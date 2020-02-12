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Все про:корабель (680) Японія (222) COVID-19 (1)

 Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 174 осіб

Ще у 39 осіб, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, виявлено новий тип коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Японії.

За їхніми даними, загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.

Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавірусу виявлено в чиновника МОЗ, який здійснював огляд судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявили у другого українця, - ЦГЗ (оновлено)

Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин. На борту судна перебуває 2666 туристів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175180
 
 
 Топ коментарі
 
Людcтву і власної дурісті з лишком вистачає для самобичування.
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Бедные люди. Блиииин, что то мне все страшнее и страшнее, с нашими идиотами у власти, не приведи господь этой беды в Украину.
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проскочила инфа что реальное число жертв 24,5 тыс., мало инфы
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Людcтву і власної дурісті з лишком вистачає для самобичування.
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Кацапський пор онуфрій казав, що голодомор- також біч божий, щоб покарати непокірних.
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срав я на сракаславних попів - анухріїв я лише мав на увазі те що земля це живий організм який мстить людям за їх шкідиву діяльність і знищення природи...
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Бедные люди. Блиииин, что то мне все страшнее и страшнее, с нашими идиотами у власти, не приведи господь этой беды в Украину.
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проскочила инфа что реальное число жертв 24,5 тыс., мало инфы
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Людям не позавидуешь.
Так же жалко и круизную кампанию, которой придется судно это выкинуть на свалку, когда все закончится. Загнать туда снова пассажиров навряд ли получится...
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втопити мо тей лайнер?
ні - людей евакуювати перед тим, е баґато ґарних місць далеких від цивіліцаціі..... - курляндія касапсінська чим не не відстойник?
і до японіі близенько і ведмедикам розваґа...
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Курляндия и Семигалия - вассальное герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе, Земгале и Селия, с 1561 по 1795 годы. Википедия

Дата основания: 1561 г.

Столица: Елгава

Валюта: Талер

Население: около 200 000

Религия: лютеранство

Форма правления: Монархия
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я имел ввиду войну 1905 года....
кацапия - Япония - позорную абсолютно для дидов....
но вы правы - я ошибся .....
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Ото стануть справжніми морськими вовками, цілих два тижні зайвих на кораблі поживуть... каюти там добрі, так шо нормас...
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_Я вот не понял почему в статистике по коранованным в Японии игнорируются заражённые на лайнере? Они вообще где-то учтены?

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