 З літа можна буде долетіти прямим рейсом зі Львова до Белграда

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Львів".
"Уже з червня одна з найстаріших світових авіакомпаній Air Serbia, заснована в 1927 році, відкриває прямі регулярні рейси у Львів зі столиці Сербії - Белграда. Із 5 червня перельоти будуть виконуватися чотири рази на тиждень на регіональних сучасних літаках ATR 72", - інформують в аеропорту.
Зазначається, що рейси внесені у розклад по понеділках, середах, п'ятницях та суботах.
"Air Serbia є національним перевізником Сербії. До 2013 року мала назву JAT Airways. З 2013 року частку в компанії придбала Etihad, яка має 4* у рейтингу Skytrax. Навіть найдешевші квитки Air Serbia включають напої, снеки та можливість перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг", - зазначають у повідомленні.
медведчука включает - бубе привет... - на мацкву прямой - бубa заслужил...
с кацапами? - ни ни... чисто ленку в шлепках прогулял по омане и султану лапти сплел...
сурьков сурьков? - глупости бросьте...
Еще надо Сухуми, Тирасполь и Цхинвали, это также важно, как и Белград.
Впереди Москва и Аэрофлот.
А из Херсона во Львов только через Киев.
На другой континент проще долететь, чем из одного города в другой внутри страны