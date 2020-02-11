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 Політика України
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 Україна синхронізує енергетичну систему з ЄС до 2023 року, - Гончарук

До 2023 року Україна планує повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це йшлося під час зустрічі прем'єра Олексія Гончарука з комісаром ЄС Олівером Варгеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна пропонує Євросоюзу почати структурований діалог для вироблення порядку денного в рамках Європейської зеленої угоди, - зазначив глава українського Уряду і додав, - до 2023 року ми плануємо повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Досягти цією мети вдасться лише в тісній взаємодії з ЄС ".

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Нагадаємо, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

На зустрічі з ним прем'єр-міністр Олексій Гончарук також заявив, що Україна розраховує вийти на серйозний прогрес у рамках Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), відомого як "промисловий безвіз" вже в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175172
 
 
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Так за месяц можно синхронизировать. Что, поворовать хочется? Ещё надо дожить до 2023го.
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Будет ли Украина с вашим правление к тому срок, вот в чем вопрос.
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А перед тим ви почали купувати електроенергію на росії, тобто синхронізували все з агресором. Для чого це Європі?
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Чудеса трапляються навіть на НАЙПАТРІОТИЧНІШОМУ ФОРУМІ УКРАЇНИ !
Пишеш українською - затирають.
Пишеш как-цапською, БУДЬ ЩО проходить.
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