 Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук

Про це написала у Facebook сестра одного із загиблих у збитому 14 червня 2014 року найманцями РФ над Луганськом військовому літаку десантника Іллі Гайдука Іляна, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що вирок начальнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову було ухвалено 27 березня 2017 року - 7 років позбавлення волі.

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"08.06.2017 року - відкрито апеляційне провадження в апеляційному суді Дніпропетровської області.

22.01.2018 року - призначено комісійну військову експертизу.

31.10.2018 року - відкрито апеляційне провадження в Дніпровському апеляційному суді. Про раніше призначену експертизу вже можна і не згадувати.

21.02.2019 року - Дніпровський апеляційний суд знов призначає судову комісійну експертизу з практично аналогічними питаннями щодо раніше призначеної експертизи 22.01.2018 року.

Скоро будемо відзначати річницю перебування справи на експертизі", - іронізує Гайдук.

Вона наголошує: частина 2 ст. 28 КПК України передбачає, що проведення судового розгляду в розумні строки забезпечує суд.

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"Змінили назву суду, тривалий час проводиться експертиза - це не може вважитися підставою для розгляду апеляції роками", - зауважує родичка загиблого.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року, над Луганськом прихильники "ЛНР" збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебувало 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов'язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все-таки відправив літак на виліт.

У березні 2017 року Назарова засуджено до 7 років ув'язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію. І продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня поточного року він подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажанням. 9 серпня його підписав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак.