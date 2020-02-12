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Матеріали за темою:
Все про:апеляція (289) Луганськ (301) суд (5907) Назаров (92) Іляна Гайдук (1)

 Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук

Вирок першої інстанції суду Віктору Назарову оголосили ще в 2017 році, але до сьогодні "справу нахабно, відкрито затягують".

Про це написала у Facebook сестра одного із загиблих у збитому 14 червня 2014 року найманцями РФ над Луганськом військовому літаку десантника Іллі Гайдука Іляна, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що вирок начальнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову було ухвалено 27 березня 2017 року - 7 років позбавлення волі.

Також читайте: Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов

"08.06.2017 року - відкрито апеляційне провадження в апеляційному суді Дніпропетровської області.

22.01.2018 року - призначено комісійну військову експертизу.

31.10.2018 року - відкрито апеляційне провадження в Дніпровському апеляційному суді. Про раніше призначену експертизу вже можна і не згадувати.

21.02.2019 року - Дніпровський апеляційний суд знов призначає судову комісійну експертизу з практично аналогічними питаннями щодо раніше призначеної експертизи 22.01.2018 року.

Скоро будемо відзначати річницю перебування справи на експертизі", - іронізує Гайдук.

Вона наголошує: частина 2 ст. 28 КПК України передбачає, що проведення судового розгляду в розумні строки забезпечує суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

"Змінили назву суду, тривалий час проводиться експертиза - це не може вважитися підставою для розгляду апеляції роками", - зауважує родичка загиблого.

Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук 01

Нагадаємо, 14 червня 2014 року, над Луганськом прихильники "ЛНР" збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебувало 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов'язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все-таки відправив літак на виліт.

У березні 2017 року Назарова засуджено до 7 років ув'язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію. І продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня поточного року він подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажанням. 9 серпня його підписав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175174
 
 
 Топ коментарі
 
Я прочитав і відповідно прокоментував. Я і раніше писав, бо це не перша стаття про Назарова. Ти же просто провокуєш, а не коментують. Тому тебе у спам.
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А за побоїще з вини Хомчака ніхто не питає ?
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Ау! Где все клеймители зебилов? Ваш выход!
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Складна і непроста справа цього Назарова, але подивіться на зевладі і скажіть чим вони кращі за Назарова?
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Я прочитав і відповідно прокоментував. Я і раніше писав, бо це не перша стаття про Назарова. Ти же просто провокуєш, а не коментують. Тому тебе у спам.
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если этому генералу дали 7 лет за действия в боевой обстановке, когда на счету были часы и нужно было удерживать стратегически важный аеропорт, то сколько надо впаять шоколадному говнокомандувачу за дебальцево?
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А за побоїще з вини Хомчака ніхто не питає ?
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Какой то прямо непотопляемый Енерал,или ниточки ведут неведомо куда
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не знаю за срок, суду решать, но шо от некомпетентности, типа командира, 49 жизней?

х..йовый командир? - все плачут за убитыми...
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ничего нет хуже для бойца - чем камандир-казел.... - ето приговор.
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Вот и наглядный пример как будут проводиться экспертизы по делу Шеремета и по других дел, доказательства по которым собраны на брифингах.
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