 Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 11 лютого розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної, керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, на ухвалу судді ВАКС від 20 січня 2020 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваної від посади.
За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволені апеляційної скарги та залишив чинною ухвалу ВАКС про відсторонення від посади керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України.
Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.
У грудні ВАКС заарештував нерухомість керівниці департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.
і це називається - ХУЦПА=дуже модна зараз і спадкова риса характеру, яка в ********* середовищі службовців Є най=головнішою.. та визначальною
А ЛЮДИ вважають що для вирішування долі злодюжек=покидьків достатньо СУДа.
права значит...
"Жареный перец поджаренный кишечником" - це якась копрофагія... а "лихорадочный пирог" - з коронавірусом?
за чашку чая и не берут...
тому банк, тому пів Украини на кацапію, йому ж шаурму у рота.
спить замало - годин 6 - піклуеться за родичів... - буба бо....
яремі анал за 100, богдана на ермака - прорив в политиці на тую ж саму кацапію...
премьер - в оливье розуміеться, а шо діплом? - най всім такий...
лейтенат бакан чортів с презом десь ганяють як на перенюхе..
инвесторам нянька... - всі в смартфоні і не вилазити....
Да она сидеть должна 10 лет, как минимум, чтоб другим не повадно было.
Ах какие мягкие законы в стране.... В любой другой она давно бы уже сидела.... Клоун!! Ты что творишь?
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