 Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Просто понимают, что сейчас сидят на стуле с тремя отвалившимися ножками. Уголовное преследование патриотов, сдача национальных интересов, провал бюджета, с коммуналкой - ссут в глаза с экрана, за 9 месяцев развал экономики и бюджета, возврат пророссийских и амнистия коллаборантов и преступников, продажа земли,
в гражданской войне после революции принимало участие всего 3% от населения.
И еще - как показывает опыт - нужно засунуть толерастность подальше - и не прощать.
Иначе они возвращаются...
*фото з окупованого українського Крыма
кормить их, поить и застилать им постель, да?
мне нравится другая пословица от чеченцев....
"Если хочешь отстоять свой берег - претендуй на чужой"
То есть, нужно не воду им давать в Крым, а попытаться отравить там колодцы...
он по любому будет служить *****...(
Так, сьогодні ми бачимо ту саму картину. Єдинна цінність усьої тої наволочі при владі, всіх рівнів і всіх скликань це, гроші. Всі свої дії вони пояснюють виключно грошима: цього ми робити не будемо бо, це нанесе матеріальні збитки; це ми зробимо бо, воно принеса нам прибутки. Держава розглядається виключно, як бізнес проект для заробляння грошей. І все тому що, українці не знають, а нахріна їм власна держава. Що, вона має взагалі робити, а чого не має права робити. Незалежність впала їм з неба безкоштовно у руки, а вони так і не зрозуміли щото за хірня і нащо. В той час, як інші народи платили кров'ю тисяч життів, українці отримали подарунок, який не здатні оцінити. Їх більше цікавить миска сочевичної юшки, ніж первородство.
Тепер вони озвучили свої наміри відкрито. Тільки дурень міг повірити, що ці гниди продажні вчинять інакше.
Скорее всего уже многие решения приняты, но чтобы процесс прошел гладко, пытаются нейтрализовать самую активную и "опасную" для власти часть населения, которая может держать оружие в руках.
За даними Ростату, за п'ять років кількість надлишково померлих в тимчасово окупованій Українській Республіці Крим (РК) в порівнянні з рівнем 2013 року ще в Україні досягла більш як 10 тис.чоловік. Це ті, хто зараз повинні були бути живими, і ці втрати такі як і військові втрати АТО- ООС в Донецьку, Луганську, на південному сході України за цей час склали теж більше 10 тис. чоловік.
А при перебуванні Криму до окупації в складі України-2005 по 2013 рік смертність в Україні, Автономній Республіці Крим (АРК) навпаки безперервно знижувалася на відміну від тепер злочинно тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла українського півострова.