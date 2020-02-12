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 Політика України
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Все про:Крим (8745) Донбас (15266) Арахамія (226) вода (321)

 Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Також читайте: Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175173
 
 
 Топ коментарі
 
Арахамія, якщо судити по цій заяві вже визнав Крим російським.
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А потім виявиться, що воду у Крим дали, а усім на Донбасі керує хуйло. Ось такий фінт вухами робить Арахамія.
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Сразу к стенке!!! Только за такие базары надо пи...ды дать!
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Пусть обсудит эту тему с Жириновским, тот ему много интересного расскажет, про Украину, и про все остальное...
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Брешут как собаки, зебобики русские. Решили скотчем ножку стула перемотать.
Просто понимают, что сейчас сидят на стуле с тремя отвалившимися ножками. Уголовное преследование патриотов, сдача национальных интересов, провал бюджета, с коммуналкой - ссут в глаза с экрана, за 9 месяцев развал экономики и бюджета, возврат пророссийских и амнистия коллаборантов и преступников, продажа земли,
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Заявление надеюсь на него уже там где надо? Это госизмена.
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наконец секта СЛУГИ НАРОДА показала свои зубки. Для них дерибан нового Ханаана-Украины- святое дело
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Что делает этот тупой нацмен-недоносок в украинском парламенте? Подобные заявления - это не гос. измена? Не? Совсем, простите, пацаны рамсы попутали. Да и кого интересует его мнение? За какие заслуги его вообще наградили украинским гражданством? Полезнее Саакашвили? Сомневаюсь.
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Интересная деталь:
в гражданской войне после революции принимало участие всего 3% от населения.
И еще - как показывает опыт - нужно засунуть толерастность подальше - и не прощать.
Иначе они возвращаются...
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пускай мочу пьют как Арахамия сейчас...

*фото з окупованого українського Крыма



Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5603





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"Не плач як жінка за тим, що не зміг захистити як чоловік"..
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так что.., если жинку отнял другой пока я болел, я должен унижаться дальше..?
кормить их, поить и застилать им постель, да? Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2699

