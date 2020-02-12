 З літа можна буде долетіти прямим рейсом зі Львова до Белграда

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Львів".

"Уже з червня одна з найстаріших світових авіакомпаній Air Serbia, заснована в 1927 році, відкриває прямі регулярні рейси у Львів зі столиці Сербії - Белграда. Із 5 червня перельоти будуть виконуватися чотири рази на тиждень на регіональних сучасних літаках ATR 72", - інформують в аеропорту.

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Зазначається, що рейси внесені у розклад по понеділках, середах, п'ятницях та суботах.

"Air Serbia є національним перевізником Сербії. До 2013 року мала назву JAT Airways. З 2013 року частку в компанії придбала Etihad, яка має 4* у рейтингу Skytrax. Навіть найдешевші квитки Air Serbia включають напої, снеки та можливість перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг", - зазначають у повідомленні.