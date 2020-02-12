EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  10619  112
Матеріали за темою:
Все про:підлітки (121) права людини (407) суд (5907) Чернігівщина (390)

 Чернігівський підліток через суд позбавив батька батьківських прав, щоб отримати можливість навчатися за кордоном

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області розглянув і задовольнив позовні вимоги у цивільній справі за позовом 16-річного підлітка про позбавлення батьківських прав свого батька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду, позивач звернувся до суду з позовом про позбавлення відповідача батьківських прав, у зв'язку з тим, що батько з моменту народження не виявляв інтерес до сина, до того ж оскаржував батьківство щодо нього. Як зазначив підліток, батька в його житті ніколи не існувало. "Всі дитячі злети і падіння, здобуття освіти, усвідомлення себе як особистості завжди минали без батька, який, безумовно, свого часу був йому дуже потрібен", - йдеться в публікації.

Коли юнак вступив до навчального закладу Республіки Польщі, зателефонував до батька та просив надати йому дозвіл на тимчасовий виїзд за межі країни, останній відмовив та заборонив у подальшому до нього телефонувати. Однією з причин такої відмови було небажання в майбутньому сплачувати аліменти в період його навчання за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати адмінмежу з окупованим Кримом за ID-паспортом з 9 лютого, - Мінветеранів

Відповідач був проти позбавлення його батьківських прав.

Прилуцький міськрайонний суд дійшов висновку про доведеність свідомого та систематичного ухилення від виконання відповідачем батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина, тому задовольнив позов юнака, як такий, що відповідає "якнайкращим інтересам дитини".

Рішення законної сили не набуло та може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175178
 
   
 Топ коментарі
 
А я давно це зрозумів після спілкування з донецькими. Вони у своїй більшості мають прихильність до росії та готові за невеликі гроші продати Батьківщину.
 показати весь коментар
 
Есть такая прослойка люмпенов "родом из СССР", у них родина там где халява, и єто не только "донецкие"
 показати весь коментар
 
а яка тобі, москалю, різниця, що і як ділять в Україні?
🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Таким при царю була богадельня. Зачекайте, коли Зе зробить дефолт, богадельні на усіх забракне.
 показати весь коментар
 
 
Там, може, живуть досі в юртах натуральним господарством -- разом з дітьми розводять овець, кіз, роблять сир і продають. Як у нас колись жили землероби.
 показати весь коментар
 
Сюжет "Интердевочки" не в Мариуполе снимался.
В Мариуполе фильм "Маленькая Вера" снимался.

Что касается пацана и отца. Родители пацана скорее всего в разводе. На вьіезд требуется согласие обеих родителей. Папаша заупрямился, вот пацан и.
Чмо в общем.
 показати весь коментар
 
кто чмо? двузначно написано. пацан правильно сделал.
 показати весь коментар
 
 
На сарае тоже пишут слова, а в сарае совсем не то.
 показати весь коментар
 
Не бред. Если ребенок учится, то родитель должен платить алименты и после 18 лет до окончания учебы.
 показати весь коментар
 
 
Он и так будет платить, лишение отцовства не отменяет алименты. Но вот в старости он не сможет сынишку попросить алименты, мужика просто кинули с подачи бывшей жены.
 показати весь коментар
 
 
а, по-твоему получается, что бьівшая заставила его упереться рогами в стенку и не давать пацану разрешение на вьіезд из страньі? у тебя явно проблемьі с логическими причинньіми связями.
 показати весь коментар
 
 
Вот же папа г-Дон. Мало того. что ничем не помогал, так еще и жизнь норовит испортить. Хорошо, что лишили родительских прав. Не придется этого урода докармливать в старости.
 показати весь коментар
 
Так пацану все вернется с лихвой. И с старости пацан под себя в штаньі ходить будет.
Уже накармил себе с лихвой
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору