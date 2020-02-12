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Все про:насилля (121) сайт (130) Федоров Михайло (39)

 Розпочав роботу просвітницький ресурс про захист від сексуального насильства, - Федоров

Соціально-просвітницького сайт, який має розповідати, як дітям захиститися від сексуального насильства в інтернеті, отримав назву Stop SEXтінг.

Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

На сайті працює чат-бот, який пропонує інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо дитину шантажують в інтернеті і вимагають контент сексуального характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

Також на сайті працює "Лінія повідомлення" щодо видалення і блокування такого контенту.

На ресурсі розміщено методичні матеріали для вчителів, які можуть проводити з дітьми уроки з питань безпечної сексуальної поведінки в інтернеті.

Розпочав роботу просвітницький ресурс про захист від сексуального насильства, - Федоров 01

Читайте: Гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству запустили в тестовому режимі, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175175
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, а чому на сайті немає рекомендацій як матеріально забезпечити не існуючу дитину, маючи зарплату лише в тридцять шість тисяч гривень?.. Начал работу просветительский ресурс о защите от сексуального насилия, - Федоров - Цензор.НЕТ 2876
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Просто адміністратора цензора регулярно гвалтують в інтернеті. Тож правила як в СРСР - без сексу. Та й нинішня влада - ні піськи ні цицьки. Одні комплекси.
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А когда запустят рессурс по защите украинцев от холокоста который длится уже много лет? Минимальная зарплата 2 тыс. грн, пенсия 2 тыс. грн., как это называется? Продукты уже дороже чем в Европе, одежда дороже, все дороже!
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Просто адміністратора цензора регулярно гвалтують в інтернеті. Тож правила як в СРСР - без сексу. Та й нинішня влада - ні піськи ні цицьки. Одні комплекси.
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Цікаво, а чому на сайті немає рекомендацій як матеріально забезпечити не існуючу дитину, маючи зарплату лише в тридцять шість тисяч гривень?..
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А когда запустят рессурс по защите украинцев от холокоста который длится уже много лет? Минимальная зарплата 2 тыс. грн, пенсия 2 тыс. грн., как это называется? Продукты уже дороже чем в Европе, одежда дороже, все дороже!
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Адміна цікавить лише, щоб не було сексу. Голокостом і геноцидом українців він сам ******** займатися.
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"щоб не було сексу. " - щоб секс був тільки у підорасів - їм права ... Ще неповноцінним повне сприяння. Як їх там - "особливим"...
Бо бидло не повинно плодитися...
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Минимальная зарплата 4700, то прожиточный минимум в районе 2000
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Либерасты на защите детей от среды, которую создали либерасты.
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Да, дебилизм и профанация, главное бабло на это успешно освоят!
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Странная штука жизнь: за принуждение к миру дают медаль, а за принуждение к любви - статью за изнасилование.
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Всё должно быть по согласию,но иногда с ноткой игры и принуждения !!1

Как можно объяснить маленькому ребёнку рекламу с картинками презервативов,прокладок ,лекарство дя усиления потенции ... Такая реклама -ПРЕСТУПЛЕНИЕ Розпочав роботу просвітницький ресурс про захист від сексуального насильства, - Федоров - Цензор.НЕТ 5812
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Защитить детей (и не только) от насилия очень просто. Нужно показать на реальных примерах, что это плохо.
Для начала, показать, что лучше всех живут не бандиты, воры, проститутки и пид**сы.
О какой защите мы говорим, когда в опросе выпускников: 90% мальчиков хотят быть крутыми парнями, 85% девочек готовы некоторое время зарабатывать сексом.
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