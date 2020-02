 Україна синхронізує енергетичну систему з ЄС до 2023 року, - Гончарук

Про це йшлося під час зустрічі прем'єра Олексія Гончарука з комісаром ЄС Олівером Варгеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна пропонує Євросоюзу почати структурований діалог для вироблення порядку денного в рамках Європейської зеленої угоди, - зазначив глава українського Уряду і додав, - до 2023 року ми плануємо повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Досягти цією мети вдасться лише в тісній взаємодії з ЄС ".

Нагадаємо, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

На зустрічі з ним прем'єр-міністр Олексій Гончарук також заявив, що Україна розраховує вийти на серйозний прогрес у рамках Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), відомого як "промисловий безвіз" вже в 2020 році.