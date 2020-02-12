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Все про:хабар (2909) Антикорупційний суд (547) Кондзеля Світлана (6)

 Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС

Апеляційна палата залишила чинним рішення про відсторонення від посади керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 11 лютого розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної, керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, на ухвалу судді ВАКС від 20 січня 2020 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваної від посади.

Також читайте: На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк

За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволені апеляційної скарги та залишив чинною ухвалу ВАКС про відсторонення від посади керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України.

Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

У грудні ВАКС заарештував нерухомість керівниці департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

Також читайте: НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175177
 
   
 Топ коментарі
 
Наглость некоторых чиновниц просто переходит все границы.
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Понятное дело, на суды и адвокатов потратилась теперь нужно обратно к кормушке зарабатывать бабки. Есть еще где то в мире страна где госчиновника пойманого на взятке не в тюрьму сажают а дают возможность восстановиться? Зато обычного охранника подымающего шлагбаум СБУ проверяет на всех детекторах и пробивает бумаги до прапрабабушек которые еще до Ленина жили. Украина точно в Европу идет?
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кто-то знает, что с бриллиантовыми прокyрорами, все бриллиантят на благо Родины?
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Наглость некоторых чиновниц просто переходит все границы.
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Практично всі такі, але черга бути викритими інших чиновників буде трохи пізніше.
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А судьи Высшего "антикоррупционного" "суда" тут как бы не причём.
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Украина уже давно пробила дно, и куда она скатывается,Вам не скажет даже пересичный житель - Сомали.
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В Сомали сейчас лучше живут чем в Украине. Всё награбленное на пиратстве вложено в экономику страны. Никаких офшоров. Там все патриоты.
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Ай вей такі ДА!! Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2448
і це називається - ХУЦПА=дуже модна зараз і спадкова риса характеру, яка в ********* середовищі службовців Є най=головнішою.. та визначальною Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС - Цензор.НЕТ 5075
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А повісити на ліхтарі таку хуцпу, теж буде хуцпа? Чи то вже холокост?
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А кому она несла? Перестановки сегодня не связаны??
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Понятное дело, на суды и адвокатов потратилась теперь нужно обратно к кормушке зарабатывать бабки. Есть еще где то в мире страна где госчиновника пойманого на взятке не в тюрьму сажают а дают возможность восстановиться? Зато обычного охранника подымающего шлагбаум СБУ проверяет на всех детекторах и пробивает бумаги до прапрабабушек которые еще до Ленина жили. Украина точно в Европу идет?
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ты хоть новость прочитал или так - по инерции возмущаешься?
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Где референдум? Спросите у народа, что мы с такими чиновниками желаем сделать! Но выборочная гуманность для чиновников высокого ранга, убило страну, разложило до зловония!
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ріфірєндуми з приводу крімінальних порушень в Україні це най-потаємна і улюблена ідея фашиста пукіна Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2017
А ЛЮДИ вважають що для вирішування долі злодюжек=покидьків достатньо СУДа. Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС - Цензор.НЕТ 232
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$150 тысяч зеленых? - а хто перебьет?...
права значит... Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС - Цензор.НЕТ 6130
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Тим часом в Китаї всього Бубочку пустили на м'ясо ("осёл зелёный" - це точно він!)
"Жареный перец поджаренный кишечником" - це якась копрофагія... а "лихорадочный пирог" - з коронавірусом? Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4441

Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС - Цензор.НЕТ 1485
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ну так от теперь же все понятно - барыга накитайцался, а хтож еще?
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она ваще нищебродка и позорница, спалтлась на такой мелочевке.
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ето правда - нормальные слуги от панов меньше чем $500,000.00
за чашку чая и не берут...
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кто-то знает, что с бриллиантовыми прокyрорами, все бриллиантят на благо Родины?
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Ауеть кричали гости. Таких наглых мразей и тупое законодательство ещё нужно поискать.
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УПК имени портнова, подходит любой власти....
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Зв взятки, выше 100 000 долларов не сажают. как раз хватает позасевать ментам, суддям, прокуроррам.
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Похоже, что вы правы. Только вот, как оказалось, при януке посадили судью-колядника. Парадокс.
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таких тварей надо к стенке ставить...
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Там дело темное. Может и была взятка, а может и нет. Вроде бабло подкинули, чтоб избавиться от нежелательной сотрудницы, потому как та не хотела уходить подобру-поздорову. Зеленый серпентарий!
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Бессердечные и жестокие, ну ни капли милосердия! Прямо какая-то средневековая инквизиция! Как теперь ей кормить детей!
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Все, без исключения, чиновники уверены, что за их каторжный труд им платят очень мало, и все, что им остаётся - это зажёвывать своё горе взятками.
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Падаль за бабло посаду купила, а відбити не встигла, ось і рветься назад
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жи..вня запецкала вже всіх....
тому банк, тому пів Украини на кацапію, йому ж шаурму у рота.
спить замало - годин 6 - піклуеться за родичів... - буба бо....
яремі анал за 100, богдана на ермака - прорив в политиці на тую ж саму кацапію...
премьер - в оливье розуміеться, а шо діплом? - най всім такий...
лейтенат бакан чортів с презом десь ганяють як на перенюхе..
инвесторам нянька... - всі в смартфоні і не вилазити....
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Сверхнаглость, задержали за взятку, а она ещё обжалует своё увольнение.
Да она сидеть должна 10 лет, как минимум, чтоб другим не повадно было.
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Ее дети должны не допущены на работу в госструктурах, а сама на киче сидеть и сидеть.
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Ну, во первых, это не взятка! Это коллекция американских денежных знаков. Была бы взятка, давно ***** была в тюрьме.
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Она работала при прежней власти и слишком много знала. От таких избавляются сразу. А тетка заупрямилась и не захотела уходить. А зеленые соросята сочли, а может эта тетка крот? Ну и положили на стол пакет. И тут же вошли с понятыми. Вот и вся история. Никто бы ее за взятку увольнять не стал. Еще бы и похвалили! Там все берут и делятся с вышестоящими.
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В Администрации увольняют не тех кто берет, а тех кто не берет. Таких боятся. Мол, "Почему не берет?" Если не берет и прицепиться не к чему, то человек опасный, значит под нас копает, собирает компромат!
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взятка в $150 тысяч ...... отстранение от должности.

Ах какие мягкие законы в стране.... В любой другой она давно бы уже сидела.... Клоун!! Ты что творишь?
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У нас президенты и премьеры миллиардами крадут. Хозяева петуха-табака съели, а коту и чижика из клетки не дают слопать.
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Да здраствует наш суд, самый гуманный суд в мире, а простонароде занесла куда надо.
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ждзебил, почему у твоего чела- этой коррупционный шмары руки не отрубаны?
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Шо такое 150 косарей $? Это ж курам насмех, в смысле Наташам, в смысле Коболевой и Витренко.
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Нихрена себе заведующая по связям с прессой - 150 тысяч долларов....
ЗА ЧТО?
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А чого тваринка так рветься на посаду в ОП, ЗЄЛЯ казав що тяжко, 6 год спить, і зряплата маленька, дітей нічим годувати. Нехай пи?дує на роботу, по Києву 20000 вакансій

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ее должны расстрелять и посадить на 50 лет- но нет онли в укре такая шняга..шляпа..би изи донт вори ты в укре
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