська знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю, зокрема заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів. У травні 1994 року була реабілітована.

У 2019 році журналісти Крим.Реалії побували вдома у Теодозії Кобилянської і з нею записали ексклюзивне інтерв'ю.