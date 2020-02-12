 Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 174 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Японії.
За їхніми даними, загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.
Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавірусу виявлено в чиновника МОЗ, який здійснював огляд судна.
Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин. На борту судна перебуває 2666 туристів.
Так же жалко и круизную кампанию, которой придется судно это выкинуть на свалку, когда все закончится. Загнать туда снова пассажиров навряд ли получится...
ні - людей евакуювати перед тим, е баґато ґарних місць далеких від цивіліцаціі..... - курляндія касапсінська чим не не відстойник?
і до японіі близенько і ведмедикам розваґа...
Дата основания: 1561 г.
Столица: Елгава
Валюта: Талер
Население: около 200 000
Религия: лютеранство
Форма правления: Монархия
кацапия - Япония - позорную абсолютно для дидов....
но вы правы - я ошибся .....