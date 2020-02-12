 Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

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