 Чернігівський підліток через суд позбавив батька батьківських прав, щоб отримати можливість навчатися за кордоном

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду, позивач звернувся до суду з позовом про позбавлення відповідача батьківських прав, у зв'язку з тим, що батько з моменту народження не виявляв інтерес до сина, до того ж оскаржував батьківство щодо нього. Як зазначив підліток, батька в його житті ніколи не існувало. "Всі дитячі злети і падіння, здобуття освіти, усвідомлення себе як особистості завжди минали без батька, який, безумовно, свого часу був йому дуже потрібен", - йдеться в публікації.

Коли юнак вступив до навчального закладу Республіки Польщі, зателефонував до батька та просив надати йому дозвіл на тимчасовий виїзд за межі країни, останній відмовив та заборонив у подальшому до нього телефонувати. Однією з причин такої відмови було небажання в майбутньому сплачувати аліменти в період його навчання за кордоном.

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Відповідач був проти позбавлення його батьківських прав.

Прилуцький міськрайонний суд дійшов висновку про доведеність свідомого та систематичного ухилення від виконання відповідачем батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина, тому задовольнив позов юнака, як такий, що відповідає "якнайкращим інтересам дитини".

Рішення законної сили не набуло та може бути оскаржене в апеляційній інстанції.