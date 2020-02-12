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 Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поряд з Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій українських сил, а саме:

- тричі в районі Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Кримське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ планують із важкої артилерії обстріляти населені пункти на окупованій території, - пресцентр ОС

"Учора, 11 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

.Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175179
 
 
 Топ коментарі
 
Оріхове - це те ж саме Золоте, звідки наші відступили (і поки що утримують Оріхове)
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Оріхове - це те ж саме Золоте, звідки наші відступили (і поки що утримують Оріхове)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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