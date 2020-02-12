 Розпочав роботу просвітницький ресурс про захист від сексуального насильства, - Федоров

Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
На сайті працює чат-бот, який пропонує інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо дитину шантажують в інтернеті і вимагають контент сексуального характеру.
Також на сайті працює "Лінія повідомлення" щодо видалення і блокування такого контенту.
На ресурсі розміщено методичні матеріали для вчителів, які можуть проводити з дітьми уроки з питань безпечної сексуальної поведінки в інтернеті.
не існуючудитину, маючи зарплату лише в тридцять шість тисяч гривень?..
Бо бидло не повинно плодитися...
Как можно объяснить маленькому ребёнку рекламу с картинками презервативов,прокладок ,лекарство дя усиления потенции ... Такая реклама -ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Для начала, показать, что лучше всех живут не бандиты, воры, проститутки и пид**сы.
О какой защите мы говорим, когда в опросе выпускников: 90% мальчиков хотят быть крутыми парнями, 85% девочек готовы некоторое время зарабатывать сексом.