мне нравится другая пословица от чеченцев....
"Если хочешь отстоять свой берег - претендуй на чужой"
То есть, нужно не воду им давать в Крым, а попытаться отравить там колодцы...
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Это капец. Хамия оно и есть хамия не смотря на ара.
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А ты ее туда перекрывал? Давальщик хренов. Это повод для выноса этих мразей
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Абхазец, он и в Африке абхазец
он по любому будет служить *****...(
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По-ходу этот петушок следующий после Богдана...
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Тут нічого нового немає. Історія показує приклади того, як за кацапського сцаря панам було в облом займатися господарюванням і вони здавали своє господарство з холопами і землею орендаторам, як правило з інородців. Панам було до спини що там діється, аби за оренду гроші йшли.
Так, сьогодні ми бачимо ту саму картину. Єдинна цінність усьої тої наволочі при владі, всіх рівнів і всіх скликань це, гроші. Всі свої дії вони пояснюють виключно грошима: цього ми робити не будемо бо, це нанесе матеріальні збитки; це ми зробимо бо, воно принеса нам прибутки. Держава розглядається виключно, як бізнес проект для заробляння грошей. І все тому що, українці не знають, а нахріна їм власна держава. Що, вона має взагалі робити, а чого не має права робити. Незалежність впала їм з неба безкоштовно у руки, а вони так і не зрозуміли щото за хірня і нащо. В той час, як інші народи платили кров'ю тисяч життів, українці отримали подарунок, який не здатні оцінити. Їх більше цікавить миска сочевичної юшки, ніж первородство.
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хто подбирает, хохли долбані за кого проголосовали...!!!!!!!!!!!1
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Таракания явно выражает точку зрения приСЛУГИ. Это - пробный шар.
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Все до цього йшло, це очевидно.
Тепер вони озвучили свої наміри відкрито. Тільки дурень міг повірити, що ці гниди продажні вчинять інакше.
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Твари зеленые, нет слов, только одни выражения.
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...уже начались пробные вбросы про воду в крым....принципиальная договоренность на высоком уровне уже имеется, вопрос только в том как ее реализовать....вот и Ара этот, х.з кто и откуда взявшийся здесь, кукарекнул...будут скоро и другие пивни песни свои о том же кукарекать, ближе к весне и хором сброда всего в раде по случаю помутнения разума у отары по приколу галасувшей. эта песнь громко звучать будет .... Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5577
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А отсидеть лет 15ть как государственный преступник ,не согласен ???
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*Если дать воду в Крым.....Я на такое бы пошел, потому что .......* потому что я из понаехавших и мне по..... р , эта страна ! вообще не родившимся в Украине и приехавшим в Украину как минимум до второго колена , запретить идти на гос службу .. прикиньте , скольких бы сч. не было бы в политике .
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правильно что паспорта неграждан в прибалтийских странах стали давать...А в Крыму понаехало ушлепков-пораздавали гражданство и они все с зелеными кацапами ,,референдум,, делали.
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Посмотрите на это заявление через призму дискредитации, репрессий и судов над добровольцами.
Скорее всего уже многие решения приняты, но чтобы процесс прошел гладко, пытаются нейтрализовать самую активную и "опасную" для власти часть населения, которая может держать оружие в руках.
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Зачем выводить? Давай просто поверим, что выведут!
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Тому каз лу камінь до шиї привязати та пустити поплавати по Дніпру, водою якого він торгувати зібрався з окупантами.
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ну и носи **** туда воду ведрами. Коромысло тебе в помощь, гад
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перепрошую, але ж Крим НАШ. там живуть і страждають наші щірі друзі, браття та україньські громадяни. то чому б не поновити подачу Української води в Український Крим?
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Для идиотов безмозглых: Крым наш, но он оккупирован.
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але ж вон не тільки страждають, вони борються! а ти особисто, що зробив для того, що б Крим знову став Українським?
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эта абхезская арахнидия может и хотела бы так помыролюбствовать но ктоже ей даст?
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Радість кримчан з приводу окупацією (возз'єднання) з Росією нібито навіть була масштабною і щирою. Але через п'ять років ця радість змінилося розчаруванням і тривогою через різке погіршення на півострові демографічної ситуації. Шостий рік в окупації кримчани знаходяться під впливом масштабного наростаючого зростання смертності.
За даними Ростату, за п'ять років кількість надлишково померлих в тимчасово окупованій Українській Республіці Крим (РК) в порівнянні з рівнем 2013 року ще в Україні досягла більш як 10 тис.чоловік. Це ті, хто зараз повинні були бути живими, і ці втрати такі як і військові втрати АТО- ООС в Донецьку, Луганську, на південному сході України за цей час склали теж більше 10 тис. чоловік.
А при перебуванні Криму до окупації в складі України-2005 по 2013 рік смертність в Україні, Автономній Республіці Крим (АРК) навпаки безперервно знижувалася на відміну від тепер злочинно тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла українського півострова.
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Пусть Арахамия берет водовозку и возит воду в крым если ему так хочется 😂😂😂 служил Арахамий водовозом
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План кацапов - обменять Донбас на легализацию анексии Крима
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вот пусть арахамия ее туда и поставляет... и почему, если он согласен, то всех остальных можно и не спрашивать...
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вода в Крым - это наш единственный козырь, который может побить много чего, но некоторые в силу своей упоротой дебильности этого не понимают...
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далеко не единственный. Еще легко можно свет и газ крысьчанам отключить. которыми 5 лет снабжал русню на крыме винницкий вальцманат.
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У нас таки вопросы должен решает народ а не какой-то там арахмия. Так что давайте быстрей колыхните какой то хернёй народ. Как бы разведение войск это снятое с предохранителя оружие! Мы это помним и не остыли. И руки уже чешутся!
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Арахамия, иди *********** торгуй! Придурок.
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Сегодня он им воду даст, а завтра Родину продаст!
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От **** пархата! А що, Крим вже кацапський? А далі що, зебіли? Не про це вам, придуркам, торік попереджали, не про це говорили? Абинебарига? Тарифи кажете? Тварюки, пілять...
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По ходу Арахамия выпрашивает билет в Ростов для Зеленского 😂😂😂😂
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