EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  2354  18
Все про:Белград (8) Львів (1200) літак (795)

 З літа можна буде долетіти прямим рейсом зі Львова до Белграда

Авіакомпанія Air Serbia із 5 червня почне регулярні польоти зі Львова до столиці Сербії Белграда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Львів".

"Уже з червня одна з найстаріших світових авіакомпаній Air Serbia, заснована в 1927 році, відкриває прямі регулярні рейси у Львів зі столиці Сербії - Белграда. Із 5 червня перельоти будуть виконуватися чотири рази на тиждень на регіональних сучасних літаках ATR 72", - інформують в аеропорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Зазначається, що рейси внесені у розклад по понеділках, середах, п'ятницях та суботах.

"Air Serbia є національним перевізником Сербії. До 2013 року мала назву JAT Airways. З 2013 року частку в компанії придбала Etihad, яка має 4* у рейтингу Skytrax. Навіть найдешевші квитки Air Serbia включають напої, снеки та можливість перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг", - зазначають у повідомленні.

З літа можна буде долетіти прямим рейсом зі Львова до Белграда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175176
 
 
 Топ коментарі
 
Нема там що робити у тому Бєлграді, нехай кацапня туди літає серби іх дуже люблять
 показати весь коментар
 
Зебил первым делом налаживает отношение с прокацапской Сербией? Скоро с зебилом и рейс в Белгород будет С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 4752
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нема там що робити у тому Бєлграді, нехай кацапня туди літає серби іх дуже *******
 показати весь коментар
 
 
Можна, але нормальним людям цей рейс непотрібний.
 показати весь коментар
 
 
Зебил первым делом налаживает отношение с прокацапской Сербией? Скоро с зебилом и рейс в Белгород будет С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 4752
 показати весь коментар
 
 
а тож мучается слуговня....
медведчука включает - бубе привет... - на мацкву прямой - бубa заслужил...
 показати весь коментар
 
 
Львова в Белград? -можна - 18 часов и ты дома...
 показати весь коментар
 
буба дольше летит с омана - на 2м круге облета планеты оно таки, к сожалению, приземляется..
с кацапами? - ни ни... чисто ленку в шлепках прогулял по омане и султану лапти сплел...
сурьков сурьков? - глупости бросьте...
 показати весь коментар
 
Именно этого сейчас и не хватало Львову и Украине С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 9613
Еще надо Сухуми, Тирасполь и Цхинвали, это также важно, как и Белград. С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 4772
Впереди Москва и Аэрофлот.
 показати весь коментар
 
 
..дааа, С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 9998 ...ну очень важный маршрут....ото в Подгорицу б уже лучше открыли на лето бабам нашим бальзаковского возраста, уж очень им полюбились мужики тамошние той Горы Черной...какую не спросишь о впечатлениях по возвращению, аж взахлеб рассказывают, какое там море теплое, пляжи чистые и бамбУки для курения большие и толстые.... ..а шо тот Белград...вся бывшая Югославия сербов люто ненавидит... потому как титульными себя возомнили, как москали здесь... С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград - Цензор.НЕТ 3829 .. то изык им сербский везде подавай, то веру сербскую, то империю взад вернуть желают, где они главной нацией считать себя привыкли... ...точно как и здешние большевички-ватники недобитые...
 показати весь коментар
 
 
Серби вороги, ці підх.....йловники непотрібні! Надіюсь рейс буде нерентабельним і його скасують!
 показати весь коментар
 
 
зря надеешься, зебобики будут на стрелки с мокшанскими кураторами летать, так что рейс будет сверх прибыльным.
 показати весь коментар
 
Это так прекрасно, что из Львова можно летать в Белград.
А из Херсона во Львов только через Киев.
На другой континент проще долететь, чем из одного города в другой внутри страны
 показати весь коментар
 
 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ ЗІ ЛЬВОВА - не конечно это прогресс. Раньше можно было из любого райцентра долететь до Львова и рейсы были через каждый час полтора. Тем более это не Украинский перевозчик.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору