 Розпочав роботу просвітницький ресурс про захист від сексуального насильства, - Федоров

Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

На сайті працює чат-бот, який пропонує інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо дитину шантажують в інтернеті і вимагають контент сексуального характеру.

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Також на сайті працює "Лінія повідомлення" щодо видалення і блокування такого контенту.

На ресурсі розміщено методичні матеріали для вчителів, які можуть проводити з дітьми уроки з питань безпечної сексуальної поведінки в інтернеті.

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